أراوخو: ليفربول يمكنه التحسن أكثر

قال المدافع الأورغوياني رونالد أراوخو، مدافع ليفربول، إنه لا يزال هناك الكثير ليقدمه فريقه في سعيه لتمديد سلسلة انتصاراته إلى 6 مباريات متتالية عندما يستضيف آرسنال على ملعب «أنفيلد»، الأحد، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه يمكن لفريق المدرب الإسباني أندوني إيراولا أن يقترب بفارق 3 نقاط من بطل الدوري في حال فوزه عليه، الأحد، وذلك بعد تجاوزه البداية المتعثرة في الموسم الحالي والتي شهدت تعادله في 3 مباريات من أصل أول 4 مباريات بالمسابقة.

ومنذ أن خسر ليفربول بثلاثية نظيفة على أرضه أمام مانشستر سيتي بعد فترة التوقف الدولي، حقق الفريق انتصارات بنتيجة عريضة في دوري أبطال أوروبا على لاسك النمساوي وفياريال الإسباني، وانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز على برينتفورد وبرايتون، بالإضافة إلى الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في كأس الرابطة.

وستكون مباراة الأحد هي الرابعة على التوالي للفريق على أرضه، وفرصة لمواصلة هذه المسيرة القوية.

وقال أراوخو عبر الموقع الرسمي لناديه: «لا شك أننا نمر بلحظة جيدة، على المستوى الشخصي، أنا مقتنع بالفريق الذي نمتلكه».

وأضاف: «ربما لم نحقق أفضل بداية، لكن بالنظر إلى الفريق الذي لدينا والعمل والفلسفة اللتين يتبعهما المدير الفني معنا، كنت مقتنعاً بأن الفريق سيواصل النمو. نحن في مرحلة التطور، وهو أمر رائع لأنه يعني أنه لا يزال هناك مجال للتحسن».

وتابع: «الآن لدينا تحدٍّ كبير للغاية أمامنا هذا الأسبوع ضد منافس كبير، لكننا نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق هذا الفوز».