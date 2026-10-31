أستون فيلا يعتزم مقاضاة كاراغر بسبب «إهانات غير مقبولة»

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد جيمي كاراغر، المحلل في شبكة «سكاي سبورتس»، على خلفية ما وصفه النادي بأنها «إهانات غير مقبولة بحق النادي وجماهيره».

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة، كشف المصري ناصف ساويرس، الشريك في ملكية أستون فيلا، عن خطط لمقاضاة كاراغر بسبب تصريحاته خلال بودكاست «ستيك تو فوتبول».

وأثار كاراغر غضب إدارة أستون فيلا وجماهيره بعدما طالبهم بأن «يخرسوا»، مستخدماً لفظاً بذيئاً، وذلك في سياق حديثه عن احتمال انتقال مدرب الفريق أوناي إيمري إلى مانشستر يونايتد.

وجاء في بيان أستون فيلا: «سيباشر أستون فيلا اتخاذ إجراءات قانونية ضد جيمي كاراغر بسبب إهاناته غير المقبولة بحق النادي وجماهيره».

وأضاف البيان: «لن يسمح أستون فيلا لأي شخص بأن يوقف صعودنا في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية». ووقّع البيان ناصف ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة النادي.

المصري ناصف ساويرس رئيس مجلس إدارة أستون فيلا (رويترز)

وكان كاراغر يقارن بين أحجام الأندية ومكانتها في كرة القدم، خلال نقاش جمعه بزملائه المحللين غاري نيفيل وإيان رايت وروي كين.

وارتبط اسم إيمري بإمكانية تولي تدريب مانشستر يونايتد في حال رحيل مايكل كاريك عن منصبه مدرباً للفريق. وقال كاراغر: «أعتقد أن أوناي إيمري مدرب مذهل فيما يقدمه عاماً بعد آخر. هناك قدر كبير من التغييرات، ولاعبون جدد يحتاجون إلى الوقت للتأقلم، ومع ذلك ينجح في التعامل مع هذه الظروف موسماً بعد آخر».

وأضاف: «لكن السبب الذي يجعلني أعود إلى الحديث عن جماهير أستون فيلا هو أنني لا أستطيع استيعاب موقفهم. نحن نتحدث عن مدرب حقق نجاحات كبيرة في الدوري الأوروبي... لنأخذ مثالاً على ذلك: إذا كنت قد فزت بالدوري الأوروبي 3 أو 4 مرات (إيمري فاز به 5 مرات)، فمن المؤكد أنك سترغب بعد ذلك في المنافسة على دوري أبطال أوروبا».

وتابع: «أستون فيلا لن يكون مطلقاً مانشستر يونايتد. أعتقد أن إيمري لم يحقق نجاحاً كبيراً مع باريس سان جيرمان أو آرسنال، وربما يعود ذلك إلى تضخم الأنا لدى بعض اللاعبين داخل غرف الملابس، وأمور من هذا القبيل».

واستطرد: «لكن من المؤكد أنه سيرغب في الحصول على فرصة أخرى لتدريب نادٍ عملاق. هناك تسلسل هرمي في كرة القدم، سواء أعجبك ذلك أم لا».

واختتم كاراغر تصريحاته قائلاً: «وهناك أندية تقع في مرتبة أدنى من أستون فيلا، وستأتي أندية أكبر لتأخذ لاعبيها أو مدربها. لذلك، اخرسوا يا جماهير أستون فيلا»، مستخدماً في عبارته الأصلية لفظاً إنجليزياً بذيئاً للتشديد على موقفه.