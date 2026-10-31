«البريميرليغ»: تشيلسي يعمّق جراح مان يونايتد بثنائية

عاد فريق تشيلسي إلى طريق الانتصارات بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد 2-صفر في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجّل تشيلسي هدف التقدم في الدقيقة 50 عن طريق مورغان روجرز. وفي الدقيقة 62 حصل ليساندرو مارتينيز، لاعب مانشستر يونايتد، على البطاقة الحمراء. وفي الدقيقة 63 سجّل كول بالمر الهدف الثاني لتشيلسي من ركلة جزاء.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام توتنهام بهدفين نظيفين، علماً بأنه كان خسر أمام ليفربول 5-6 بركلات الترجيح في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الأربعاء الماضي.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط في المركز السادس عشر، ليواصل نتائجه السلبية في الدوري هذا الموسم، متلقياً خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في 4 مباريات.