واصل فريق توتنهام هوتسبير صحوته بفوز ثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالتغلب على جاره اللندني كريستال بالاس بنتيجة 2/ صفر ضمن منافسات الجولة التاسعة، السبت. تلقى الضيوف ضربة مؤلمة بعد مرور 13 دقيقة؛ إذ قرر الحكم طرد الفرنسي جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس ببطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخل عنيف ضد ميكي فان دي فين مدافع توتنهام. واستغل أصحاب الأرض النقص العددي بشكل مميز، وتقدموا في النتيجة سريعاً بهدف سجله أرشي غراي بضربة رأس في الدقيقة 25 بعد ركلة ركنية نفذها الغاني محمد قدوس. وأضاف فان بول فان هيكي الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعد عرضية متقنة من ماتيوس فيرنانديز. وبخلاف الهدفين، وصل توتنهام إلى مرمى منافسه بنحو 30 فرصة، لكن دين هندرسون حارس كريستال بالاس تصدى للعديد من المحاولات، إضافة إلى إهدار أندي روبرتسون وقدوس وعمر مرموش وماتياس تيل ودومينيك سولانكي، محاولات أخرى سهلة. بهذه النتيجة، يرتقي توتنهام للمركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، ليتنفس الصعداء بعد بداية متعثرة للغاية تحت قيادة مديره الفني الإيطالي روبرتو دي تشيربي. في المقابل، أصبح الفرنسي بيير ساغ مدرب كريستال بالاس تحت تهديد الإقالة؛ إذ تراجع كريستال بالاس للمركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد خسارة ثالثة على التوالي، والسادسة للفريق اللندني في مشواره ببطولة الدوري هذا الموسم. وسيكون كريستال بالاس على موعد مع اختبارين على أرضه أمام هوفنهايم الألماني في الدوري الأوروبي يوم الخميس القادم، وبعده بثلاثة أيام يستقبل ليفربول في ملعب «سيلهرست بارك». أما توتنهام فسيخوض مباراة واحدة قبل التوقف الدولي عندما يحل ضيفاً على ليدز يونايتد يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
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«البريميرليغ»: توتنهام يواصل صحوته بفوز ثالث توالياً على كريستال بالاس https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5336096-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A%D8%BA-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
«البريميرليغ»: توتنهام يواصل صحوته بفوز ثالث توالياً على كريستال بالاس
«البريميرليغ»: توتنهام يواصل صحوته بفوز ثالث توالياً على كريستال بالاس
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