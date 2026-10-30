بوليسيتش باقٍ في ميلان حتى 2031

ماكس دومان لاعب آرسنال لحظة طرده خلال مواجهة فليتوود تاون (أ.ف.ب)

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن «خيبة أمله الشديدة» بعد رفض الاستئناف الذي تقدم به النادي ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها موهبته الشابة ماكس دومان خلال مواجهة فليتوود تاون، لكنه دافع في الوقت نفسه عن رد فعله الغاضب تجاه اللاعب، مؤكداً أن ما حدث يعكس طبيعة كرة القدم على مستوى الفريق الأول.

وقال أرتيتا، في تصريحات قوية خلال مؤتمره الصحافي، الجمعة: «لسنا في ديزني لاند».

وبحسب شبكة «The Athletic»، كان المدرب الإسباني قد بدا وكأنه يوبخ دومان في أثناء مغادرته الملعب مطروداً، مساء الثلاثاء، لكنه أكد أنه بعد مراجعة الواقعة، بات مقتنعاً بأن العقوبة التي تعرض لها اللاعب كانت مبالغاً فيها.

وأوضح أن دومان تعرض لتدخلات عنيفة، وأن رد فعله لم يكن يستحق الطرد.

وقال: «خصوصاً بالنظر إلى التدخلات المتهورة التي تعرض لها، فإن رد فعله كان محدوداً للغاية مقارنة بما حدث ضده». وأضاف: «قدمنا جميع الحجج الممكنة لدعم موقفنا في الاستئناف».

وتابع: «من الواضح أننا نختلف تماماً في الرأي مع اللجنة».

وكانت لجنة تنظيمية مستقلة قد رفضت استئناف آرسنال، لتبقى عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب سارية.

أرتيتا يفسر غضبه: أعرف عواقب ما حدث

عندما سُئل أرتيتا عن الكلمات التي وجهها إلى دومان في أثناء مغادرته أرض الملعب، حاول توضيح السياق الذي جاءت فيه، لكنه شدد أيضاً على أن مثل هذه المواقف جزء من مسؤوليته باعتباره مدرباً.

ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)

وقال: «رد فعلي جاء في لحظة انفعال وإحباط شديدين؛ لأنني أعرف عواقب ما حدث، خصوصاً بالنسبة إلى ماكس».

وأضاف: «يجب أن نكون قادرين على مصارحة بعضنا بعضاً بالأمور كما هي؛ لأنه يبلغ 16 عاماً، وعلينا أن نوفر له قدراً كبيراً من الحماية». وتابع: «لكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واضحين وصريحين للغاية معه بشأن ما نتوقعه منه تجاه الفريق وزملائه والنادي».

وأكد أرتيتا أنه لا توجد أي مشكلة بينه وبين دومان، بعدما تحدث الاثنان يوم الخميس.

وقال: «لا توجد أي مشكلات بيننا».

ثم أضاف: «عليكم أن تفهموا السياق، وطبيعة العلاقة التي تربطني به، وما ناقشناه قبل أن نخرج إلى الملعب مباشرة».

«لو رأيتم رد فعل والديّ معي، فربما لن يعجبكم»

استطرد أرتيتا في الدفاع عن طريقته في التعامل مع اللاعب الشاب، مؤكداً أن ردود الفعل الحادة لا تعني بالضرورة غياب الرعاية أو الاهتمام.

وقال: «يمكن أن تكون هناك ردود فعل كثيرة ومختلفة». وأضاف: «لو رأيتم رد فعل أبي وأمي تجاهي في بعض الأيام، فربما قلتم: لا يعجبني رد الفعل هذا».

وتابع: «لكن بالنسبة إليّ، كان ذلك أفضل رد فعل على الإطلاق؛ لأنه ساعدني على أن أصبح الشخص الذي أنا عليه اليوم».

وأوضح: «الناس يريدون دائماً رؤية أفضل رد فعل، والأكثر جمالاً».

ثم انتقل أرتيتا للحديث عن تأثير الطرد على زملاء دومان.

وقال: «هل تريدون رؤية رد فعل زملائه عندما يضطرون إلى اللعب بعشرة لاعبين؟ هل تريدون رؤية ذلك؟».

وأضاف: «وماذا عن زملائه في منتخب إنجلترا؟ إنهم في عمره نفسه، 16 عاماً. كيف سيكون رد فعلهم؟».

وتابع: «هذا هو المستوى، وهذه هي ردود الفعل. وسواء كانت صحيحة أم خاطئة، فهذا ما يحدث».

ثم تحدث عن رد فعله الشخصي عند الخسارة قائلاً: «هل تعرفون كيف يكون رد فعلي عندما لا أفوز؟ أكون غاضباً بشدة، غاضباً للغاية».

«نحن في الدوري الإنجليزي... ولسنا في ديزني لاند»

شدد أرتيتا على أن كرة القدم الاحترافية تفرض متطلبات قاسية، حتى على اللاعبين الصغار الذين يحتاجون إلى الرعاية والحماية.

وقال: «علينا أن نكون مستعدين لذلك. هذه هي البيئة التي نعمل فيها، وهذا هو الواقع».

وأضاف: «وإلا فإننا نعيش في ديزني لاند. نحن لسنا في ديزني لاند».

وتابع: «نحن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى هذا المستوى تحديداً».

وأكد المدرب الإسباني أن النادي يمنح دومان اهتماماً كبيراً، لكنه لن يعامله بصورة مختلفة عن بقية اللاعبين عندما يتعلق الأمر بالمسؤوليات داخل الملعب.

وقال: «نحن نعتني به بدرجة لا يمكنكم تخيلها. لكن في الوقت نفسه، سنطالبه بما نطالب به أي لاعب آخر، لأنه يحتاج إلى إثبات استحقاقه للعب. وإلا، فماذا سيقول لي بقية اللاعبين؟».

واختتم هذه النقطة بقوله: «يجب أن تكون عادلاً».

نجم آرسنال ديكلان رايس (إ.ب.أ)

دومان يغيب عن مواجهة ليفربول... وأنباء مشجعة لآرسنال

سيفتقد آرسنال خدمات دومان خلال رحلته إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول، الأحد المقبل، بسبب الإيقاف.

لكن أرتيتا تحدث عن أخبار أكثر تفاؤلاً بشأن الحالة البدنية لعدد من لاعبيه.

وأوضح أن ديكلان رايس وريكاردو كالافيوري وكريستوس تزوليس شاركوا في تدريبات الفريق، الجمعة، ومن المتوقع أن يكونوا ضمن الخيارات المتاحة لمواجهة ليفربول.

أما بشأن نوني مادويكي، فأكد أرتيتا أن الجهاز الفني سينتظر لمعرفة حالته خلال تدريبات السبت، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن جاهزيته للمشاركة.

وقال: «سنرى كيف سيكون مستواه في التدريبات، السبت، وبعد ذلك سنحدد ما إذا كان متاحاً أم لا».

آرسنال يبحث عن انتصار غائب منذ 2012 في أنفيلد

يتوجه آرسنال إلى ليفربول يوم الأحد وهو يسعى لتحقيق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد منذ عام 2012.

ورغم صعوبة المهمة، أكد أرتيتا أن فريقه سيدخل المواجهة بثقة كاملة وإصرار على إنهاء هذه السلسلة الطويلة.

وقال: «سنذهب إلى هناك ونحن نمتلك اقتناعاً كاملاً بقدرتنا على الفوز».

وأضاف: «كنا قريبين للغاية من تحقيق الانتصار خلال السنوات القليلة الماضية، لكن شيئاً ما كان ينقصنا دائماً».

وتابع: «وهذا تحديداً ما ناقشناه خلال الأيام الماضية؛ أن نذهب إلى هناك بهدف واضح وحقيقي، وأن نغادر الملعب ونحن نحمل الانتصار».

وهكذا، يجد آرسنال نفسه أمام اختبار مزدوج في أنفيلد: محاولة إنهاء غياب طويل عن الانتصارات على أرض ليفربول، والتعامل مع غياب إحدى أبرز مواهبه الشابة، في وقت يؤكد فيه أرتيتا أن الحماية والثقة لا تعنيان التساهل مع الأخطاء.