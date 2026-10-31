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الرياضة رياضة عالمية

أزمة مبابي متواصلة... التلفزيون الصيني لا يبث أولى مباريات «لا ليغا»

مباراة ليفانتي وأتلتيكو مدريد لم تُبث عبر التلفزيون الصيني (رويترز)
مباراة ليفانتي وأتلتيكو مدريد لم تُبث عبر التلفزيون الصيني (رويترز)
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أزمة مبابي متواصلة... التلفزيون الصيني لا يبث أولى مباريات «لا ليغا»

مباراة ليفانتي وأتلتيكو مدريد لم تُبث عبر التلفزيون الصيني (رويترز)
مباراة ليفانتي وأتلتيكو مدريد لم تُبث عبر التلفزيون الصيني (رويترز)

لم تنقل محطة التلفزيون الحكومية الصينية، السبت، أولى مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا» منذ أن أثار نجم ريال مدريد كيليان مبابي غضباً في الصين، بسبب مزحة تناولت الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هيئة البث الحكومية «سي سي تي في» قد أدرجت المباريات ضمن جدول البث ثم ألغتها لاحقاً، أم أنها لم تكن مدرجة أساساً.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع خلال الأيام الماضية مبابي، وهو يصف ماو بأنه «ديكتاتور» دون أن يسميه، ما دفع الجهة المشرفة على «سي سي تي في» إلى إعلان وقف نقل مباريات الدوري الإسباني.

وقدّم مبابي وريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني لاحقاً اعتذارات عن هذه التصريحات، فيما أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها أخذت اعتذار اللاعب «على محمل الجد».

لكن القنوات الرياضية التابعة لـ«سي سي تي في» اختارت مع ذلك عدم بث خسارة فياريال أمام إسبانيول 1-0، الجمعة، ولا فوز أتلتيكو مدريد على ليفانتي 2-0، السبت.

ومن المقرر إقامة ثلاث مباريات أخرى خلال الليل بتوقيت الصين، من بينها مباراة برشلونة الذي يتمتع بشعبية كبيرة هناك.

وعندما سُئلت رابطة الدوري الإسباني من قِبل وكالة «فرانس برس» قبل نهاية الأسبوع، أوضحت أن التلفزيون الصيني كان ينقل جميع المباريات مباشرة في السابق، من دون تحديد المنصات التي كانت تستضيف البث.

غير أن صحافيي وكالة «فرانس برس» تمكنوا من العثور على بث مباشر لأول مباراتين عبر خدمة البث الرقمي «ميغو» المملوكة لشبكة الاتصالات الحكومية «تشاينا موبايل».

وكانت مجموعة الصين للإعلام (سي إم جي)، المشرفة على «سي سي تي في»، قد أعلنت، يوم الاثنين، تعليق بث مباريات الدوري الإسباني، مضيفة أن اعتذارات رابطة الدوري ومبابي وريال مدريد تشكل «شرطاً أساسياً مطلقاً» لتجاوز هذه الأزمة.

ويُظهر الفيديو المتداول مبابي وهو يقول إن أطرف صورة ساخرة شاهدها عنه على الإنترنت كانت صورة وُضع فيها وجهه رقمياً على جسد «شخص ما، أعتقد أنه ديكتاتور صيني».

وبدا أن ذلك إشارة إلى صورة ساخرة تُظهر وجه مبابي مركباً على صورة لماو تسي تونغ.

واعتذر مبابي لاحقاً عن تعليقاته التي وصفها بأنها «غير موفقة»، فيما أعربت رابطة الدوري الإسباني عن «أسفها العميق» لها، كما أصدر ريال مدريد اعتذاراً مماثلاً.

وأورد الموقع الرياضي التابع لـ«سي سي تي في» لاحقاً أن مجموعة الصين للإعلام أقرت بتلقي الاعتذارات، إلا أنه لا يزال غير واضح ما إذا كانت بدأت محادثات لاحتواء الأزمة.

وتُعدّ الصين سوقاً ضخمة لكرة القدم الأوروبية، إذ تنقل «سي سي تي في» أيضاً مباريات الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى بطولات الدرجات الأولى في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الصين، فريق راسينغ سانتاندير، الأحد.

وقال مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو، السبت، إن النادي «قام بما عليه» لوضع الجدل خلفه.

وتُعدّ النكات حول ماو من المحظورات في الصين. وكان ماو قد تُوفي عام 1976، فيما يحمل مؤرخون سياساته المتشددة مسؤولية مجاعات واسعة النطاق ووفاة ملايين الأشخاص.

وألغت شركات صينية كبرى عقود الرعاية مع مبابي عقب تصريحاته.

وسبق أن واجهت بطولات رياضية ولاعبون من خارج الصين مشكلات بسبب تصريحات تناولت قضايا تعتبرها بكين حساسة سياسياً.

وقطعت الصين عملياً علاقاتها مع دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) لعدة سنوات بدءاً من عام 2019 بعدما نشر المدير العام آنذاك لهيوستن روكتس داريل موري تغريدة أعرب فيها عن دعمه للمتظاهرين في هونغ كونغ.

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الرياضة رياضة عالمية

رغم تواصل الهزائم... كاريك يتوقع استمراره مدرباً لمان يونايتد!

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد محبطاً في مواجهة تشيلسي (د.ب.أ)
مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد محبطاً في مواجهة تشيلسي (د.ب.أ)
TT
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رغم تواصل الهزائم... كاريك يتوقع استمراره مدرباً لمان يونايتد!

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد محبطاً في مواجهة تشيلسي (د.ب.أ)
مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد محبطاً في مواجهة تشيلسي (د.ب.أ)

قال مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، إنه يتوقع الاستمرار في منصبه خلال مواجهة روما الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الخسارة أمام تشيلسي.

خسر يونايتد أمام تشيلسي بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، السبت، ليتلقى الشياطين الحمر الهزيمة الثالثة على التوالي، والرابعة في آخر خمس مباريات.

وأكمل مانشستر يونايتد اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، لحصوله على إنذارَين، وبقي الفريق عاجزاً عن تحقيق الانتصارات لتسع مباريات متتالية في جميع المسابقات، ليحقق أسوأ سلسلة له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1988.

وصرّح كاريك عبر قناة «تي إن تي سبورتس» عقب الخسارة أمام تشيلسي: «نعم سأكون موجوداً أمام روما».

وأضاف كاريك الذي يعاني من ضغوط شديدة أنه لا يشعر بخيبة أمل تجاه مارتينيز، الذي نال إنذارين بسبب الاعتداء دون كرة على ثنائي تشيلسي مورغان روجرز وويسلي فوفانا.

وتابع: «نحن نادٍ كبير، والانفعالات تكون كبيرة، لأننا نسعى للفوز في كل المباريات».

واصل: «الجماهير تحضر إلى الملعب وتدفع الكثير من المال لمشاهدتنا، كنا نسير بشكل صحيح اليوم، لكن الأمور لم تكن في صالحنا بنهاية المطاف».

واختتم مايكل كاريك تصريحاته قائلاً: «يجب أن نمضي قدماً، ونستفيد من الإيجابيات في الشوط الأول، ونستغلها في المباريات المقبلة».

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الرياضة رياضة عالمية

«البريميرليغ»: الهزيمة الثالثة في شهر... مان سيتي يسقط على أرضه أمام برايتون

لاعبو برايتون يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط مان سيتي بملعب الاتحاد (أ.ب)
لاعبو برايتون يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط مان سيتي بملعب الاتحاد (أ.ب)
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«البريميرليغ»: الهزيمة الثالثة في شهر... مان سيتي يسقط على أرضه أمام برايتون

لاعبو برايتون يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط مان سيتي بملعب الاتحاد (أ.ب)
لاعبو برايتون يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط مان سيتي بملعب الاتحاد (أ.ب)

واصل فريق مانشستر سيتي ترنحه بخسارة ثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد السقوط على أرضه ووسط جماهيره أمام برايتون بنتيجة صفر/ 1، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

سجل السويدي من أصول تونسية، ياسين العياري الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 11 من المباراة التي أُقيمت على ملعب الاتحاد، ليثأر برايتون من خسارته على الملعب ذاته، وخروجه بركلات الترجيح من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد التعادل 1/ 1 يوم الأربعاء الماضي.

حسرة ثنائي سيتي هالاند ونونيز بعد الهزيمة أمام برايتون (رويترز)

كما تلقى السيتي بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا خسارة ثانية على التوالي بعد السقوط بنتيجة 1/ 2 أمام أستون فيلا في الجولة الثامنة، وسقط الفريق أيضاً في فخ الخسارة للمرة الثالثة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد هزيمته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2/ 4 على ملعب الاتحاد في دوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن آرسنال حامل اللقب الذي سيحل ضيفاً على ليفربول في مواجهة صعبة الأحد.

أما برايتون واصل انطلاقته القوية، محققاً انتصاره السادس في الدوري، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويرتقي للمركز الثالث مؤقتاً.

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الرياضة رياضة عالمية

«البوندسليغا»: فوز لايبزيغ وفرايبورغ وبريمن... وسقوط مروّع لليفركوزن

فرحة لاعبي لايبزيغ بالفوز على شالكه (د.ب.أ)
فرحة لاعبي لايبزيغ بالفوز على شالكه (د.ب.أ)
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«البوندسليغا»: فوز لايبزيغ وفرايبورغ وبريمن... وسقوط مروّع لليفركوزن

فرحة لاعبي لايبزيغ بالفوز على شالكه (د.ب.أ)
فرحة لاعبي لايبزيغ بالفوز على شالكه (د.ب.أ)

حافظ فرايبورغ على موقعه في المركز الثالث بعدما اقتنص فوزا متأخراً من مضيّفه أوغسبورغ (2-1)، السبت، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك في وقت يترقب فيه عشاق الكرة الألمانية مواجهة الكلاسيكر بين بايرن ميونيخ حامل اللقب وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند لاحقاً.

وبقي فرايبورغ ثالثاً برصيد 16 نقطة محققاً فوزه الخامس في الـ«بوندسليغا» مقابل تعادل وهزيمتَين، وذلك بفارق نقطة يتيمة عن لايبزيغ الفائز على شالكه (2-0)، ومثلها عن فيردر بريمن الفائز على هوفنهايم بالنتيجة ذاتها.

ولم تكن مهمة فرايبورغ سهلة في بافاريا، إذ وجد نفسه متأخراً بهدف النمساوي مايكل غريغوريتش (18)، قبل أن يفرض التعادل من خلال الكرواتي إيغو ماتانوفيتش (65)، ثم منحه البوركينابي سيرياك إيرييه الفوز الثمين قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ونجح لايبزيغ في العودة بالنقاط الثلاث من معقل شالكه في «غيلسنكيرشن» بفضل هدفَي لاعب الوسط النرويجي أنتونيو نوسا (37 من ركلة جزاء)، والبرازيلي رومولو (78).

وهذا الفوز هو الثاني توالياً للايبزيغ في «البوندسليغا»، والثالث توالياً في مختلف المسابقات، بعد أن بلغ، الثلاثاء، الدور الثالث من كأس ألمانيا بفوزه على إيسن من الدرجة الثالثة (3-1).

في المقابل، تلقى شالكه خسارته الرابعة في ثماني مباريات مقابل فوز يتيم وثلاثة تعادلات، فبقي في المركز السادس عشر ضمن منطقة الخطر.

وبقي بريمن في صلب المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على هوفنهايم بهدفين لنيكلاس فولكروغ المعار من وست هام يونايتد الإنجليزي (57)، والتركي إيرين دينكجي (82).

حسرة لاعبي ليفركوزن بعد السقوط أمام شتوتغارت (أ.ب)

وواصل باير ليفركوزن عروضه المتذبذبة في الدوري، ومُني بخسارته الثانية توالياً على يد ضيفه شتوتغارت (2-4).

وسجّل لشتوتغارت البوسني إيرميدين ديميروفيتش (14 و65)، وجيمي ليفيلينغ (22)، والمغربي بلال الخنوس (51)، ولليفركوزن التشيكي باتريك شيك (28)، والجزائري إبراهيم مازا (79).

وتجمّد رصيد ليفركوزن عند 13 نقطة في المركز السادس مهدراً فرصة البقاء بالرصيد نفسه مثل فرايبورغ الثالث.

بدوره، رفع شتوتغارت رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر.

وخيّم التعادل السلبي على مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه بادربورن.

ويملك بادربورن في رصيده تسع نقاط في المركز الثاني عشر مقابل أربع لمونشنغلادباخ متذيّل الترتيب.

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