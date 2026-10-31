«البريميرليغ»: فرنانديز قائد مان يونايتد يعود أساسياً أمام تشيلسي

أعاد المدرب مايكل كاريك، الذي يتعرض لضغوط شديدة، قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز للتشكيلة الأساسية أمام مضيّفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج، السبت، وذلك بعد أن استبعده من التشكيلة الأساسية الجولة الماضية.

وخسر مانشستر يونايتد 3 - 0 على أرضه أمام بورنموث في الدوري، الأحد الماضي، في غياب فرنانديز، الذي تم استبعاده بعد أن انتقد طريقة لعب الفريق عقب الهزيمة الساحقة 4 - 1 على ملعب كومو في دوري أبطال أوروبا.

ويبتعد مانشستر يونايتد بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط بعد سلسلة من النتائج السيئة، هذا الموسم، تحت قيادة كاريك لاعب الوسط السابق.

البرازيلي إستيفاو يقود هجوم تشيلسي أمام مان يونايتد (إ.ب.أ)

كما يسعى تشيلسي إلى تحقيق نتيجة ترفع معنوياته بعد خسارته 2 - 0 على أرضه أمام غريمه اللندني توتنهام هوتسبير في الدوري، السبت الماضي، وهزيمته أمام ليفربول بركلات الترجيح في الدور الرابع من كأس الرابطة، الأربعاء الماضي.

ووضع تشابي ألونسو مدرب تشيلسي إستيفاو (19 عاماً) في التشكيلة الأساسية وذلك في عقب انتقادات من الجماهير بأن الجناح البرازيلي المتميز لم يستغل بالشكل الكافي ووسط تكهنات إعلامية بأنه قد يسعى للرحيل.