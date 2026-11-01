فابريغاس: الفوز على فينيسيا له «قيمة كبيرة»

أبدى الإسباني سيسك فابريغاس، المدير الفني لفريق كومو، سعادته بفوز فريقه على فينيسيا 1 - 0، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال فابريغاس في تصريحات عبر منصة «دازن» عقب نهاية المباراة: «لا شيء سهل على أرض الملعب، وقد رأينا اليوم أن لهذا الفوز قيمة كبيرة».

وأضاف: «لقد خضنا العديد من المباريات خارج ملعبنا، وأنا أقدر ما حققناه حقاً، فهو ليس سهلاً، الفوز في كرة القدم أمر بالغ الصعوبة، وهذا ما ألاحظه كل أسبوع، وكانت مباراة اليوم مواجهة جوهرية».

وأضاف: «لم يسدد فينيسيا سوى كرة واحدة على المرمى، ولم نسمح لهم بخلق أي فرص. اللاعبون ليسوا معتادين على هذا النوع من جدول المباريات المزدحم، حيث تتوالى المباريات الواحدة تلو الأخرى؛ فنحن عملياً لا نتدرب، لكن علينا الاستمرار بنفس هذه العقلية».