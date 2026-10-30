ألونسو يدعم إستيفاو

قال تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، إن المهاجم البرازيلي الشاب إستيفاو سيحظى بفرص مشاركة هذا الموسم، نافياً التكهنات الإعلامية حول احتمال انتقاله على سبيل الإعارة في يناير (كانون الثاني)، وذلك قبل المباراة المرتقبة، السبت، أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرّض الإسباني ألونسو لانتقادات بسبب قلة مشاركات اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، في الوقت الذي يعاني فيه تشيلسي من خيبة أمل إثر الهزيمة (2-صفر) على ملعبه أمام توتنهام هوتسبير قبل أيام، وخروجه من الدور الرابع بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعد خسارته بركلات الترجيح أمام ليفربول، الأربعاء.

ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي، الجمعة، حول احتمال انتقال إستيفاو على سبيل الإعارة، قال ألونسو: «لا توجد أي مناقشات حول هذا الأمر. الموسم طويل، وستكون هناك فرص للجميع.. متأكد من أنه سيحظى بمبارياته ودقائقه خلال الموسم. وما زلنا في بداية الموسم، لكنه سيكون حاضراً».

ولم يشارك إستيفاو أساسياً سوى في مباراتين فقط في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، كما بقي على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول.

وقال ألونسو: «ليس سراً أن جميع اللاعبين يريدون أن يكونوا موجودين على أرض الملعب، يريدون اللعب. وعندما لا يحصل أي منهم على دقائق لعب كافية بناء على قراري، علي أن أتحمل المسؤولية عن ذلك».

ويخوض تشيلسي، الذي يحتل المركز الخامس، مباراة السبت على ملعبه أمام مانشستر يونايتد الذي يتعرّض لضغوط كبيرة، إذ يحتل المركز الـ16 ويعاني من قائمة إصابات طويلة.

ولا يزال المهاجم جواو بيدرو والقائد ريس جيمس غائبين عن الملاعب، في حين من المتوقع أن يغيب المدافع ماكسنس لاكروا لعدة أسابيع، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال الخسارة، الأربعاء، في «أنفيلد».

وقال ألونسو: «تعرّض ماكس (لاكروا) لإصابة، ونتوقع ألا يكون جاهزاً قبل فترة التوقف الدولية (من التاسع إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني). سيغيب لبضعة أسابيع».

أما لاعب الوسط مويسيس كايسيدو فسيكون جاهزاً للعب رغم خروجه من المباراة أمام ليفربول بسبب مشكلة طفيفة. ومن ناحية أخرى، قد يعود الحارس إيميليانو مارتينيز قبل فترة التوقف الدولية بعد تعافيه من إصابة في الفك.

وقال ألونسو: «لا يزال علينا الانتظار حتى الأسبوع المقبل، لكن هناك فرصة. وفي حال كان (مارتينيز) جاهزاً للعب، فسيحتاج على الأرجح إلى ارتداء قناع واقٍ للوجه».