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«دبليو إن بي إيه»: غابي وليامز تقود فالكيريز للفوز بلقبه الأول وتتوَّج أفضل لاعبة

وليامز تتوَّج أفضل لاعبة في النهائيات (أ.ب)
وليامز تتوَّج أفضل لاعبة في النهائيات (أ.ب)
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«دبليو إن بي إيه»: غابي وليامز تقود فالكيريز للفوز بلقبه الأول وتتوَّج أفضل لاعبة

وليامز تتوَّج أفضل لاعبة في النهائيات (أ.ب)
وليامز تتوَّج أفضل لاعبة في النهائيات (أ.ب)

سجلت الفرنسية غابي وليامز 30 نقطة، وقادت فريقها غولدن ستايت فالكيريز، لتحقيق لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات (دبليو إن بي إيه)، بفوزه على أتلانتا دريم 68-63 في المباراة الحاسمة التي حددت هوية البطل، لتتوَّج أفضل لاعبة في النهائيات.

وأحرزت وليامز 28 نقطة في الشوط الثاني وحده، وهو رقم قياسي في تاريخ نهائيات الدوري، لتسهم في انتصار فريقها، الذي تأسس قبل عامين فقط، بالسلسلة النهائية بنتيجة 4-3، في أطول مواجهة على اللقب في تاريخ الدوري.

وقالت وليامز «لم أكن لأسمح بالخسارة في يوم الهالوين. الأمر يصبح سهلاً عندما تكون الطاقة إيجابية ورائعة كهذه، لن أغيِّر أي شيء».

ورغم أنها سجلت نقطتين فقط في الشوط الأول، فرضت وليامز سيطرتها في الشوط الثاني في لحظات حاسمة، وقادت غولدن ستايت للتقدم والحفاظ على الأفضلية في الدقائق الأخيرة، لتستحق بذلك جائزة أفضل لاعبة «إم في بي» في نهائيات الدوري.

غابي وليامز (إ.ب.أ)

وأضافت وليامز، التي سجلت 15 نقطة خلال الربع الثالث وحده: «لا أعرف ماذا أقول، أنا أحب مثل هذه اللحظات. طلبتْ مني المدربة نات (ناتالي ناكاسي) التحلي بالصبر في الشوط الأول، كان الأمر صعباً، لكنني استمعت إليها، وكانت محقة كعادتها».

وتابعت ابنة الـ30 عاماً: «كل ما احتجنا إليه هو وجود أشخاص رائعين، لدينا لاعبات يمتلكن عقلية الفوز. لدينا لاعبات مستعدات للتضحية على أرض الملعب من أجل الفوز. لا يكترثن بتسجيل النقاط بقدر اهتمامهن بالدفاع والتقاط المتابعات، إنهن مستعدات لفعل أي شيء من أجل الفوز، وقد نجحنا في بناء ثقافة رائعة هنا».

تحقق هذا الانتصار أمام مدرجات ممتلئة بأكثر من 18 ألف متفرج في قاعة «تشايس سنتر» شجعوا الفريق المضيف، بينما خسر أتلانتا دريم في السلسلة النهائي للمرة الرابعة في تاريخه الممتد لـ18 عاماً.

قال جو لاكوب، مالك فالكيريز: «لدينا فريق مذهل. ما فعلتموه كان أمراً لا يُصدَّق».

وسجلت وليامز رمية ثلاثية قبل 2:19 دقيقة من النهاية، لتمنح غولدن ستايت التقدم بنتيجة 60-57. وبعدما أهدرت أليشا غراي، من أتلانتا، محاولة للتسجيل من مسافة قريبة، أضافت وليامز رميتين حرتين لتوسع الفارق إلى خمس نقاط.

وتمكنت كيا ستوكس من متابعة كرة أهدرتها وليامز لتسجل نقطتين، مما رفع النتيجة إلى 64-57، قبل أن تحسم تيفاني هايز وفيرونيكا بيرتون الفوز من خلال رميات حرة في اللحظات الأخيرة.

وقالت ناكاسي: «هذا الإنجاز مُهدى لكل الأشخاص الذين لم يحظوا بالتقدير الكافي أو أسيء فهمهم. إنه دليل على أنك إذا وضعت كل قلبك وروحك في عملك، يمكنك... الفوز بالبطولات».

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رياضة كرة السلة دوري السلة الأميركي أميركا

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«الدوري الإيطالي»: الفوز الخامس توالياً... كومو يُطيح بضيفه فينيسيا

المدرب الإسباني سيسك فابريغاس يحيي جماهير كومو بعد الفوز على فينيسيا (إ.ب.أ)
المدرب الإسباني سيسك فابريغاس يحيي جماهير كومو بعد الفوز على فينيسيا (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: الفوز الخامس توالياً... كومو يُطيح بضيفه فينيسيا

المدرب الإسباني سيسك فابريغاس يحيي جماهير كومو بعد الفوز على فينيسيا (إ.ب.أ)
المدرب الإسباني سيسك فابريغاس يحيي جماهير كومو بعد الفوز على فينيسيا (إ.ب.أ)

واصل كومو زخم الانتصارات قبل استحقاقه القاري أمام لانس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه فينيسيا متذيل الترتيب 1 - 0، الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهو الفوز الرابع توالياً لرجال المدرب الإسباني سيسك فابريغاس في الـ «سيري أ»، والخامس على التوالي في مختلف المسابقات، وتحضروا بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة مضيّفهم لانس في الجولة الرابعة من المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الأعرق.

قال فابريغاس عقب فوز فريقه: «هذا الانتصار مهم للغاية في سياق نضجنا كفريق».

وتابع الإسباني البالغ 39 عاماً: «عقليتنا لا تشوبها شائبة».

سيطر الفريق اللومباردي على مجريات اللقاء أمام فينيسيا متذيل ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من فوز يتيم، لكنه لم ينجح في هز الشباك إلّا عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 43 نفذها القائد الفرنسي لوكاس دا كونيا، ليفتتح رصيده التهديفي، هذا الموسم.

قال دا كونيا لمنصة «دازن» للبث التدفقي: «هذا النوع من المباريات كان من الصعب علينا الفوز به في الموسم الماضي».

وأردف: «لقد كانت مواجهة صعبة، لكننا حققنا الفوز، وهذا يعكس التطور الذي أحرزناه».

ورفع كومو الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم رصيده إلى 23 نقطة، ليحافظ على مركزه الرابع، ويضيّق الخناق على روما الثالث بـ 24 نقطة والذي كان قد فاز على أودينيزي 5 - 2، السبت، كما بات يتأخر بفارق نقطتين فقط عن إنتر حامل اللقب في المركز الثاني والذي تلقى هزيمته الأولى، هذا الموسم، أمام جاره ميلان 1 - 3.

ويستضيف لاتسيو متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة كالياري، مساء الأحد، بينما يلعب يوفنتوس مع ضيفه نابولي في ختام هذه الأمسية.

ويعدّ كومو صاحب أفضل سجل بين الأندية الإيطالية الأربعة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، تضمنت فوزاً لافتاً على مانشستر يونايتد الإنجليزي 4 - 1، حيث يحتل المركز التاسع في الترتيب المؤقت للمجموعة الموحدة.

ويخوض كومو الذي كان يلعب في الدرجة الثالثة عام 2021، غمار المسابقة القارية الأم والمنافسات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، هذا الموسم.

ويلعب، الأحد، أيضاً، فروزينوني مع تورينو، وليتشي مع جنوى. وتختتم المرحلة، الاثنين، بلقاءي ساسوولو مع فيورنتينا، وأتالانتا مع بارما.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

«دبليو إن بي إيه»: غابي وليامز تقود فالكيريز للفوز بلقبه الأول وتتوَّج أفضل لاعبة

وليامز تتوَّج أفضل لاعبة في النهائيات (أ.ب)
وليامز تتوَّج أفضل لاعبة في النهائيات (أ.ب)
TT
TT

«دبليو إن بي إيه»: غابي وليامز تقود فالكيريز للفوز بلقبه الأول وتتوَّج أفضل لاعبة

وليامز تتوَّج أفضل لاعبة في النهائيات (أ.ب)
وليامز تتوَّج أفضل لاعبة في النهائيات (أ.ب)

سجلت الفرنسية غابي وليامز 30 نقطة، وقادت فريقها غولدن ستايت فالكيريز، لتحقيق لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات (دبليو إن بي إيه)، بفوزه على أتلانتا دريم 68-63 في المباراة الحاسمة التي حددت هوية البطل، لتتوَّج أفضل لاعبة في النهائيات.

وأحرزت وليامز 28 نقطة في الشوط الثاني وحده، وهو رقم قياسي في تاريخ نهائيات الدوري، لتسهم في انتصار فريقها، الذي تأسس قبل عامين فقط، بالسلسلة النهائية بنتيجة 4-3، في أطول مواجهة على اللقب في تاريخ الدوري.

وقالت وليامز «لم أكن لأسمح بالخسارة في يوم الهالوين. الأمر يصبح سهلاً عندما تكون الطاقة إيجابية ورائعة كهذه، لن أغيِّر أي شيء».

ورغم أنها سجلت نقطتين فقط في الشوط الأول، فرضت وليامز سيطرتها في الشوط الثاني في لحظات حاسمة، وقادت غولدن ستايت للتقدم والحفاظ على الأفضلية في الدقائق الأخيرة، لتستحق بذلك جائزة أفضل لاعبة «إم في بي» في نهائيات الدوري.

غابي وليامز (إ.ب.أ)

وأضافت وليامز، التي سجلت 15 نقطة خلال الربع الثالث وحده: «لا أعرف ماذا أقول، أنا أحب مثل هذه اللحظات. طلبتْ مني المدربة نات (ناتالي ناكاسي) التحلي بالصبر في الشوط الأول، كان الأمر صعباً، لكنني استمعت إليها، وكانت محقة كعادتها».

وتابعت ابنة الـ30 عاماً: «كل ما احتجنا إليه هو وجود أشخاص رائعين، لدينا لاعبات يمتلكن عقلية الفوز. لدينا لاعبات مستعدات للتضحية على أرض الملعب من أجل الفوز. لا يكترثن بتسجيل النقاط بقدر اهتمامهن بالدفاع والتقاط المتابعات، إنهن مستعدات لفعل أي شيء من أجل الفوز، وقد نجحنا في بناء ثقافة رائعة هنا».

تحقق هذا الانتصار أمام مدرجات ممتلئة بأكثر من 18 ألف متفرج في قاعة «تشايس سنتر» شجعوا الفريق المضيف، بينما خسر أتلانتا دريم في السلسلة النهائي للمرة الرابعة في تاريخه الممتد لـ18 عاماً.

قال جو لاكوب، مالك فالكيريز: «لدينا فريق مذهل. ما فعلتموه كان أمراً لا يُصدَّق».

وسجلت وليامز رمية ثلاثية قبل 2:19 دقيقة من النهاية، لتمنح غولدن ستايت التقدم بنتيجة 60-57. وبعدما أهدرت أليشا غراي، من أتلانتا، محاولة للتسجيل من مسافة قريبة، أضافت وليامز رميتين حرتين لتوسع الفارق إلى خمس نقاط.

وتمكنت كيا ستوكس من متابعة كرة أهدرتها وليامز لتسجل نقطتين، مما رفع النتيجة إلى 64-57، قبل أن تحسم تيفاني هايز وفيرونيكا بيرتون الفوز من خلال رميات حرة في اللحظات الأخيرة.

وقالت ناكاسي: «هذا الإنجاز مُهدى لكل الأشخاص الذين لم يحظوا بالتقدير الكافي أو أسيء فهمهم. إنه دليل على أنك إذا وضعت كل قلبك وروحك في عملك، يمكنك... الفوز بالبطولات».

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رياضة كرة السلة دوري السلة الأميركي أميركا
الرياضة رياضة عالمية

البريطانية هارييت دارت تحصد أول ألقابها بفردي التنس في «قوانغتشو» الصينية

هارييت دارت (أ.ف.ب)
هارييت دارت (أ.ف.ب)
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البريطانية هارييت دارت تحصد أول ألقابها بفردي التنس في «قوانغتشو» الصينية

هارييت دارت (أ.ف.ب)
هارييت دارت (أ.ف.ب)

حصدت البريطانية هارييت دارت أول لقب فردي بمسيرتها في بطولات «اتحاد لاعبات التنس المحترفات» بعدما عوضت خسارتها المجموعة الأولى لتتغلب على النمساوية لِيلي تاغر 4 - 6 و6 - 3 و6 - 4 في نهائي «بطولة قوانغتشو المفتوحة للتنس» بالصين الأحد.

لِيلي تاغر (أ.ف.ب)

تجاوزت المصنفة الـ5 في بريطانيا والـ115 عالمياً، التي تدربها بطلة «ويمبلدون» السابقة ماريون بارتولي، بدايتها المتعثرة بعد أن فقدت إرسالها في الشوط الافتتاحي.

استعادت دارت توازنها لتتعادل 4 - 4 في المجموعة الأولى، لكن تاغر كسرت إرسال منافستها مرة أخرى على الفور ثم أرسلت للفوز بالمجموعة الأولى.

حصدت هارييت دارت أول لقب فردي في مسيرتها ببطولات «اتحاد لاعبات التنس المحترفات» (أ.ف.ب)

وذهبت أول نقطة لكسر الإرسال في المجموعة الثانية لمصلحة دارت، التي استغلت الفرصة لتتقدم 5 - 3، ثم تعادلت في المجموعات لتخوض مجموعة فاصلة.

في المجموعة الأخيرة، تذبذب الزخم مراراً وتبدل كسر الإرسال بين اللاعبتين 5 مرات متتالية. استعادت دارت توازنها أخيراً بعد أن أنقذت نقطتي كسر إرسال لتفوز بشوط إرسالها وتتقدم 5 - 3 ثم أنهت المباراة وحسمت اللقب.

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