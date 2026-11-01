«دبليو إن بي إيه»: غابي وليامز تقود فالكيريز للفوز بلقبه الأول وتتوَّج أفضل لاعبة

سجلت الفرنسية غابي وليامز 30 نقطة، وقادت فريقها غولدن ستايت فالكيريز، لتحقيق لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات (دبليو إن بي إيه)، بفوزه على أتلانتا دريم 68-63 في المباراة الحاسمة التي حددت هوية البطل، لتتوَّج أفضل لاعبة في النهائيات.

وأحرزت وليامز 28 نقطة في الشوط الثاني وحده، وهو رقم قياسي في تاريخ نهائيات الدوري، لتسهم في انتصار فريقها، الذي تأسس قبل عامين فقط، بالسلسلة النهائية بنتيجة 4-3، في أطول مواجهة على اللقب في تاريخ الدوري.

وقالت وليامز «لم أكن لأسمح بالخسارة في يوم الهالوين. الأمر يصبح سهلاً عندما تكون الطاقة إيجابية ورائعة كهذه، لن أغيِّر أي شيء».

ورغم أنها سجلت نقطتين فقط في الشوط الأول، فرضت وليامز سيطرتها في الشوط الثاني في لحظات حاسمة، وقادت غولدن ستايت للتقدم والحفاظ على الأفضلية في الدقائق الأخيرة، لتستحق بذلك جائزة أفضل لاعبة «إم في بي» في نهائيات الدوري.

غابي وليامز (إ.ب.أ)

وأضافت وليامز، التي سجلت 15 نقطة خلال الربع الثالث وحده: «لا أعرف ماذا أقول، أنا أحب مثل هذه اللحظات. طلبتْ مني المدربة نات (ناتالي ناكاسي) التحلي بالصبر في الشوط الأول، كان الأمر صعباً، لكنني استمعت إليها، وكانت محقة كعادتها».

وتابعت ابنة الـ30 عاماً: «كل ما احتجنا إليه هو وجود أشخاص رائعين، لدينا لاعبات يمتلكن عقلية الفوز. لدينا لاعبات مستعدات للتضحية على أرض الملعب من أجل الفوز. لا يكترثن بتسجيل النقاط بقدر اهتمامهن بالدفاع والتقاط المتابعات، إنهن مستعدات لفعل أي شيء من أجل الفوز، وقد نجحنا في بناء ثقافة رائعة هنا».

تحقق هذا الانتصار أمام مدرجات ممتلئة بأكثر من 18 ألف متفرج في قاعة «تشايس سنتر» شجعوا الفريق المضيف، بينما خسر أتلانتا دريم في السلسلة النهائي للمرة الرابعة في تاريخه الممتد لـ18 عاماً.

قال جو لاكوب، مالك فالكيريز: «لدينا فريق مذهل. ما فعلتموه كان أمراً لا يُصدَّق».

وسجلت وليامز رمية ثلاثية قبل 2:19 دقيقة من النهاية، لتمنح غولدن ستايت التقدم بنتيجة 60-57. وبعدما أهدرت أليشا غراي، من أتلانتا، محاولة للتسجيل من مسافة قريبة، أضافت وليامز رميتين حرتين لتوسع الفارق إلى خمس نقاط.

وتمكنت كيا ستوكس من متابعة كرة أهدرتها وليامز لتسجل نقطتين، مما رفع النتيجة إلى 64-57، قبل أن تحسم تيفاني هايز وفيرونيكا بيرتون الفوز من خلال رميات حرة في اللحظات الأخيرة.

وقالت ناكاسي: «هذا الإنجاز مُهدى لكل الأشخاص الذين لم يحظوا بالتقدير الكافي أو أسيء فهمهم. إنه دليل على أنك إذا وضعت كل قلبك وروحك في عملك، يمكنك... الفوز بالبطولات».