«دورة فيينا»: ألكاراس يتجاوز مدفيديف ويبلغ المباراة النهائية

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثاً عالمياً، إلى المباراة النهائية لدورة فيينا في كرة المضرب بعد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف 6 - 4، و7 - 6، (7 - 2)، السبت، في الدور نصف النهائي.

ويلتقي ألكاراس في النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول عالمياً الجديد، أو الأسترالي أليكس دي مينور.

وبهذا الانتصار، مدّد ألكاراس، المتوج بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، سلسلة مبارياته من دون هزيمة في دورات فئة «نقطة 500»، هذا الموسم، إلى 15 مباراة.

ورغم الخسارة، خرج مدفيديف بمكاسب مهمة من أسبوعه في فيينا؛ إذ ضمن ببلوغه نصف النهائي للمرة الخامسة توالياً في إحدى الدورات، تأهله إلى بطولة الماسترز الختامية «إيه تي بي»، الشهر المقبل.

الروسي دانييل مدفيديف فشل في مقارعة ألكاراس في فيينا (رويترز)

وتقدم ألكاراس في الشوط الرابع من المجموعة الأولى بعدما كسر إرسال منافسه الروسي الذي رد مباشرة في الشوط التالي مدركاً التعادل الذي بقي قائماً حتى ارتكب مدفيديف البالغ 30 عاماً خطأً مزدوجاً على إرساله عند تأخره 4 - 5، مانحاً الإسباني فرصتين لحسم المجموعة، فاستغل أولاهما بنجاح.

وبدا ألكاراس قريباً من بلوغ خامس نهائي له، هذا العام، عندما أخطأ مدفيديف في لعب كرة طائرة عند الشبكة؛ ما منح الإسباني التقدم 4 - 2 في المجموعة الثانية.

إلا أن المصنف الخامس عالمياً رفض الاستسلام، ورد سريعاً بكسر إرسال ألكاراس من دون أن يمنحه أي نقطة في شوط إرساله التالي.

وفي الشوط الفاصل، عانى اللاعبان في البداية على إرساليهما، قبل أن يحصد ألكاراس 5 نقاط متتالية، وحسم بطاقة التأهل إلى نهائي الأحد.

وسيواجه زفيريف الذي سيخلف الإيطالي يانيك سينر المصاب في صدارة التصنيف العالمي بداية من الاثنين، الأسترالي المصنف خامساً دي مينور في نصف النهائي الآخر.