مباراة واحدة في «البريميرليغ» يوم الأحد... والسبب برشلونة

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز جدول مباريات استثنائياً خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، إذ تُقام 8 مباريات يوم السبت، مقابل مباراة واحدة فقط يوم الأحد، تجمع ليفربول وآرسنال، في تغيير غير معتاد على مواعيد البطولة هذا الموسم.

ولن تُقام أي مباراة في الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش يوم الأحد، رغم أن هذا الموعد يُعد من أكثر المواعيد استخداماً في البرنامج الأسبوعي للدوري الإنجليزي.

وعادة ما يشهد هذا التوقيت مباراة واحدة على الأقل كل يوم أحد، بل إن الموسم الحالي شهد في بعض الجولات إقامة أكثر من مباراة، نتيجة مشاركة 4 أندية من الدوري الإنجليزي في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، مساء الخميس.

وتفضل الأندية عادة الحصول على يومين كاملين على الأقل للراحة بين المباريات، ما يدفع رابطة الدوري إلى نقل بعض المواجهات إلى الأحد.

وفي الجولة الماضية، أُقيمت 4 مباريات في وقت مبكر من يوم الأحد، بينما شهد الموعد التقليدي للساعة الثالثة عصر السبت مباراتين فقط.

لكن الوضع سيكون مختلفاً تماماً هذا الأسبوع، إذ تُقام 5 مباريات في الثالثة عصر السبت، إلى جانب 3 مواجهات أخرى في مواعيد مختلفة من اليوم نفسه.

أما الأحد، فسيشهد مباراة واحدة فقط، عندما يستضيف ليفربول نظيره آرسنال في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش.

وتُختتم الجولة مساء الاثنين بمواجهة نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

لماذا تسبب برشلونة في تغيير المواعيد؟

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، يرجع السبب الرئيسي وراء غياب مباريات الأحد المبكرة إلى ارتباط أستون فيلا بمواجهة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وكان من المقرر أن يستضيف أستون فيلا فريق فولهام على ملعب فيلا بارك في الثانية ظهر الأحد، ضمن المباريات التي اختيرت لهذا الموعد.

لكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري سيحلّ ضيفاً على برشلونة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

ولأن الموعد الأصلي لمواجهة فولهام كان سيترك يوماً كاملاً واحداً فقط للراحة قبل المباراة الأوروبية، تقرر تقديمها إلى الثامنة مساء السبت.

ويمنح هذا التعديل أستون فيلا فترة أطول للاستعداد لمواجهة برشلونة، ويجنبه خوض مباراتين في غضون 48 ساعة تقريباً.

وكانت شبكة «سكاي سبورتس» قد حصلت على حقّ بثّ مباراة أستون فيلا وفولهام في موعدها الأصلي، ولذلك ستواصل نقلها تلفزيونياً بعد تغيير موعدها.

وبذلك، تنفرد قمة ليفربول وآرسنال بمباريات الأحد، في حين أصبحت مواجهة أستون فيلا وفولهام جزءاً من البرنامج المزدحم ليوم السبت، بسبب ارتباط الفريق الإنجليزي بمباراته الأوروبية أمام برشلونة.