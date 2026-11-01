«إن بي إيه»: ماكسي يسجل 38 نقطة في عودة جديدة لسفنتي سيكسرزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5336209-%D8%A5%D9%86-%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-38-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%B2
«إن بي إيه»: ماكسي يسجل 38 نقطة في عودة جديدة لسفنتي سيكسرز
تايريز ماكسي (أ.ف.ب)
سجَّل تايريز ماكسي 38 نقطة وقاد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، المفتقر لكل من ليبرون جيمس وجويل إمبيد للإصابة، إلى قلب الطاولة على مستضيفه شارلوت هورنتس والخروج فائزاً 109 - 104، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) السبت.
وأحرز ماكسي 15 نقطة في الرُّبع الأخير، ليساعد فريقه، صاحب 6 انتصارات مقابل هزيمة واحدة، على تعويض تأخره بفارق 13 نقطة، محقِّقاً فوزه الرابع هذا الموسم بعد تأخره بفارق يزيد على 10 نقاط.
وقال ماكسي تعليقاً على هذه الانتصارات التي تتحقَّق بعد العودة في النتيجة: «لا أريد تكرار ذلك، لقد سئمت من الاضطرار للعودة في النتيجة. لكن هذه المجموعة تضم مقاتلين حقيقيِّين، فقد مررنا بفترات متأرجحة، ثم عدنا للمباراة».
وأضاف: «نحن نتمتع بروح تنافسية عالية، فالمباراة لا تنتهي إلا بصافرة النهاية، وهذا أكثر ما يعجبني في هذا الفريق».
وتابع ابن الـ25 عاماً: «نحن نكره الخسارة. ما دمنا قريبين في النتيجة، فسيكون من الصعب التغلب علينا».
وأسهم أنفيرني سيمونز بـ19 نقطة بعد دخوله من مقاعد البدلاء، بينما سجَّل جايلن براون 16 نقطة لصالح فيلادلفيا.
وفي المقابل، كان غرايسون آلن، الذي شارك بديلاً أيضاً، الأبرز في صفوف شارلوت الذي مني بخسارته الرابعة مقابل 3 انتصارات، بتسجيله 27 نقطة، تلاه براندون ميلر بـ24 نقطة، إلّا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة.
وحصل المخضرم ليبرون جيمس (41 عاماً) وإمبيد على راحة بعد مشاركتهما في الفوز على نيويورك الجمعة، فغاب الأول بسبب آلام في أسفل الظهر، والثاني بسبب ألم في قدمه اليمنى.
وفي ظلِّ غيابهما، تولى ماكسي المسؤولية وقدَّم الأداء المطلوب ليضمن لفريقه فوزاً حاسماً آخر.
وأردف ماكسي: «أثق دائماً بأنَّ أحد زملائي سيكون في وضع مناسب للتسجيل، وأسعى دائماً لاتخاذ القرار الصحيح».
واستطرد قائلاً: «نمتلك كثيراً من الأسلحة والخيارات المتنوعة، ونحن فريق يتمتع بروح تنافسية قوية».
وسجَّل ماكسي 19 نقطة في الشوط الأول، ليضع سفنتي سيكسرز في المقدمة بنتيجة 57 - 54 عند الاستراحة، في حين سجَّل آلن 19 نقطة لصالح شارلوت، محققاً 7 رميات ناجحة من أصل 8 محاولات.
ورغم تفوق شارلوت في معظم فترات الشوط الثاني، فإن رميتين حرتين سجلهما ماكسي قبل 1:22 دقيقة من النهاية منحتا التّضقدُّم لفريقه بنتيجة 102 - 101.
وسجَّل الباهامي في دجيه إدجكومب رمية ثلاثية، وأضاف ماكسي رميتين حرتين، ليمنحا سفنتي سيكسرز التَّقدُّم بنتيجة 107 - 101 قبل 23.8 ثانية من نهاية المباراة.
ورغم تقليص ميلر الفارق برمية ثلاثية، فإن براون حسم الفوز للفريق الزائر بتسجيله رميتين حرتين.
أعلن دالاس مافريكس تمديد عقد لاعبه الفرنسي زاكاري ريزاشيه حتى عام 2028، بعد البداية الجيدة التي قدمها مع الفريق.
«الشرق الأوسط» (دالاس)
كيميتش يكشف صعوبة العودة للملاعب عقب وفاة والدهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5336237-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87
تحدث جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى عن وفاة والده المفاجئة عقب تعادل فريقه مع بوروسيا دورتموند 2/2، أمس (السبت).
وقال كيميتش: «الأسبوع الماضي كان صعباً للغاية على عائلتي، وعليَّ أيضاً. والدي كان موجوداً دائماً من أجلي. كان دائماً بجواري. دائماً ما ساندني وآمن بي حتى في الأوقات التي لم أكن أومن بها بنفسي».
وأضاف اللاعب الذي ارتدى شارة قيادة بايرن مع عودته، بعدما غاب عن آخر ثلاث مباريات: «لهذا السبب كانت عودتي صعبة للغاية، لأن اللحظات التي أكون فيها على أرض الملعب، هي تحديداً الأوقات التي أفكر فيها به أكثر من أي وقت آخر».
وتوفي بيرثولد كيميتش الأسبوع الماضي عن عمر 57 عاماً.
وقال: «كان من المهم أن أعود، وأن أحاول استعادة روتيني اليومي. حتى وإن تمنيت أحياناً لو يتوقف العالم عن الدوران ولو قليلاً. لكنه -لحسن الحظ ولسوئه في آن معاً- يواصل المضي قدماً».
وأضاف أنه كان سعيداً للعودة إلى الفريق، وأعرب عن امتنانه للتعازي والمواساة التي تلقاها هو وعائلته.
وقال: «الدعم الذي تلقيتُه من النادي والاتحاد الألماني لكرة القدم وكل من حولنا كان مميزاً للغاية. كان يعني الكثير لي».
«جائزة المكسيك الكبرى»: السائق أوكون ينفي تقارير عن وقوع مشادة بعد استبعاده من «هاس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5336231-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
«جائزة المكسيك الكبرى»: السائق أوكون ينفي تقارير عن وقوع مشادة بعد استبعاده من «هاس»
إستيبان أوكون (أ.ف.ب)
نفى السائق الفرنسي إستيبان أوكون تقارير تفيد باستبعاده من فريق «هاس» الأميركي المشارك في بطولة العالم لـ«فورمولا1»، إثر خلاف مع مدير الفريق؛ الياباني أياو كوماتسو، تطور إلى اشتباك جسدي.
وفي بيان له، أكد السائق الفرنسي، البالغ 30 عاماً، أنه «يرفض بشكل قاطع أي تقارير أو مزاعم تشير إلى استخدام أي شكل من أشكال العنف الجسدي لتسوية» خلافاتهما.
وكان أوكون، الذي يمتلك خبرة واسعة تمتد 10 سنوات شارك خلالها في 198 سباقاً ضمن البطولة العالمية مع 6 فرق مختلفة، قد استُبدل به السبت السائق الاحتياطي الياباني ريو هيراكاوا، وذلك رغم مشاركته في فترتي التجارب الحرة الجمعة.
ويُعد هيراكاوا (32 عاماً)؛ بطلُ العالم لـ«سباقات التحمل» مرتين والمتوج بـ«سباق 24 ساعة» في «لومان»؛ أشهر سباقات التحمل، مع فريق «تويوتا»، أكبر سائق سناً يظهر لأول مرة في «فورمولا1» منذ الألماني آندريه لوتيرير الذي كان يبلغ 33 عاماً عندما شارك في سباق «جائزة بلجيكا الكبرى» عام 2014.
ولم يقدّم فريق «هاس» أي تفسير لهذا التغيير المفاجئ.
وكان أوكون قد دخل في نقاش عبر جهاز اللاسلكي مع مهندسة السباق الألمانية لورا مولر خلال الفترة الثانية من التجارب الحرة الجمعة، حيث اختلفا بشأن نوع الإطارات التي سيستخدمها. وقد أُبلغ أوكون بضرورة استخدام الإطارات المتوسطة بدلاً من اللينة، وهو ما عارضه السائق قائلاً: «لا. أريد استخدام الإطارات اللينة. لا تفعلوا ذلك معي. أرجوكم». وأوضح أوكون أن «اختلاف وجهات النظر أدى إلى نقاش مع الأطراف المعنية».
وكان «هاس» قد أعلن الشهر الماضي أنه سيجري في العام المقبل استبدال السائق البرازيلي رافاييل كامارا، من «أكاديمية فيراري للسائقين»، بأوكون.
وفي بيانه، قال أوكون: «أُدين العنف بجميع أشكاله، وأؤمن إيماناً راسخاً بأن الخلافات يجب أن تُعالج دائماً بمهنية واحترام وتفاهم متبادل». وأضاف: «أطلب من الجميع تجنب التكهنات في الوقت الذي يجري فيه التعامل مع هذه المسألة. وسيعلَن عن أي مستجدات أخرى في الوقت المناسب».
لماذا تخلى مبيلي عن سلاحه الأقوى أمام كانيلو؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5336227-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%9F
الفرنسي مبيلي دفع ثمن الحذر أمام اللكمات المرتدة (أ.ب)
دخل الفرنسي كريستيان مبيلي حلبة الرياض وهو أحد أبرز الملاكمين الهجوميين في وزن فوق المتوسط، لكنه خرج منها بأول هزيمة في مسيرته الاحترافية، بعدما عجز عن فرض الأسلوب الذي صنع شهرته، أمام المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز، في مواجهة كشفت الفارق بين الاندفاع الهجومي والخبرة في إدارة النزالات الكبرى، وطرحت تساؤلات بشأن الأسباب التي دفعت الملاكم الفرنسي إلى التخلي عن أبرز أسلحته في أهم اختبار خاضه حتى الآن.
وبحسب مجلة «ذا رينغ» المتخصصة في الملاكمة، فإن أداء مبيلي أمام كانيلو كان مثيراً للتساؤلات، بعدما خاض المواجهة بإيقاع أبطأ من المعتاد، ولم يطلق العدد المتوقع من اللكمات، كما لجأ إلى التراجع والقتال من المسافات البعيدة في فترات كان يحتاج خلالها إلى الضغط المتواصل، وهو ما سمح لمنافسه بالتحكم في إيقاع النزال واستثمار قدراته الدفاعية واللكمات المرتدة.
وكان مبيلي، البالغ 31 عاماً، قد دخل المواجهة حاملاً حزام المجلس العالمي للملاكمة لوزن فوق المتوسط، بسجل يضم 29 انتصاراً وتعادلاً واحداً دون هزيمة، بينها 24 انتصاراً بالضربة القاضية، وهي أرقام تعكس قوته الهجومية وقدرته على إنهاء المواجهات قبل الوصول إلى قرار الحكام.
غير أن تلك المميزات لم تظهر بالصورة المعتادة أمام كانيلو، الذي نجح في فرض معركة مختلفة تقوم على التحكم في المسافة واستدراج منافسه إلى الهجوم، قبل الرد بلكمات أكثر دقة وقوة، مستفيداً من خبرته الطويلة في مواجهة أبرز ملاكمي العالم.
| لحظات تسبق دخول الملاكمين إلى الحلبة، ثم دخول المستشار تركي آل الشيخ، وعزف السلام الملكي السعودي والنشيدين الوطنيين الفرنسي والمكسيكي، قبل انطلاق النزال الرئيسي بين كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي في ليلة «المكسيك ضد العالم» pic.twitter.com/WTwJVPLufj
وبدأت ملامح المشكلة منذ الجولة الثانية، عندما ظهر مبيلي أقل اندفاعاً من المعتاد، وتراجع أمام تقدم المكسيكي، رغم نجاحه في بعض التبادلات الهجومية. وفي الجولة الثالثة، تمكن من دفع كانيلو نحو الحبال، لكنه لم يندفع خلفه كما اعتاد، بعدما بدا حذراً من الوقوع في فخ اللكمات المرتدة التي شكلت التهديد الأكبر طوال المواجهة.
وتكشف القراءة الفنية للجولات أن كانيلو لم يكن بحاجة إلى توجيه عدد كبير من اللكمات للسيطرة على النزال؛ إذ اعتمد على اختيار اللحظة المناسبة للهجوم، بينما حاول مبيلي البحث عن المسافة الآمنة التي تسمح له بتوجيه ضرباته دون التعرض لردود مؤثرة.
وفي الجولة الرابعة، أصبح هذا التباين أكثر وضوحاً، بعدما قاتل الفرنسي من المسافات البعيدة، فيما استغل كانيلو المساحات لتوجيه لكماته، وأجبر منافسه على إهدار محاولات هجومية عدة.
️ | مايكل بافر، أشهر مقدمي نزالات الملاكمة في العالم: «سعيد بأن مسيرتي في تقديم بطولات الملاكمة العالمية فتحت لي أبواب المشاركة في أحداث رياضية كبرى، من بينها بطولات هوكي الجليد، ودوري كرة القدم الأميركية، ونهائي كأس العالم الأخير». pic.twitter.com/ahjlaNbfks
ورغم ارتفاع وتيرة مبيلي في نهاية الجولة الخامسة، ثم زيادة ضغطه خلال السادسة، عندما حاصر كانيلو عند الحبال، فإن الملاكم المكسيكي حافظ على توازنه، ونجح في توجيه لكمات صاعدة قوية، ليمنع منافسه من تحويل الضغط إلى أفضلية حاسمة.
وشهدت الجولة السابعة استمرار المواجهة بين أسلوبين مختلفين؛ مبيلي الباحث عن كثافة اللكمات، وكانيلو الذي يفضل الدقة والاقتصاد في الجهد، قبل أن ينجح الأخير في اختراق دفاع منافسه بلكمات صاعدة وخطافية، جعلت تلك الجولة من أبرز فترات تفوقه.
وفي الجولة الثامنة، تعرَّض مبيلي لعقوبة بخصم نقطة بسبب لكمة خلف رأس كانيلو، وهو قرار أثار تساؤلات لدى المتابعين، خصوصاً أن بعض القراءات الفنية رأت أن المخالفة لم تكن تستوجب تلك العقوبة. لكن خصم النقطة لم يكن العامل الحاسم في خسارته، بعدما واصل المكسيكي فرض تفوقه خلال الجولات التالية.
وتشير الأرقام التي أوردتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى نجاح كانيلو في توجيه 158 لكمة مقابل 117 لمبيلي، وهو فارق يعكس قدرة المكسيكي على تحويل محاولاته الهجومية إلى ضربات مؤثرة، رغم أن منافسه اعتاد التفوق في كثافة الهجوم.
| لحظة إعلان فوز كانيلو ألفاريز على كريستيان مبيلي في المواجهة الرئيسية ضمن ليلة «المكسيك ضد العالم»، وتحية المستشار تركي آل الشيخ مع الملاكم المكسيكي عقب الانتصار. pic.twitter.com/xT8NZG0Gap
وكانت الجولات الأخيرة أكثر تعبيراً عن المأزق الفني الذي واجهه الفرنسي؛ إذ دخل الجولة العاشرة وهو بحاجة إلى رفع وتيرة الضغط، لكنه أمضى فترات منها متراجعاً، بينما استمر كانيلو في توجيه اللكمات الأكثر دقة، مستفيداً من عجز منافسه عن إيجاد حلول جديدة.
ومع اقتراب النزال من نهايته، أصبح مبيلي بحاجة إلى الفوز بالضربة القاضية للمحافظة على لقبه، لكنه لم يتمكن من تغيير إيقاع المواجهة، رغم نجاحه في توجيه بعض اللكمات القوية خلال الجولة الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز كانيلو بإجماع الحكام بنتائج 115-112 و116-111 و117-110.
واعترف كانيلو بعد المواجهة بصعوبة منافسه من الناحية البدنية، لكنه اعتبر أن قدرته الدفاعية كانت وراء الحد من خطورته، قائلاً: «كنت أعلم أنه قوي بدنياً. لم يوجه الكثير من اللكمات، لأنه من الصعب توجيه اللكمات إليّ. لقد كنت مثالياً».
لحظة دخول كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي إلى الحلبة، استعدادًا للمواجهة الرئيسية على لقب WBC لوزن فوق المتوسط، ضمن فعاليات «المكسيك ضد العالم» pic.twitter.com/Ot0nl3yru0
وتمنح هذه التصريحات تفسيراً إضافياً لما جرى داخل الحلبة؛ إذ لم تكن المشكلة في افتقار مبيلي إلى القوة أو القدرة على التحمل، بقدر ما كانت في عجزه عن استخدام تلك القدرات أمام منافس نجح في فرض حسابات مختلفة على المواجهة.
ورغم الخسارة، فإن مستقبل مبيلي قد يحمل فرصاً أكبر مما كان متاحاً له قبل مواجهة الرياض، إذ يرى متابعون أن ظهوره أمام أحد أشهر الملاكمين في العالم سيمنحه حضوراً أوسع، وقد يفتح أمامه المجال لمواجهة أسماء بارزة في فئة فوق المتوسط.
ويبرز في هذا السياق الغواتيمالي ليستر مارتينيز، حامل اللقب المؤقت للمجلس العالمي للملاكمة، الذي سبق أن تعادل مع مبيلي في سبتمبر (أيلول) 2025، في مواجهة مثيرة انتهت بقرار منقسم، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين ويواصل تقدمه بين أبرز المنافسين في الفئة.
وكان مارتينيز حاضراً في أمسية الرياض، وأعلن رغبته في مواجهة الفائز من نزال كانيلو ومبيلي، ما يجعله أحد الأسماء التي تستحق المتابعة في حسابات المنافسة على اللقب، وإن لم تتحدد حتى الآن مواجهة جديدة تجمعه بالملاكم الفرنسي.
كما ينتظر أن يواصل المروّج الكندي كاميل إستيفان دعم مسيرة مبيلي وتنظيم مواجهاته في مقاطعة كيبيك الكندية، مستفيداً من الاهتمام الذي حظي به بعد ظهوره أمام كانيلو.
وتبدو المفارقة أن النزال الذي أنهى سجل مبيلي الخالي من الهزائم قد يصبح الأكثر تأثيراً في مستقبله، بعدما منحه فرصة اختبار قدراته أمام أحد أبرز الملاكمين في تاريخ اللعبة، وكشف في الوقت نفسه عن جوانب فنية يحتاج إلى تطويرها إذا أراد استعادة موقعه بين أبطال العالم.
فالمهمة المقبلة للفرنسي لن تقتصر على العودة إلى الانتصارات، وإنما ستتطلب إثبات قدرته على مواجهة الملاكمين الذين يجيدون الدفاع واللكمات المرتدة، دون أن يفقد هويته الهجومية التي قادته إلى القمة.
وبين خسارة الحزام واحتمالات العودة، يواجه مبيلي اختباراً جديداً خارج حلبة الرياض: هل يستطيع تحويل دروس أول هزيمة في مسيرته إلى خطوة تقوده مجدداً نحو بطولة العالم، أم أن كانيلو كشف حدود أسلوبه أمام نخبة الملاكمين؟