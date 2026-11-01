«جائزة ماليزيا للموتو جي بي»: مارك ماركيز يحرز المركز الأول... ويقترب من اللقب العالمي

هيمن الدرّاج الإسباني مارك ماركيز (دوكاتي) على سباق جائزة ماليزيا الكبرى، محققاً فوزاً ساحقاً على حلبة سيبانغ الأحد، ليحلق في صدارة ترتيب الدرّاجين ويدنو أكثر من حسم لقبه الثامن العالمي في الفئة الأولى، والعاشر في مسيرته إجمالاً.

وأنهى ماركيز السباق (20 لفة) بوقت قدره 40:14.236 دقيقة، متقدماً بفارق 4.172 ثانية عن مواطنيه بيدرو أكوستا (كيه تي إم)، الفائز بسباق السرعة السبت، و5.955 ثانية عن شقيقه الأصغر أليكس ماركيز (دوكاتي-غريسيني).

واستغل مارك غياب مواطنه خورخي مارتين (أبريليا) عن الجولة التاسعة عشرة بسبب كسر في معصمه، ليحقق فوزه السابع هذا الموسم والـ80 في مسيرته في الفئة الأولى، مقترباً أكثر فأكثر من صاحب الرقم القياسي الإيطالي فالنتينو روسي، الذي يملك في رصيده 89 انتصاراً في فئة «موتو جي بي».

كما حقق بطل العالم الحالي انتصاره الثالث في ماليزيا ضمن منافسات «موتو جي بي»، حيث يعود آخر فوز له على حلبة سيبانغ إلى عام 2018.

الدرّاج الإسباني مارك ماركيز (دوكاتي) يحتفل بكأس جائزة ماليزيا الكبرى (إ.ب.أ)

ورفع ماركيز رصيده إلى 399 نقطة في صدارة الترتيب العام للدرّاجين، متقدماً بفارق 44 نقطة عن مارتين الذي تجمد رصيده عند 355 نقطة.

وبإمكان درّاج «دوكاتي» البالغ 33 عاماً أن يحسم اللقب مبكراً في السباق المقبل في جائزة قطر الكبرى نهاية الأسبوع المقبل.

وكان فريق «ياماها» قد أعلن فور انتهاء سباق ماليزيا عدم التوجه إلى قطر الأسبوع المقبل للمشاركة في الجولة العشرين، وذلك بسبب «الوضع (الأمني) في الشرق الأوسط».

وسيُقام السباقان الأخيران في البرتغال وفالنسيا (إسبانيا) في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). ويحتاج ماركيز إلى حصد 30 نقطة أكثر من مارتين في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، ليتوج باللقب للمرة الثامنة في «موتو جي بي»، وللمرة العاشرة في مسيرته في جميع الفئات.

وفي ماليزيا، عبّر السائق الكاتالوني الذي انطلق من المركز الثاني خلف شقيقه أليكس، عن سعادته بما وصفه بـ«سباق مثالي». وسارع إلى التأكيد قائلاً: «علينا أن نبقى في غاية التركيز»، وذلك فور وصوله إلى منطقة التوقف المغلقة، حيث بدا منهكاً بسبب الحرارة والرطوبة العالية في هذا البلد الواقع بجنوب شرق آسيا، والذي شهد في أكتوبر (تشرين الأول) إعادة فتح حلبة سيبانغ لاستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى.

وأشار ماركيز إلى أنه «لم يتبقَّ سوى عدد قليل من السباقات، لكن لا تزال هناك لحظات حاسمة كثيرة».

واحتل الياباني آي أوغورا (أبريليا-ترايك هاوس) المركز الرابع بعد منافسة محتدمة في الختام مع الإيطالي ماركو بيتسيكي على متن دراجة «أبريليا» تابعة للفريق المصنعي.

وتخلى بيتسيكي الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 332 نقطة، عن المركز الخامس في السباق لصالح مواطنه إينيا باستيانيني (كيه تي إم-تيك 3)، إثر ارتكابه خطأ قبيل الوصول إلى خط النهاية.