«الدوري التركي»: بمشاركة صلاح... طرابزون يحقق فوزه السابع توالياً

واصل طرابزون سبور انتفاضته في بطولة الدوري التركي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، والسابع في كل المسابقات، ليعزز حظوظه في المنافسة على الصدارة.

وقاد المصري محمد صلاح فريق طرابزون باللقاء، إذ خاض الـ90 دقيقة كاملة.

وحقق طرابزون انتصاراً مستحقاً بنتيجة 2-صفر على ضيفه غازي عنتاب، الأحد، ضمن منافسات المرحلة العاشرة للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوز إسطنبول باشاك شهير 5-2 على ضيفه سامسون سبور.

وافتتح ستيفان سافيتش التسجيل لطرابزون في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، فيما أضاف زميله ايرنيست موتشي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ومنذ خسارته المباغتة صفر-1 أمام مضيّفه كونيا سبور، في 12 ستمبر (أيلول) الماضي، لم يعرف طرابزون سوى لغة الانتصارات خلال مبارياته السبع التالية التي لعبها في جميع البطولات.

وتغلب طرابزون على غلاطة سراي وسامسون سبور وبشكتاش وريزه سبور، ثم على غازي عنتاب في الدوري التركي، كما فاز على كوبس الفنلندي وهارتس الاسكوتلندي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وارتفع رصيد طرابزون، الذي حقق فوزه السابع في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد وخسارتين، إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف غلاطة سراي (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد غازي عنتاب، الذي تكبد خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادلين، عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.