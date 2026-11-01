«الدوري الإيطالي»: الفوز الخامس توالياً... كومو يُطيح بضيفه فينيسيا

واصل كومو زخم الانتصارات قبل استحقاقه القاري أمام لانس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه فينيسيا متذيل الترتيب 1 - 0، الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهو الفوز الرابع توالياً لرجال المدرب الإسباني سيسك فابريغاس في الـ «سيري أ»، والخامس على التوالي في مختلف المسابقات، وتحضروا بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة مضيّفهم لانس في الجولة الرابعة من المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الأعرق.

قال فابريغاس عقب فوز فريقه: «هذا الانتصار مهم للغاية في سياق نضجنا كفريق».

وتابع الإسباني البالغ 39 عاماً: «عقليتنا لا تشوبها شائبة».

سيطر الفريق اللومباردي على مجريات اللقاء أمام فينيسيا متذيل ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من فوز يتيم، لكنه لم ينجح في هز الشباك إلّا عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 43 نفذها القائد الفرنسي لوكاس دا كونيا، ليفتتح رصيده التهديفي، هذا الموسم.

قال دا كونيا لمنصة «دازن» للبث التدفقي: «هذا النوع من المباريات كان من الصعب علينا الفوز به في الموسم الماضي».

وأردف: «لقد كانت مواجهة صعبة، لكننا حققنا الفوز، وهذا يعكس التطور الذي أحرزناه».

ورفع كومو الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم رصيده إلى 23 نقطة، ليحافظ على مركزه الرابع، ويضيّق الخناق على روما الثالث بـ 24 نقطة والذي كان قد فاز على أودينيزي 5 - 2، السبت، كما بات يتأخر بفارق نقطتين فقط عن إنتر حامل اللقب في المركز الثاني والذي تلقى هزيمته الأولى، هذا الموسم، أمام جاره ميلان 1 - 3.

ويستضيف لاتسيو متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة كالياري، مساء الأحد، بينما يلعب يوفنتوس مع ضيفه نابولي في ختام هذه الأمسية.

ويعدّ كومو صاحب أفضل سجل بين الأندية الإيطالية الأربعة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، تضمنت فوزاً لافتاً على مانشستر يونايتد الإنجليزي 4 - 1، حيث يحتل المركز التاسع في الترتيب المؤقت للمجموعة الموحدة.

ويخوض كومو الذي كان يلعب في الدرجة الثالثة عام 2021، غمار المسابقة القارية الأم والمنافسات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، هذا الموسم.

ويلعب، الأحد، أيضاً، فروزينوني مع تورينو، وليتشي مع جنوى. وتختتم المرحلة، الاثنين، بلقاءي ساسوولو مع فيورنتينا، وأتالانتا مع بارما.