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الرياضة رياضة عالمية

ألونسو: اتفقت مع اللاعبين بين الشوطين على ضرورة حسم المباراة

الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
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ألونسو: اتفقت مع اللاعبين بين الشوطين على ضرورة حسم المباراة

الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)

أشاد الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي برد فعل لاعبيه في الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 2 - صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أنه شدد في أثناء فترة الاستراحة بضرورة حسم المباراة.

قال ألونسو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: «لقد تباين أداء الفريقين في المباراة، فالشوط الأول كان قوياً، وتبادل الفريقان الأفضلية، حيث سنحت فرص لمانشستر يونايتد، وكنا قريبين من هز الشباك أيضاً، وتحدثت مع لاعبي فريقي بين الشوطين، وكان رد الفعل في الشوط الثاني أفضل كثيراً».

أضاف المدرب الإسباني: «بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، وتقدمنا في النتيجة، وسيطرنا بشكل أفضل، وبعد تقدمنا بهدف ثانٍ وطرد لاعب من مانشستر يونايتد، تغير سيناريو المباراة، ولكنها لم تكن سهلة».

أوضح ألونسو: «اتفقت مع اللاعبين بين الشوطين على ضرورة حسم المباراة بالاستحواذ على الكرة، وعدم فقدانها بسهولة».

أشار مدرب تشيلسي: «كما أجرينا بعض التعديلات التكتيكية، مما جعلنا أكثر ارتياحاً وسيطرة في الملعب، وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى الفريق ودافعنا بشكل أفضل».

واستطرد: «رد فعل اللاعبين وتغير الأداء كانا أمرين في غاية الأهمية لتحقيق النتيجة المطلوبة».

وخاض تشابي ألونسو مواجهة مانشستر يونايتد دون رأس حربة صريح، حيث تولى بيدرو نيتو المسؤولية، خلفه الثلاثي كول بالمر ومورغان روجرز وإستيفاو.

وختم ألونسو: «علينا إيجاد ابتكار حلول وفقاً للعناصر المتاحة، لقد بذل نيتو جهداً كبيراً في مركز المهاجم على مستوى بناء اللعب والربط مع زملائه».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي تشيلسي مانشستر يونايتد إنجلترا

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سيميوني: الأرقام القياسية مع أتلتيكو مدريد نتاج العمل الجماعي

الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
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سيميوني: الأرقام القياسية مع أتلتيكو مدريد نتاج العمل الجماعي

الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)

أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب ليفانتي في الدوري الإسباني، مشيراً إلى أن الأرقام القياسية التي تتحقق، إنما هي نتاج جهد مشترك من كل عناصر الفريق.

وفاز أتلتيكو مدريد السبت 2 - 0 على ليفانتي في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، ليصل سيميوني للفوز رقم 344 على مستوى الدوري، ويعادل رقم المدرب التاريخي لويس أراغونيس.

وتحدث سيميوني، إلى شبكة «موفي ستار» عقب فوز فريقه على ليفانتي حيث قال: «أنا سعيد بأداء الفريق. لقد بدأوا الشوط الأول بشكل جيد؛ كنا نعلم أنهم فريق شجاع، لا سيما في الجانب الهجومي. إنهم يتمتعون بالسرعة، ويصلون بعدد كبير من اللاعبين إلى منطقة الجزاء، وهذا بالضبط ما فعلوه».

وأضاف: «تصدى أوبلاك لكرة مهمة في الدقائق العشر الأولى، ثم دخلنا في أجواء المباراة تدريجياً ووجدنا مساحات للهجوم. بعد إلغاء الهدف، أدرك الفريق أن بإمكاننا تشكيل خطورة عليهم، وبالفعل جاء الهدف.

وفي الشوط الثاني، أعتقد أن الفريق قدم مباراة رائعة وكان الطرف الأفضل؛ كان بإمكاننا تسجيل هدف ثانٍ في وقت أبكر، وقد جاء الهدف الثاني بطريقة رائعة. بعد ذلك، كان علينا الدفاع أمام كل محاولاتهم، حيث ركزوا على إرسال الكرات العرضية، مما جعل شن الهجمات المرتدة أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لكنني أعتقد أننا حققنا فوزاً مهماً».

وأشار: «أشعر بالسعادة في كل مرة نسجل فيها هدفاً، بغض النظر عن طريقة تسجيله. فالهدف دائماً ما يذلل أي عقبات. لقد نجحنا في التحرر من ضغط الخصم؛ كنا نعلم أنهم سيمارسون ضغطاً عالياً.

عملنا خلال الأسبوع على التحولات الهجومية، وهو أمر لاحظه من تابعوا تدريباتنا طوال الأسبوع من خلف السياج، وقد نجح الأمر بشكل مثالي.

لقد لمح بايينا انطلاقة جوليانو برؤية مذهلة، وتعامل جوليانو بهدوء كبير ليسجل هدفاً منحنا ثلاث نقاط في غاية الأهمية».

وعن معادلة رقم أراغونيس قال: «هذا الإنجاز هو ثمرة جهود العديد من اللاعبين الذين ساروا على نهج ثابت وقدموا عملاً مذهلاً. لا أعتبره إنجازاً خاصاً بي وحدي، بل هو ملك للجميع. أشعر بامتنان كبير لكل اللاعبين الذين ساعدوني للوصول إلى ما أنا عليه اليوم.

أنا ممتن في كل يوم لأنني لا أزال في أتلتيكو مدريد؛ فهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه، وهو المكان الذي لطالما حلمت فيه بتحقيق كل ما ننجزه الآن. سنبذل قصارى جهدنا حتى اليوم الأخير».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: روما يكتسح أودينيزي بملعبه بخماسية... ويواصل المنافسة على القمة

احتفالية لاعبي روما بالتسجيل في مرمى أودينيزي تكررت خمس مرات (د.ب.أ)
احتفالية لاعبي روما بالتسجيل في مرمى أودينيزي تكررت خمس مرات (د.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: روما يكتسح أودينيزي بملعبه بخماسية... ويواصل المنافسة على القمة

احتفالية لاعبي روما بالتسجيل في مرمى أودينيزي تكررت خمس مرات (د.ب.أ)
احتفالية لاعبي روما بالتسجيل في مرمى أودينيزي تكررت خمس مرات (د.ب.أ)

حقق روما فوزاً كبيراً على مضيّفه أودينيزي 2/5، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف المتصدر إنتر ميلان ووصيفه لاتسيو، حيث سيلعب الأول في وقت لاحق من السبت مع ميلان في ديربي ميلانو، فيما يلعب لاتسيو الأحد مع كالياري ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أودينيزي عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم روما في الدقيقة العاشرة عن طريق بريان كريستانتي، ثم أضاف زميله رودريغو مورا الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 33 سجل دونيل مالين الهدف الثالث لروما، وأكمل إيفان نديكا الرباعية في الدقيقة 37.

وسجل نيكولو زانيولو الهدف الأول لأودينيزي في الدقيقة 50، قبل أن يسجل زميله ماتيو بالما الهدف الثاني في الدقيقة 78.

واختتم روما خماسيته في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق دانيال جيلاردي.

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الرياضة رياضة عالمية

ألونسو: اتفقت مع اللاعبين بين الشوطين على ضرورة حسم المباراة

الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
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TT

ألونسو: اتفقت مع اللاعبين بين الشوطين على ضرورة حسم المباراة

الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)

أشاد الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي برد فعل لاعبيه في الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 2 - صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أنه شدد في أثناء فترة الاستراحة بضرورة حسم المباراة.

قال ألونسو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: «لقد تباين أداء الفريقين في المباراة، فالشوط الأول كان قوياً، وتبادل الفريقان الأفضلية، حيث سنحت فرص لمانشستر يونايتد، وكنا قريبين من هز الشباك أيضاً، وتحدثت مع لاعبي فريقي بين الشوطين، وكان رد الفعل في الشوط الثاني أفضل كثيراً».

أضاف المدرب الإسباني: «بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، وتقدمنا في النتيجة، وسيطرنا بشكل أفضل، وبعد تقدمنا بهدف ثانٍ وطرد لاعب من مانشستر يونايتد، تغير سيناريو المباراة، ولكنها لم تكن سهلة».

أوضح ألونسو: «اتفقت مع اللاعبين بين الشوطين على ضرورة حسم المباراة بالاستحواذ على الكرة، وعدم فقدانها بسهولة».

أشار مدرب تشيلسي: «كما أجرينا بعض التعديلات التكتيكية، مما جعلنا أكثر ارتياحاً وسيطرة في الملعب، وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى الفريق ودافعنا بشكل أفضل».

واستطرد: «رد فعل اللاعبين وتغير الأداء كانا أمرين في غاية الأهمية لتحقيق النتيجة المطلوبة».

وخاض تشابي ألونسو مواجهة مانشستر يونايتد دون رأس حربة صريح، حيث تولى بيدرو نيتو المسؤولية، خلفه الثلاثي كول بالمر ومورغان روجرز وإستيفاو.

وختم ألونسو: «علينا إيجاد ابتكار حلول وفقاً للعناصر المتاحة، لقد بذل نيتو جهداً كبيراً في مركز المهاجم على مستوى بناء اللعب والربط مع زملائه».

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