«البريميرليغ»: فوز كوفنتري وبورنموث وبرينتفورد... وتعادل هال مع إيبسويتش

حقق كوفنتري سيتي فوزاً كبيراً على ضيفه سندرلاند بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أنهى كوفنتري بقيادة مدربه فرانك لامبارد الشوط الأول متقدماً بهدفي تاتسوهيرو ساكاموتو وتايو أونيي في الدقيقتين 17 و37، وأضاف جاك رودوني الهدف الثالث في الشوط الثاني بالدقيقة 52.

وقلص سندرلاند الفارق بهدف وحيد سجله إنزو لو من ركلة جزاء في الدقيقة 67، وأكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد عمر ألديريتي في الدقيقة 99.

حقق كوفنتري الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، هذا الموسم، انتصاره الثالث في البطولة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويقفز للمركز الخامس عشر، بينما بقي سندرلاند في قاع الترتيب برصيد 5 نقاط.

الحاج مالك ضيوف وكيفين شيد يحتفلان بفوز برينتفورد على فورست (رويترز)

وفي مواجهة أخرى بنفس التوقيت، فاز برينتفورد على ضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 2 - 0، وسجل الهدفين، نيكولا ميلينكوفيتش بالخطأ في مرمى فريقه وإيغور تياغو في الدقيقتين 30 و76.

صحح برينتفورد مساره بأول فوز في آخر 4 جولات، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نوتنغهام عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

كما فاز بورنموث على ليدز يونايتد بنتيجة 2 - 0 أيضاً، في مباراة ثالثة بنفس التوقيت

سجل إيفانيلسو وأمين عدلي هدفي أصحاب الأرض بالدقيقتين 31 و95، ليرفع بورنموث رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، بينما تراجع ليدز يونايتد للمركز التاسع برصيد 11 نقطة.

التعادل حسم مواجهة هال سيتي وإيبسويتش تاون (رويترز)

وفي مواجهة رابعة، نجا هال سيتي بنقطة التعادل أمام ضيفه إيبسويتش في مباراة انتهت بنتيجة 2 - 2.

سجل فلورنتينو لويس وخوليو إنسيسو هدفي إيبسويتش في الدقيقتين 22 و74، بينما أحرز تيم إيروغبونام وأوليفر ماكبيرني هدفي «النمور» في الدقيقتين 58 و68.

بهذه النتيجة يحتل هال سيتي المركز الثامن برصيد 11 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف عن ليدز ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا، وإيبسويتش تاون، صاحب المركز الثاني عشر.