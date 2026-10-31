«دورة فيينا»: دي مينور يطيح بزفيريف... ويضرب موعداً مع ألكاراس في النهائي

تأهل الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف العاشر عالمياً والخامس في البطولة، إلى المباراة النهائية لدورة فيينا للتنس، بعدما أطاح بالألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول عالمياً الجديد، بالفوز عليه 6-4 و1-6 و7-6 (7-4) في ساعتين و30 دقيقة.

وسيلتقي دي مينور في النهائي مع الإسباني كارلوس ألكاراس، الذي أطاح سابقاً بخصمه الروسي دانييل ميدفيديف.

وسيخوض اللاعبان أول نهائي لهما في فيينا، كما ستكون هذه المواجهة السابعة بينهما في مسيرتهما الاحترافية، والثالثة في مباراة نهائية بعد مواجهتي كوينز الإنجليزية عام 2023 وروتردام عام 2025، مع أفضلية كاسحة لألكاراس الذي فاز في جميع المواجهات الست السابقة.

ورد دي مينور الاعتبار لنفسه أمام زفيريف وأفسد على الأخير فرحة صدارة التصنيف العالمي ابتداء من الاثنين خلفاً للإيطالي يانيك سينر المصاب والمنتهي موسمه.

وبعد أسبوعين من خسارته أمام زفيريف في ربع نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة، نجح دي مينور هذه المرة في إيجاد الحل لإقصاء بطل رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز.

وكان الأسترالي الأفضل في المجموعة الأولى، إذ انتزع إرسال منافسه ثم حافظ على تفوقه دون أن يسمح للألماني بالعودة، وأنهاها لصالحه 6-4.

لكن دي مينور تراجع مستواه في المجموعة الثانية، في وقت رفع فيه زفيريف من أدائه بشكل واضح، فكسر الإرسال مبكراً وتقدم 2-0 ثم 4-0 قبل أن يحسم المجموعة بسهولة 6-1.

وبعد هذا التراجع، استعاد الأسترالي مستواه في المجموعة الثالثة الحاسمة. ومع عدم نجاح أي من اللاعبين في كسر إرسال الآخر، احتكما إلى شوط فاصل سيطر عليه دي مينور بعدما تقدم 6-2، قبل أن يحسمه 7-4 من ثالث فرصة متاحة له، بعدما أهدر الأولى بخطأ مزدوج في الإرسال.