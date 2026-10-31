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الرياضة رياضة عالمية

«دورة فيينا»: ألكاراس يتجاوز مدفيديف ويبلغ المباراة النهائية

الإسباني كارلوس ألكاراس إلى نهائي فيينا (أ.ف.ب)
الإسباني كارلوس ألكاراس إلى نهائي فيينا (أ.ف.ب)
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«دورة فيينا»: ألكاراس يتجاوز مدفيديف ويبلغ المباراة النهائية

الإسباني كارلوس ألكاراس إلى نهائي فيينا (أ.ف.ب)
الإسباني كارلوس ألكاراس إلى نهائي فيينا (أ.ف.ب)

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثاً عالمياً، إلى المباراة النهائية لدورة فيينا في كرة المضرب بعد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف 6 - 4، و7 - 6، (7 - 2)، السبت، في الدور نصف النهائي.

ويلتقي ألكاراس في النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول عالمياً الجديد، أو الأسترالي أليكس دي مينور.

وبهذا الانتصار، مدّد ألكاراس، المتوج بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، سلسلة مبارياته من دون هزيمة في دورات فئة «نقطة 500»، هذا الموسم، إلى 15 مباراة.

ورغم الخسارة، خرج مدفيديف بمكاسب مهمة من أسبوعه في فيينا؛ إذ ضمن ببلوغه نصف النهائي للمرة الخامسة توالياً في إحدى الدورات، تأهله إلى بطولة الماسترز الختامية «إيه تي بي»، الشهر المقبل.

الروسي دانييل مدفيديف فشل في مقارعة ألكاراس في فيينا (رويترز)

وتقدم ألكاراس في الشوط الرابع من المجموعة الأولى بعدما كسر إرسال منافسه الروسي الذي رد مباشرة في الشوط التالي مدركاً التعادل الذي بقي قائماً حتى ارتكب مدفيديف البالغ 30 عاماً خطأً مزدوجاً على إرساله عند تأخره 4 - 5، مانحاً الإسباني فرصتين لحسم المجموعة، فاستغل أولاهما بنجاح.

وبدا ألكاراس قريباً من بلوغ خامس نهائي له، هذا العام، عندما أخطأ مدفيديف في لعب كرة طائرة عند الشبكة؛ ما منح الإسباني التقدم 4 - 2 في المجموعة الثانية.

إلا أن المصنف الخامس عالمياً رفض الاستسلام، ورد سريعاً بكسر إرسال ألكاراس من دون أن يمنحه أي نقطة في شوط إرساله التالي.

وفي الشوط الفاصل، عانى اللاعبان في البداية على إرساليهما، قبل أن يحصد ألكاراس 5 نقاط متتالية، وحسم بطاقة التأهل إلى نهائي الأحد.

وسيواجه زفيريف الذي سيخلف الإيطالي يانيك سينر المصاب في صدارة التصنيف العالمي بداية من الاثنين، الأسترالي المصنف خامساً دي مينور في نصف النهائي الآخر.

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الرياضة رياضة عالمية

رغم تواصل الهزائم... كاريك يتوقع استمراره مدرباً لمان يونايتد!

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد محبطاً في مواجهة تشيلسي (د.ب.أ)
مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد محبطاً في مواجهة تشيلسي (د.ب.أ)
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رغم تواصل الهزائم... كاريك يتوقع استمراره مدرباً لمان يونايتد!

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد محبطاً في مواجهة تشيلسي (د.ب.أ)
مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد محبطاً في مواجهة تشيلسي (د.ب.أ)

قال مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، إنه يتوقع الاستمرار في منصبه خلال مواجهة روما الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الخسارة أمام تشيلسي.

خسر يونايتد أمام تشيلسي بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، السبت، ليتلقى الشياطين الحمر الهزيمة الثالثة على التوالي، والرابعة في آخر خمس مباريات.

وأكمل مانشستر يونايتد اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، لحصوله على إنذارَين، وبقي الفريق عاجزاً عن تحقيق الانتصارات لتسع مباريات متتالية في جميع المسابقات، ليحقق أسوأ سلسلة له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1988.

وصرّح كاريك عبر قناة «تي إن تي سبورتس» عقب الخسارة أمام تشيلسي: «نعم سأكون موجوداً أمام روما».

وأضاف كاريك الذي يعاني من ضغوط شديدة أنه لا يشعر بخيبة أمل تجاه مارتينيز، الذي نال إنذارين بسبب الاعتداء دون كرة على ثنائي تشيلسي مورغان روجرز وويسلي فوفانا.

وتابع: «نحن نادٍ كبير، والانفعالات تكون كبيرة، لأننا نسعى للفوز في كل المباريات».

واصل: «الجماهير تحضر إلى الملعب وتدفع الكثير من المال لمشاهدتنا، كنا نسير بشكل صحيح اليوم، لكن الأمور لم تكن في صالحنا بنهاية المطاف».

واختتم مايكل كاريك تصريحاته قائلاً: «يجب أن نمضي قدماً، ونستفيد من الإيجابيات في الشوط الأول، ونستغلها في المباريات المقبلة».

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الرياضة رياضة عالمية

«البريميرليغ»: الهزيمة الثالثة في شهر... مان سيتي يسقط على أرضه أمام برايتون

لاعبو برايتون يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط مان سيتي بملعب الاتحاد (أ.ب)
لاعبو برايتون يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط مان سيتي بملعب الاتحاد (أ.ب)
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«البريميرليغ»: الهزيمة الثالثة في شهر... مان سيتي يسقط على أرضه أمام برايتون

لاعبو برايتون يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط مان سيتي بملعب الاتحاد (أ.ب)
لاعبو برايتون يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط مان سيتي بملعب الاتحاد (أ.ب)

واصل فريق مانشستر سيتي ترنحه بخسارة ثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد السقوط على أرضه ووسط جماهيره أمام برايتون بنتيجة صفر/ 1، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

سجل السويدي من أصول تونسية، ياسين العياري الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 11 من المباراة التي أُقيمت على ملعب الاتحاد، ليثأر برايتون من خسارته على الملعب ذاته، وخروجه بركلات الترجيح من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد التعادل 1/ 1 يوم الأربعاء الماضي.

حسرة ثنائي سيتي هالاند ونونيز بعد الهزيمة أمام برايتون (رويترز)

كما تلقى السيتي بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا خسارة ثانية على التوالي بعد السقوط بنتيجة 1/ 2 أمام أستون فيلا في الجولة الثامنة، وسقط الفريق أيضاً في فخ الخسارة للمرة الثالثة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد هزيمته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2/ 4 على ملعب الاتحاد في دوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن آرسنال حامل اللقب الذي سيحل ضيفاً على ليفربول في مواجهة صعبة الأحد.

أما برايتون واصل انطلاقته القوية، محققاً انتصاره السادس في الدوري، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويرتقي للمركز الثالث مؤقتاً.

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«البوندسليغا»: فوز لايبزيغ وفرايبورغ وبريمن... وسقوط مروّع لليفركوزن

فرحة لاعبي لايبزيغ بالفوز على شالكه (د.ب.أ)
فرحة لاعبي لايبزيغ بالفوز على شالكه (د.ب.أ)
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«البوندسليغا»: فوز لايبزيغ وفرايبورغ وبريمن... وسقوط مروّع لليفركوزن

فرحة لاعبي لايبزيغ بالفوز على شالكه (د.ب.أ)
فرحة لاعبي لايبزيغ بالفوز على شالكه (د.ب.أ)

حافظ فرايبورغ على موقعه في المركز الثالث بعدما اقتنص فوزا متأخراً من مضيّفه أوغسبورغ (2-1)، السبت، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك في وقت يترقب فيه عشاق الكرة الألمانية مواجهة الكلاسيكر بين بايرن ميونيخ حامل اللقب وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند لاحقاً.

وبقي فرايبورغ ثالثاً برصيد 16 نقطة محققاً فوزه الخامس في الـ«بوندسليغا» مقابل تعادل وهزيمتَين، وذلك بفارق نقطة يتيمة عن لايبزيغ الفائز على شالكه (2-0)، ومثلها عن فيردر بريمن الفائز على هوفنهايم بالنتيجة ذاتها.

ولم تكن مهمة فرايبورغ سهلة في بافاريا، إذ وجد نفسه متأخراً بهدف النمساوي مايكل غريغوريتش (18)، قبل أن يفرض التعادل من خلال الكرواتي إيغو ماتانوفيتش (65)، ثم منحه البوركينابي سيرياك إيرييه الفوز الثمين قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ونجح لايبزيغ في العودة بالنقاط الثلاث من معقل شالكه في «غيلسنكيرشن» بفضل هدفَي لاعب الوسط النرويجي أنتونيو نوسا (37 من ركلة جزاء)، والبرازيلي رومولو (78).

وهذا الفوز هو الثاني توالياً للايبزيغ في «البوندسليغا»، والثالث توالياً في مختلف المسابقات، بعد أن بلغ، الثلاثاء، الدور الثالث من كأس ألمانيا بفوزه على إيسن من الدرجة الثالثة (3-1).

في المقابل، تلقى شالكه خسارته الرابعة في ثماني مباريات مقابل فوز يتيم وثلاثة تعادلات، فبقي في المركز السادس عشر ضمن منطقة الخطر.

وبقي بريمن في صلب المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على هوفنهايم بهدفين لنيكلاس فولكروغ المعار من وست هام يونايتد الإنجليزي (57)، والتركي إيرين دينكجي (82).

حسرة لاعبي ليفركوزن بعد السقوط أمام شتوتغارت (أ.ب)

وواصل باير ليفركوزن عروضه المتذبذبة في الدوري، ومُني بخسارته الثانية توالياً على يد ضيفه شتوتغارت (2-4).

وسجّل لشتوتغارت البوسني إيرميدين ديميروفيتش (14 و65)، وجيمي ليفيلينغ (22)، والمغربي بلال الخنوس (51)، ولليفركوزن التشيكي باتريك شيك (28)، والجزائري إبراهيم مازا (79).

وتجمّد رصيد ليفركوزن عند 13 نقطة في المركز السادس مهدراً فرصة البقاء بالرصيد نفسه مثل فرايبورغ الثالث.

بدوره، رفع شتوتغارت رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر.

وخيّم التعادل السلبي على مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه بادربورن.

ويملك بادربورن في رصيده تسع نقاط في المركز الثاني عشر مقابل أربع لمونشنغلادباخ متذيّل الترتيب.

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