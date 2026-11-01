«الدوري الإيطالي»: جنوا يعود من ليتشي بالنقاط الثلاث

فاز جنوا على مضيّفه ليتشي 1/2، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم جنوا في الدقيقة 11 عن طريق ميلوتن أوسماييتش، ثم أضاف زميله جونيور ميسياس الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 40 سجّل يوسف مالح هدف ليتشي الوحيد، ولم يتمكن الفريق المضيف من الحصول ولو على نقطة.

ورفع جنوا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف تورينو صاحب المركز العاشر، وبفارق نقطة خلف يوفنتوس صاحب المركز التاسع، والذي سيواجه نابولي في وقت لاحق الأحد.

على الجانب الآخر، تجمّد رصيد ليتشي عند تسع نقاط في المركز الرابع عشر.