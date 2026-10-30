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الرياضة رياضة عالمية

مباراة واحدة في «البريميرليغ» يوم الأحد... والسبب برشلونة

آرسنال ودّع كأس الرابطة ويستعد لمواجهة نارية ضد ليفربول عصر الأحد (رويترز)
آرسنال ودّع كأس الرابطة ويستعد لمواجهة نارية ضد ليفربول عصر الأحد (رويترز)
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مباراة واحدة في «البريميرليغ» يوم الأحد... والسبب برشلونة

آرسنال ودّع كأس الرابطة ويستعد لمواجهة نارية ضد ليفربول عصر الأحد (رويترز)
آرسنال ودّع كأس الرابطة ويستعد لمواجهة نارية ضد ليفربول عصر الأحد (رويترز)

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز جدول مباريات استثنائياً خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، إذ تُقام 8 مباريات يوم السبت، مقابل مباراة واحدة فقط يوم الأحد، تجمع ليفربول وآرسنال، في تغيير غير معتاد على مواعيد البطولة هذا الموسم.

ولن تُقام أي مباراة في الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش يوم الأحد، رغم أن هذا الموعد يُعد من أكثر المواعيد استخداماً في البرنامج الأسبوعي للدوري الإنجليزي.

وعادة ما يشهد هذا التوقيت مباراة واحدة على الأقل كل يوم أحد، بل إن الموسم الحالي شهد في بعض الجولات إقامة أكثر من مباراة، نتيجة مشاركة 4 أندية من الدوري الإنجليزي في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، مساء الخميس.

وتفضل الأندية عادة الحصول على يومين كاملين على الأقل للراحة بين المباريات، ما يدفع رابطة الدوري إلى نقل بعض المواجهات إلى الأحد.

وفي الجولة الماضية، أُقيمت 4 مباريات في وقت مبكر من يوم الأحد، بينما شهد الموعد التقليدي للساعة الثالثة عصر السبت مباراتين فقط.

لكن الوضع سيكون مختلفاً تماماً هذا الأسبوع، إذ تُقام 5 مباريات في الثالثة عصر السبت، إلى جانب 3 مواجهات أخرى في مواعيد مختلفة من اليوم نفسه.

أما الأحد، فسيشهد مباراة واحدة فقط، عندما يستضيف ليفربول نظيره آرسنال في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش.

وتُختتم الجولة مساء الاثنين بمواجهة نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

لماذا تسبب برشلونة في تغيير المواعيد؟

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، يرجع السبب الرئيسي وراء غياب مباريات الأحد المبكرة إلى ارتباط أستون فيلا بمواجهة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وكان من المقرر أن يستضيف أستون فيلا فريق فولهام على ملعب فيلا بارك في الثانية ظهر الأحد، ضمن المباريات التي اختيرت لهذا الموعد.

لكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري سيحلّ ضيفاً على برشلونة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

ولأن الموعد الأصلي لمواجهة فولهام كان سيترك يوماً كاملاً واحداً فقط للراحة قبل المباراة الأوروبية، تقرر تقديمها إلى الثامنة مساء السبت.

ويمنح هذا التعديل أستون فيلا فترة أطول للاستعداد لمواجهة برشلونة، ويجنبه خوض مباراتين في غضون 48 ساعة تقريباً.

وكانت شبكة «سكاي سبورتس» قد حصلت على حقّ بثّ مباراة أستون فيلا وفولهام في موعدها الأصلي، ولذلك ستواصل نقلها تلفزيونياً بعد تغيير موعدها.

وبذلك، تنفرد قمة ليفربول وآرسنال بمباريات الأحد، في حين أصبحت مواجهة أستون فيلا وفولهام جزءاً من البرنامج المزدحم ليوم السبت، بسبب ارتباط الفريق الإنجليزي بمباراته الأوروبية أمام برشلونة.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا آرسنال برشلونة ليفربول إنجلترا

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فليك: يامال «تعامل بشكل جيد جداً» مع خسارة الكرة الذهبية

لامين يامال مع أسرته بحفل الكرة الذهبية (أ.ف.ب)
لامين يامال مع أسرته بحفل الكرة الذهبية (أ.ف.ب)
TT
TT

فليك: يامال «تعامل بشكل جيد جداً» مع خسارة الكرة الذهبية

لامين يامال مع أسرته بحفل الكرة الذهبية (أ.ف.ب)
لامين يامال مع أسرته بحفل الكرة الذهبية (أ.ف.ب)

أكد المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك، الجمعة، أن مهاجمه النجم لامين يامال «تعامل بشكل جيد جداً» مع خيبة أمله بعد خسارة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي ذهبت إلى الإنجليزي هاري كين، مُشيداً بعقليته التي تعكس «روح الأبطال».

وقال المدرب، عشية استقبال ألافيس في «الدوري الإسباني»: «أنا فخور جداً بلامين؛ لأنه تعامل بشكل جيد للغاية، وألاحظ أيضاً في التدريبات أنه يملك تركيزاً كبيراً. هكذا يتصرف الأبطال».

وأضاف: «أنا سعيد جداً بأنه يسير على هذا الطريق، وبهذه العقلية التي تعود بالفائدة أيضاً على الفريق».

كان اللاعب، البالغ 19 عاماً، بطل العالم مع المنتخب الإسباني وبطل إسبانيا مع برشلونة الموسم الماضي، مِن بين أبرز المرشحين للفوز بالجائزة الفردية المرموقة، لكنه حلّ في المركز الثالث خلف الفائز كين والفرنسي كيليان مبابي.

وقال فليك: «في نهاية المطاف، كان هاري كين يستحق الفوز بها أيضاً».

وعوّض يامال خيبة الأمل بإحراز جائزة «كوبا» المخصصة لأفضل لاعب دون 21 عاماً، للمرة الثالثة على التوالي.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني، لكنه يدخل المباراة بعد هزيمتين متتاليتين، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، ثم أمام ريال مدريد في «الدوري».

ورأى فليك أن هذه السلسلة السلبية الأولى للفريق، هذا الموسم، «ليست أمراً لا يمكن تداركه»، مؤكداً أن فريقه «كان يقدم أداء جيداً».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا برشلونة إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

مباراة واحدة في «البريميرليغ» يوم الأحد... والسبب برشلونة

آرسنال ودّع كأس الرابطة ويستعد لمواجهة نارية ضد ليفربول عصر الأحد (رويترز)
آرسنال ودّع كأس الرابطة ويستعد لمواجهة نارية ضد ليفربول عصر الأحد (رويترز)
TT
TT

مباراة واحدة في «البريميرليغ» يوم الأحد... والسبب برشلونة

آرسنال ودّع كأس الرابطة ويستعد لمواجهة نارية ضد ليفربول عصر الأحد (رويترز)
آرسنال ودّع كأس الرابطة ويستعد لمواجهة نارية ضد ليفربول عصر الأحد (رويترز)

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز جدول مباريات استثنائياً خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، إذ تُقام 8 مباريات يوم السبت، مقابل مباراة واحدة فقط يوم الأحد، تجمع ليفربول وآرسنال، في تغيير غير معتاد على مواعيد البطولة هذا الموسم.

ولن تُقام أي مباراة في الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش يوم الأحد، رغم أن هذا الموعد يُعد من أكثر المواعيد استخداماً في البرنامج الأسبوعي للدوري الإنجليزي.

وعادة ما يشهد هذا التوقيت مباراة واحدة على الأقل كل يوم أحد، بل إن الموسم الحالي شهد في بعض الجولات إقامة أكثر من مباراة، نتيجة مشاركة 4 أندية من الدوري الإنجليزي في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، مساء الخميس.

وتفضل الأندية عادة الحصول على يومين كاملين على الأقل للراحة بين المباريات، ما يدفع رابطة الدوري إلى نقل بعض المواجهات إلى الأحد.

وفي الجولة الماضية، أُقيمت 4 مباريات في وقت مبكر من يوم الأحد، بينما شهد الموعد التقليدي للساعة الثالثة عصر السبت مباراتين فقط.

لكن الوضع سيكون مختلفاً تماماً هذا الأسبوع، إذ تُقام 5 مباريات في الثالثة عصر السبت، إلى جانب 3 مواجهات أخرى في مواعيد مختلفة من اليوم نفسه.

أما الأحد، فسيشهد مباراة واحدة فقط، عندما يستضيف ليفربول نظيره آرسنال في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش.

وتُختتم الجولة مساء الاثنين بمواجهة نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

لماذا تسبب برشلونة في تغيير المواعيد؟

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، يرجع السبب الرئيسي وراء غياب مباريات الأحد المبكرة إلى ارتباط أستون فيلا بمواجهة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وكان من المقرر أن يستضيف أستون فيلا فريق فولهام على ملعب فيلا بارك في الثانية ظهر الأحد، ضمن المباريات التي اختيرت لهذا الموعد.

لكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري سيحلّ ضيفاً على برشلونة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

ولأن الموعد الأصلي لمواجهة فولهام كان سيترك يوماً كاملاً واحداً فقط للراحة قبل المباراة الأوروبية، تقرر تقديمها إلى الثامنة مساء السبت.

ويمنح هذا التعديل أستون فيلا فترة أطول للاستعداد لمواجهة برشلونة، ويجنبه خوض مباراتين في غضون 48 ساعة تقريباً.

وكانت شبكة «سكاي سبورتس» قد حصلت على حقّ بثّ مباراة أستون فيلا وفولهام في موعدها الأصلي، ولذلك ستواصل نقلها تلفزيونياً بعد تغيير موعدها.

وبذلك، تنفرد قمة ليفربول وآرسنال بمباريات الأحد، في حين أصبحت مواجهة أستون فيلا وفولهام جزءاً من البرنامج المزدحم ليوم السبت، بسبب ارتباط الفريق الإنجليزي بمباراته الأوروبية أمام برشلونة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا آرسنال برشلونة ليفربول إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

هاميلتون لا يزال عازماً على مواصلة مشواره في فورمولا 1

لويس هاميلتون سائق فيراري (د.ب.أ)
لويس هاميلتون سائق فيراري (د.ب.أ)
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هاميلتون لا يزال عازماً على مواصلة مشواره في فورمولا 1

لويس هاميلتون سائق فيراري (د.ب.أ)
لويس هاميلتون سائق فيراري (د.ب.أ)

لا يستبعد لويس هاميلتون سائق فيراري أن يظل ضمن سائقي بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات عند عودتها إلى أفريقيا في ثلاثينيات القرن الحالي، مؤكداً الخميس أن سرعة استجابته لا تزال تضاهي سرعة استجابة سائق أصغر منه بعشرين عاماً.

وأعلنت فورمولا 1 هذا الشهر توقيع اتفاقية مدتها 10 سنوات لاستضافة رواندا لسباق جائزة أفريقيا الكبرى، وهو السباق الأول الذي تشهده القارة منذ عام 1993، وهو أمر دافع عنه هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، بقوة.

وأكد سائق فيراري رداً على سؤال حول ما إذا كان سيظل على شبكة الانطلاق بحلول ذلك الوقت أنه لا يزال ملتزماً تماماً بمواصلة مسيرته في فورمولا 1.

وقال هاميلتون للصحافيين قبل انطلاق سباق جائزة المكسيك الكبرى: «أولاً، لم يسبق أن كان هناك شخص مثلي هنا طوال 70 عاماً. أشعر بأنني مختلف عن الآخرين».

وأضاف: «هل رأيتم ردة فعلي في السباق الأخير؟ كانت أسرع من بعض أصغر السائقين هنا. هناك الكثير من الأدوات التي يمكنكم الاستفادة منها للحفاظ على لياقتكم الذهنية والبدنية».

وتابع: «ما زلت أحب ما أفعله حتى الآن. ما زلت ملتزماً تماماً، وسأظل كذلك في المستقبل المنظور. يمكنني منافسة شاب في العشرين من عمره وأنا في سن 41 عاماً. وسيحدد الوقت ما إذا كنت سأظل هنا في العقد المقبل، لكننا سنرى».

كما أوضح البريطاني أنه لن يستمر إذا تراجع أداؤه.

وقال: «لا أريد أبداً أن أطيل البقاء دون تقديم أداء جيد. لا أريد الاستمرار في القيادة عندما تتراجع سرعة استجابتي، ويتدهور مستوى قيادتي، وتقل سرعتي».

لكن هاميلتون قال إن أولويته الفورية هي استخدام السباقات الخمسة الأخيرة من الموسم «كمنصة اختبار» لسيارة فيراري العام المقبل، مع مساعدة الفريق في حسم المركز الثاني في بطولة الصانعين.

وقال: «أعتقد أن الفوز بالبطولة هو الشيء الوحيد الذي يهمنا جميعاً حقاً. ربما يهتم بعض الناس بالمراكز الأخرى».

ويحتل هاميلتون المركز الثالث في الترتيب العام للسائقين برصيد 241 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف جورج راسل سائق مرسيدس.

وقال: «تركيزي الوحيد هو التأكد من نَيل المركز الثاني في بطولة الصانعين؛ لأنني أعتقد أن الفريق يستحق ذلك».

وأكد هاميلتون أنه يعمل مع أقسام الديناميكية الهوائية وديناميكية المركبات في فيراري للحفاظ على نقاط القوة في الهيكل الحالي للسيارة مع معالجة نقاط الضعف، لا سيما في الأداء على المسارات المستقيمة.

وقال: «لو استطعنا مجاراة هؤلاء السائقين على المسارات المستقيمة، لكنا ننافس على مركز متقدم أكثر. لكن هذا قد يحدث العام المقبل. وهذا ما نسعى إليه».

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