البريطانية هارييت دارت تحصد أول ألقابها بفردي التنس في «قوانغتشو» الصينية

حصدت البريطانية هارييت دارت أول لقب فردي بمسيرتها في بطولات «اتحاد لاعبات التنس المحترفات» بعدما عوضت خسارتها المجموعة الأولى لتتغلب على النمساوية لِيلي تاغر 4 - 6 و6 - 3 و6 - 4 في نهائي «بطولة قوانغتشو المفتوحة للتنس» بالصين الأحد.

لِيلي تاغر (أ.ف.ب)

تجاوزت المصنفة الـ5 في بريطانيا والـ115 عالمياً، التي تدربها بطلة «ويمبلدون» السابقة ماريون بارتولي، بدايتها المتعثرة بعد أن فقدت إرسالها في الشوط الافتتاحي.

استعادت دارت توازنها لتتعادل 4 - 4 في المجموعة الأولى، لكن تاغر كسرت إرسال منافستها مرة أخرى على الفور ثم أرسلت للفوز بالمجموعة الأولى.

حصدت هارييت دارت أول لقب فردي في مسيرتها ببطولات «اتحاد لاعبات التنس المحترفات» (أ.ف.ب)

وذهبت أول نقطة لكسر الإرسال في المجموعة الثانية لمصلحة دارت، التي استغلت الفرصة لتتقدم 5 - 3، ثم تعادلت في المجموعات لتخوض مجموعة فاصلة.

في المجموعة الأخيرة، تذبذب الزخم مراراً وتبدل كسر الإرسال بين اللاعبتين 5 مرات متتالية. استعادت دارت توازنها أخيراً بعد أن أنقذت نقطتي كسر إرسال لتفوز بشوط إرسالها وتتقدم 5 - 3 ثم أنهت المباراة وحسمت اللقب.