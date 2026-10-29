أنشيلوتي يراهن على الشباب في قائمة البرازيل لمواجهتي اليابان وسنغافورة

واصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، سياسة تجديد دماء الفريق، بعدما أعلن، الخميس، قائمة يغلب عليها الطابع الشبابي لخوض مباراتين وديتين أمام اليابان وسنغافورة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ضمن مساعي إعادة بناء المنتخب عقب ظهوره المخيب للآمال في نهائيات كأس العالم الأخيرة.

ويخوض المنتخب البرازيلي المباراتين في سنغافورة، حيث يواجه اليابان في 14 نوفمبر، قبل أن يلتقي المنتخب المضيف بعد ثلاثة أيام، في اختبارين جديدين يسعى من خلالهما أنشيلوتي إلى تقييم العناصر الصاعدة وتعزيز الانسجام داخل الفريق.

وضمت القائمة 26 لاعباً، بينهم 15 لاعباً دون الثالثة والعشرين من العمر، وتسعة لاعبين مؤهلين للمشاركة في الألعاب الأولمبية، في مؤشر واضح إلى توجه الجهاز الفني نحو بناء جيل جديد قادر على إعادة المنتخب المتوج بكأس العالم خمس مرات إلى المنافسة على الألقاب الكبرى.

وقرر أنشيلوتي استبعاد لاعبي الأندية البرازيلية التي تخوض منافسة قوية على الألقاب المحلية، بهدف تجنب التأثير على حظوظ فرقهم في المراحل الحاسمة من الموسم، ما أدى إلى غياب عناصر من بالميراس وفلامنغو وأتلتيكو مينيرو.

وشهدت القائمة حضور عدد من الأسماء البارزة، يتقدمها ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وإندريك، إلى جانب رافينيا لاعب برشلونة، وإستيفاو لاعب تشيلسي، وغابرييل ماغالهايس مدافع آرسنال.

كما ضمت القائمة مجموعة من المواهب الشابة التي يسعى أنشيلوتي إلى منحها فرصة إثبات قدراتها على المستوى الدولي، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

وجاءت قائمة المنتخب البرازيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو (النصر)، لوكاس بيري (تورينو)، بيدرو موريسكو (كوريتيبا).

الدفاع: آرثر دياز (أتلتيكو باراناينسي)، كارلوس أوغوستو (إنتر ميلان)، دوغلاس سانتوس (زينيت)، غابرييل ماغالهايس (آرسنال)، جاير كونيا (نوتنغهام فورست)، جوناثان جيسوس (كروزيرو)، فاندرسون (موناكو)، فيتور ريس (مانشستر سيتي)، ويسلي (روما).

خط الوسط: أندريه (كورينثيانز)، أندري سانتوس (مانشستر يونايتد)، برونو غيمارايش (آرسنال)، دانيلو (بوتافوغو)، غابرييل بونتيمبو (سانتوس)، جواو غوميز (أستون فيلا)، مارلون غوميز (شاختار دونيتسك).

الهجوم: أليسون سانتانا (شاختار دونيتسك)، ألان (مانشستر سيتي)، إستيفاو (تشيلسي)، رافينيا (برشلونة)، رايان (بورنموث)، إندريك وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

وتشكل المباراتان فرصة أمام أنشيلوتي لمواصلة اختبار خياراته الفنية، والوقوف على جاهزية اللاعبين الشباب، في ظل سعي المنتخب البرازيلي إلى استعادة مكانته بين القوى الكبرى في كرة القدم العالمية.