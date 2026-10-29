دوري أبطال أوروبا للسيدات: يوفنتوس يكتسح أوستريا فيينا برباعية

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزه الثاني توالياً في دوري أبطال أوروبا للسيدات لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه أوستريا فيينا النمساوي بنتيجة 4-1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

ورفع الفريق الإيطالي رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس، مواصلاً انتفاضته بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام بنفيكا البرتغالي 1-2، قبل أن يستعيد توازنه بفوز عريض على هاكن السويدي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.

في المقابل، تجمد رصيد أوستريا فيينا عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى خسارة جديدة في البطولة.

وافتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق ماتيلد بافان في الدقيقة 39، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.

كيشا سيلا لاعبة يوفنتوس الإيطالي تحتفل بتسجيل الهدف الثالث لفريقها أمام أوستريا فيينا النمساوي (رويترز)

وفي الشوط الثاني، عززت ألبا رودوندو تقدم الفريق الإيطالي بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 63، قبل أن تقلص لوتا كوردز الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.

لكن رد يوفنتوس جاء سريعاً، إذ أعادت كيشا سيلا فارق الهدفين بتسجيلها الهدف الثالث في الدقيقة 81، قبل أن تختتم جوليا بارتل الرباعية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، مؤكدة التفوق الإيطالي.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فرض هاكن السويدي التعادل على ضيفه باريس إف سي الفرنسي بنتيجة 1-1، بعدما أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة من المواجهة.

وتقدم الفريق الفرنسي مبكراً عن طريق إيفان فينير في الدقيقة الثانية، وظل محافظاً على تقدمه حتى الوقت بدل الضائع، حين سجلت أنا أنفيجورد هدف التعادل لهاكن في الدقيقة الرابعة منه.

وبهذه النتيجة، رفع باريس إف سي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع عشر، فيما حصد هاكن نقطته الأولى في البطولة، ليحتل المركز السادس عشر في مرحلة الدوري التي تضم 18 فريقاً.