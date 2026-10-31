أشاد الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي برد فعل لاعبيه في الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 2 - صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أنه شدد في أثناء فترة الاستراحة بضرورة حسم المباراة.

قال ألونسو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: «لقد تباين أداء الفريقين في المباراة، فالشوط الأول كان قوياً، وتبادل الفريقان الأفضلية، حيث سنحت فرص لمانشستر يونايتد، وكنا قريبين من هز الشباك أيضاً، وتحدثت مع لاعبي فريقي بين الشوطين، وكان رد الفعل في الشوط الثاني أفضل كثيراً».

أضاف المدرب الإسباني: «بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، وتقدمنا في النتيجة، وسيطرنا بشكل أفضل، وبعد تقدمنا بهدف ثانٍ وطرد لاعب من مانشستر يونايتد، تغير سيناريو المباراة، ولكنها لم تكن سهلة».

أوضح ألونسو: «اتفقت مع اللاعبين بين الشوطين على ضرورة حسم المباراة بالاستحواذ على الكرة، وعدم فقدانها بسهولة».

أشار مدرب تشيلسي: «كما أجرينا بعض التعديلات التكتيكية، مما جعلنا أكثر ارتياحاً وسيطرة في الملعب، وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى الفريق ودافعنا بشكل أفضل».

واستطرد: «رد فعل اللاعبين وتغير الأداء كانا أمرين في غاية الأهمية لتحقيق النتيجة المطلوبة».

وخاض تشابي ألونسو مواجهة مانشستر يونايتد دون رأس حربة صريح، حيث تولى بيدرو نيتو المسؤولية، خلفه الثلاثي كول بالمر ومورغان روجرز وإستيفاو.

وختم ألونسو: «علينا إيجاد ابتكار حلول وفقاً للعناصر المتاحة، لقد بذل نيتو جهداً كبيراً في مركز المهاجم على مستوى بناء اللعب والربط مع زملائه».