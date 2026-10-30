زفيريف يعيد صدارة التصنيف العالمي إلى ألمانيا بعد غياب 35 عاماً

تمكّن ألكسندر زفيريف، الذي أمضى سنوات في انتظار لحظة بلوغه قمة التنس قبل أن يجد جيلاً ذهبياً جديداً يتجاوزه، أخيراً من تحقيق الإنجاز الذي لطالما استعصى عليه، وذلك بالارتقاء إلى قمة التصنيف العالمي.
وكان زفيريف لفترة طويلة أحد ألمع المواهب التي ظهرت في العقد الأول من القرن الحالي، لكن طريقه، مثل حال الكثير من أبناء جيله، كان مسدوداً بسبب الهيمنة المستمرة لروجر فيدرر ورافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش وآندي موراي.
ورغم فوزه بلقبَين للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال قبل وبعد فوزه بذهبية أولمبياد طوكيو 2021، عانى زفيريف من أجل تحقيق تأثير مماثل في البطولات الأربع الكبرى، في الوقت الذي أصبح فيه يانيك سينر وكارلوس ألكاراس عقبة جديدة أمامه عندما بدأ نجم الأربعة الكبار في الأفول.
لكن كل ذلك تغير هذا العام، بعدما استغل زفيريف (29 عاماً) إصابة منافسيه البارزين وارتقى إلى مستوى آخر ليحصد لقبي بطولتي فرنسا المفتوحة وأميركا المفتوحة.
وقال زفيريف، الذي سيحل محل سينر عند صدور التصنيف الجديد يوم الاثنين المقبل ليصبح اللاعب رقم 30 الذي يتصدر التصنيف العالمي منذ بدء تطبيقه عام 1973، «إنه أمر مميز للغاية. إنه شيء عملت من أجله سنوات، ويجب عليك أن تقدم أداء مميزاً طوال العام لتصل إلى هذا المركز».
وسيصبح زفيريف ثاني لاعب، بعد الروسي دانييل ميدفيديف، يتربع على قمة التصنيف العالمي بين جيل من اللاعبين تتراوح أعمارهم حالياً بين أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات الذين ظهروا في حقبة «الأربعة الكبار»، لكنهم لم ينجحوا قط في إزاحتهم عن القمة.
سبق أن كانت القمة في متناول زفيريف، لكن إصابة خطيرة في الكاحل خلال بطولة فرنسا المفتوحة عام 2022 عرقلت مسيرته، وبعد عودته إلى المنافسات ظل التتويج بإحدى البطولات الأربع الكبرى بعيداً عن متناوله، في حين نجح كل من سينر وألكاراس في حصد 12 لقباً كبيراً فيما بينهما.
وبعد تعثّر موسم ألكاراس بسبب إصابة في المعصم ومعاناة سينر من إصابة في الركبة، كان ثبات أداء زفيريف وقدرته على التحمل عاملَين حاسمَين هذا العام، ليتوج بلقب «رولان غاروس» و«فلاشينغ ميدوز»، كما بلغ نهائي «ويمبلدون».
وأضاف زفيريف: «مر عليّ الكثير من اللحظات الصعبة في مسيرتي، مثل خسارة أكثر من نهائي للبطولات الأربع الكبرى وإصابتي عام 2022. لكنني ظللت دائماً بطريقة ما أؤمن بنفسي ومواصلة المضي قدماً. هذا العام اتخذت أيضاً خطوة لتغيير طريقة لعبي قليلاً وإعادة بنائها من جديد وعمري 29 عاماً. الطريقة التي سار بها هذا الموسم بمثابة حلم».
وتخلّلت مسيرة زفيريف نحو القمة اضطرابات خارج الملعب، تمثلت في مزاعم تتعلّق بالعنف الأسري، الأمر الذي نفاه مراراً.
وأغلقت محكمة ألمانية قضية تتعلّق بصديقته السابقة بريندا باتيا بعد التوصل إلى تسوية عام 2024 دون إثبات التهمة، كما أنهى اتحاد اللاعبين المحترفين تحقيقاً منفصلاً في ادعاءات أولجا شاريبوفا عام 2023 بداعي عدم كفاية الأدلة لإدانة اللاعب.
رغم أن فوز زفيريف ثلاث مرات هذا الموسم مقابل 8 هزائم أمام المصنفين العشرة الأوائل يفتح باب الجدل حول ما إذا كان تصدره للتصنيف العالمي يجعل منه أفضل لاعب، يرى المدرب الشهير باتريك مراد أوغلو أن الحفاظ على لياقته البدنية وثبات مستواه يمثلان مهارة بحد ذاتها.
وبالنسبة إلى زفيريف، الذي يعاني مرض السكري من النوع الأول منذ طفولته، كانت القدرة على التحمل مشكلة مستمرة.
وقال مراد أوغلو: «لا يقتصر دور اللاعب على الأداء في الملعب فحسب، بل يشمل أيضاً التمتع بصحة جيدة والاهتمام بجسمه. إذا لم يتعرض شخص ما للإصابة أبداً، في حين يُصاب آخرون بشكل متكرر، فمن المرجح أن ينتهي الأمر باللاعب الذي لم يصب ببلوغ تصنيف أعلى... فالحفاظ على الصحة في أثناء مسيرتك رياضياً محترفاً يمثّل مهارة حقيقية».
وقال زفيريف إن وصوله إلى صدارة التصنيف العالمي في مرحلة متأخرة من مسيرته جعله أكثر استعداداً لتحمل المسؤولية التي يتطلّبها هذا التصنيف، سواء بصفته وجهاً لهذه الرياضة أو اللاعب الذي يسعى الجميع لهزيمته.
وقال زفيريف، الذي أصبح ثاني ألماني يتصدر التصنيف العالمي للرجال بعد بوريس بيكر عام 1991: «المركز الأول عالمياً يجلب معه الكثير من المسؤوليات. عليك أن تكون قدوة حسنة وأن تؤدي الكثير من الأمور بشكل صحيح، وفي الملعب يتطلّب الأمر أكثر من مجرد إجادة إعادة الكرة وإطلاق ضربة إرسال جيدة. لا يزال كارلوس ويانيك موجودَين. أتمنى مواصلة المنافسة معهما خلال السنوات القليلة».