بوليسيتش باقٍ في ميلان حتى 2031https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5335683-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8D-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2031
الأميركي كريستيان بوليسيتش باقٍ في ميلان حتى 2031 (رويترز)
أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، تمديد عقد المهاجم الأميركي كريستيان بوليسيتش حتى 2031.
ولعب بوليسيتش (28 عاماً) في بوروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي الإنجليزي قبل انضمامه إلى ميلان في 2023. وسجل اللاعب الأميركي 44 هدفاً في 141 مباراة مع الفريق، وكان هدافه في موسم 2024-2025.
وقال ميلان في بيان: «يعكس تمديد عقد بوليسيتش التزاماً مشتركاً بمواصلة التقدم الذي أحرزناه معاً في السنوات الأخيرة، وطموح لمواصلة التحسن وتحقيق إنجازات جديدة وكتابة المزيد من الفصول التي لا تُنسى في تاريخ النادي».
وقد مثَّل بوليسيتش بلاده في نسختين من كأس العالم، كما فاز أربع مرات بلقب أفضل لاعب كرة قدم أميركي في العام.
قال تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، إن المهاجم البرازيلي الشاب إستيفاو سيحظى بفرص مشاركة هذا الموسم، نافياً التكهنات الإعلامية حول احتمال انتقاله على سبيل الإعارة في يناير (كانون الثاني)، وذلك قبل المباراة المرتقبة، السبت، أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتعرّض الإسباني ألونسو لانتقادات بسبب قلة مشاركات اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، في الوقت الذي يعاني فيه تشيلسي من خيبة أمل إثر الهزيمة (2-صفر) على ملعبه أمام توتنهام هوتسبير قبل أيام، وخروجه من الدور الرابع بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعد خسارته بركلات الترجيح أمام ليفربول، الأربعاء.
ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي، الجمعة، حول احتمال انتقال إستيفاو على سبيل الإعارة، قال ألونسو: «لا توجد أي مناقشات حول هذا الأمر. الموسم طويل، وستكون هناك فرص للجميع.. متأكد من أنه سيحظى بمبارياته ودقائقه خلال الموسم. وما زلنا في بداية الموسم، لكنه سيكون حاضراً».
ولم يشارك إستيفاو أساسياً سوى في مباراتين فقط في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، كما بقي على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول.
وقال ألونسو: «ليس سراً أن جميع اللاعبين يريدون أن يكونوا موجودين على أرض الملعب، يريدون اللعب. وعندما لا يحصل أي منهم على دقائق لعب كافية بناء على قراري، علي أن أتحمل المسؤولية عن ذلك».
ويخوض تشيلسي، الذي يحتل المركز الخامس، مباراة السبت على ملعبه أمام مانشستر يونايتد الذي يتعرّض لضغوط كبيرة، إذ يحتل المركز الـ16 ويعاني من قائمة إصابات طويلة.
ولا يزال المهاجم جواو بيدرو والقائد ريس جيمس غائبين عن الملاعب، في حين من المتوقع أن يغيب المدافع ماكسنس لاكروا لعدة أسابيع، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال الخسارة، الأربعاء، في «أنفيلد».
وقال ألونسو: «تعرّض ماكس (لاكروا) لإصابة، ونتوقع ألا يكون جاهزاً قبل فترة التوقف الدولية (من التاسع إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني). سيغيب لبضعة أسابيع».
أما لاعب الوسط مويسيس كايسيدو فسيكون جاهزاً للعب رغم خروجه من المباراة أمام ليفربول بسبب مشكلة طفيفة. ومن ناحية أخرى، قد يعود الحارس إيميليانو مارتينيز قبل فترة التوقف الدولية بعد تعافيه من إصابة في الفك.
وقال ألونسو: «لا يزال علينا الانتظار حتى الأسبوع المقبل، لكن هناك فرصة. وفي حال كان (مارتينيز) جاهزاً للعب، فسيحتاج على الأرجح إلى ارتداء قناع واقٍ للوجه».
أرتيتا عن طرد دومان: «لسنا في ديزني لاند»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5335684-%D8%A3%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
ماكس دومان لاعب آرسنال لحظة طرده خلال مواجهة فليتوود تاون (أ.ف.ب)
أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن «خيبة أمله الشديدة» بعد رفض الاستئناف الذي تقدم به النادي ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها موهبته الشابة ماكس دومان خلال مواجهة فليتوود تاون، لكنه دافع في الوقت نفسه عن رد فعله الغاضب تجاه اللاعب، مؤكداً أن ما حدث يعكس طبيعة كرة القدم على مستوى الفريق الأول.
وقال أرتيتا، في تصريحات قوية خلال مؤتمره الصحافي، الجمعة: «لسنا في ديزني لاند».
وبحسب شبكة «The Athletic»، كان المدرب الإسباني قد بدا وكأنه يوبخ دومان في أثناء مغادرته الملعب مطروداً، مساء الثلاثاء، لكنه أكد أنه بعد مراجعة الواقعة، بات مقتنعاً بأن العقوبة التي تعرض لها اللاعب كانت مبالغاً فيها.
وأوضح أن دومان تعرض لتدخلات عنيفة، وأن رد فعله لم يكن يستحق الطرد.
وقال: «خصوصاً بالنظر إلى التدخلات المتهورة التي تعرض لها، فإن رد فعله كان محدوداً للغاية مقارنة بما حدث ضده». وأضاف: «قدمنا جميع الحجج الممكنة لدعم موقفنا في الاستئناف».
وتابع: «من الواضح أننا نختلف تماماً في الرأي مع اللجنة».
وكانت لجنة تنظيمية مستقلة قد رفضت استئناف آرسنال، لتبقى عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب سارية.
أرتيتا يفسر غضبه: أعرف عواقب ما حدث
عندما سُئل أرتيتا عن الكلمات التي وجهها إلى دومان في أثناء مغادرته أرض الملعب، حاول توضيح السياق الذي جاءت فيه، لكنه شدد أيضاً على أن مثل هذه المواقف جزء من مسؤوليته باعتباره مدرباً.
وقال: «رد فعلي جاء في لحظة انفعال وإحباط شديدين؛ لأنني أعرف عواقب ما حدث، خصوصاً بالنسبة إلى ماكس».
وأضاف: «يجب أن نكون قادرين على مصارحة بعضنا بعضاً بالأمور كما هي؛ لأنه يبلغ 16 عاماً، وعلينا أن نوفر له قدراً كبيراً من الحماية». وتابع: «لكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واضحين وصريحين للغاية معه بشأن ما نتوقعه منه تجاه الفريق وزملائه والنادي».
وأكد أرتيتا أنه لا توجد أي مشكلة بينه وبين دومان، بعدما تحدث الاثنان يوم الخميس.
وقال: «لا توجد أي مشكلات بيننا».
ثم أضاف: «عليكم أن تفهموا السياق، وطبيعة العلاقة التي تربطني به، وما ناقشناه قبل أن نخرج إلى الملعب مباشرة».
«لو رأيتم رد فعل والديّ معي، فربما لن يعجبكم»
استطرد أرتيتا في الدفاع عن طريقته في التعامل مع اللاعب الشاب، مؤكداً أن ردود الفعل الحادة لا تعني بالضرورة غياب الرعاية أو الاهتمام.
وقال: «يمكن أن تكون هناك ردود فعل كثيرة ومختلفة». وأضاف: «لو رأيتم رد فعل أبي وأمي تجاهي في بعض الأيام، فربما قلتم: لا يعجبني رد الفعل هذا».
وتابع: «لكن بالنسبة إليّ، كان ذلك أفضل رد فعل على الإطلاق؛ لأنه ساعدني على أن أصبح الشخص الذي أنا عليه اليوم».
وأوضح: «الناس يريدون دائماً رؤية أفضل رد فعل، والأكثر جمالاً».
ثم انتقل أرتيتا للحديث عن تأثير الطرد على زملاء دومان.
وقال: «هل تريدون رؤية رد فعل زملائه عندما يضطرون إلى اللعب بعشرة لاعبين؟ هل تريدون رؤية ذلك؟».
وأضاف: «وماذا عن زملائه في منتخب إنجلترا؟ إنهم في عمره نفسه، 16 عاماً. كيف سيكون رد فعلهم؟».
وتابع: «هذا هو المستوى، وهذه هي ردود الفعل. وسواء كانت صحيحة أم خاطئة، فهذا ما يحدث».
ثم تحدث عن رد فعله الشخصي عند الخسارة قائلاً: «هل تعرفون كيف يكون رد فعلي عندما لا أفوز؟ أكون غاضباً بشدة، غاضباً للغاية».
«نحن في الدوري الإنجليزي... ولسنا في ديزني لاند»
شدد أرتيتا على أن كرة القدم الاحترافية تفرض متطلبات قاسية، حتى على اللاعبين الصغار الذين يحتاجون إلى الرعاية والحماية.
وقال: «علينا أن نكون مستعدين لذلك. هذه هي البيئة التي نعمل فيها، وهذا هو الواقع».
وأضاف: «وإلا فإننا نعيش في ديزني لاند. نحن لسنا في ديزني لاند».
وتابع: «نحن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى هذا المستوى تحديداً».
وأكد المدرب الإسباني أن النادي يمنح دومان اهتماماً كبيراً، لكنه لن يعامله بصورة مختلفة عن بقية اللاعبين عندما يتعلق الأمر بالمسؤوليات داخل الملعب.
وقال: «نحن نعتني به بدرجة لا يمكنكم تخيلها. لكن في الوقت نفسه، سنطالبه بما نطالب به أي لاعب آخر، لأنه يحتاج إلى إثبات استحقاقه للعب. وإلا، فماذا سيقول لي بقية اللاعبين؟».
واختتم هذه النقطة بقوله: «يجب أن تكون عادلاً».
دومان يغيب عن مواجهة ليفربول... وأنباء مشجعة لآرسنال
سيفتقد آرسنال خدمات دومان خلال رحلته إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول، الأحد المقبل، بسبب الإيقاف.
لكن أرتيتا تحدث عن أخبار أكثر تفاؤلاً بشأن الحالة البدنية لعدد من لاعبيه.
وأوضح أن ديكلان رايس وريكاردو كالافيوري وكريستوس تزوليس شاركوا في تدريبات الفريق، الجمعة، ومن المتوقع أن يكونوا ضمن الخيارات المتاحة لمواجهة ليفربول.
أما بشأن نوني مادويكي، فأكد أرتيتا أن الجهاز الفني سينتظر لمعرفة حالته خلال تدريبات السبت، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن جاهزيته للمشاركة.
وقال: «سنرى كيف سيكون مستواه في التدريبات، السبت، وبعد ذلك سنحدد ما إذا كان متاحاً أم لا».
آرسنال يبحث عن انتصار غائب منذ 2012 في أنفيلد
يتوجه آرسنال إلى ليفربول يوم الأحد وهو يسعى لتحقيق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد منذ عام 2012.
ورغم صعوبة المهمة، أكد أرتيتا أن فريقه سيدخل المواجهة بثقة كاملة وإصرار على إنهاء هذه السلسلة الطويلة.
وقال: «سنذهب إلى هناك ونحن نمتلك اقتناعاً كاملاً بقدرتنا على الفوز».
وأضاف: «كنا قريبين للغاية من تحقيق الانتصار خلال السنوات القليلة الماضية، لكن شيئاً ما كان ينقصنا دائماً».
وتابع: «وهذا تحديداً ما ناقشناه خلال الأيام الماضية؛ أن نذهب إلى هناك بهدف واضح وحقيقي، وأن نغادر الملعب ونحن نحمل الانتصار».
وهكذا، يجد آرسنال نفسه أمام اختبار مزدوج في أنفيلد: محاولة إنهاء غياب طويل عن الانتصارات على أرض ليفربول، والتعامل مع غياب إحدى أبرز مواهبه الشابة، في وقت يؤكد فيه أرتيتا أن الحماية والثقة لا تعنيان التساهل مع الأخطاء.
بوليسيتش باقٍ في ميلان حتى 2031https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5335683-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8D-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2031
الأميركي كريستيان بوليسيتش باقٍ في ميلان حتى 2031 (رويترز)
أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، تمديد عقد المهاجم الأميركي كريستيان بوليسيتش حتى 2031.
ولعب بوليسيتش (28 عاماً) في بوروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي الإنجليزي قبل انضمامه إلى ميلان في 2023. وسجل اللاعب الأميركي 44 هدفاً في 141 مباراة مع الفريق، وكان هدافه في موسم 2024-2025.
وقال ميلان في بيان: «يعكس تمديد عقد بوليسيتش التزاماً مشتركاً بمواصلة التقدم الذي أحرزناه معاً في السنوات الأخيرة، وطموح لمواصلة التحسن وتحقيق إنجازات جديدة وكتابة المزيد من الفصول التي لا تُنسى في تاريخ النادي».
وقد مثَّل بوليسيتش بلاده في نسختين من كأس العالم، كما فاز أربع مرات بلقب أفضل لاعب كرة قدم أميركي في العام.