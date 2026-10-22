«فيفا» يمنح قطر استضافة ختام كأس القارات للأندية 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اختيار قطر لاستضافة المباريات الثلاث الأخيرة من بطولة كأس القارات للأندية 2026، فيما أسند إلى الولايات المتحدة الأميركية تنظيم النسخة الأولى من كأس العالم لأندية السيدات عام 2028، ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذها مكتب مجلس الاتحاد الدولي عقب اجتماع في زيورخ السويسرية، 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وحدد «فيفا» مواعيد المباريات الثلاث التي ستستضيفها قطر، إذ تقام مواجهة ديربي الأميركتين في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تليها مباراة كأس التحدي في 12 من الشهر ذاته، على أن تقام المباراة النهائية لكأس القارات للأندية في 16 ديسمبر.

وفيما يتعلق بكرة قدم السيدات، اعتمد مكتب مجلس «فيفا» نموذج توزيع المخصصات المالية لبطولة كأس العالم للسيدات 2027، الذي يستند إلى الجوائز المالية ومخصصات الإعداد وبرنامج الاتحاد الدولي لتوزيع الأرباح على الأندية.

وبموجب النموذج الجديد، سترتفع مخصصات الإعداد المقدمة لكل اتحاد وطني مشارك في البطولة إلى 2.5 مليون دولار أميركي، لتصل إلى المستوى المعتمد في كأس العالم للرجال 2026، فيما ستحصل اللاعبات المشاركات في مونديال السيدات على مستوى الخدمات نفسه الذي حصل عليه اللاعبون خلال النسخة الرجالية.

كما تقرر تخصيص أي فائض مالي تحققه بطولة كأس العالم للسيدات 2027 للاتحادات الوطنية المشاركة، مع رصد مبلغ محدد للاعبات، على أن يناقش مجلس الاتحاد الدولي مزيداً من التفاصيل المتعلقة بالنموذج المالي خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.

وفي قرار آخر، اختار «فيفا» الولايات المتحدة الأميركية لاستضافة النسخة الافتتاحية من كأس العالم لأندية السيدات، المقررة خلال الفترة من 5 إلى 30 يناير (كانون الثاني) 2028، استناداً إلى خبرتها في تنظيم البطولات الدولية، وجاهزية بنيتها التحتية والخدمات المرتبطة بها، ومستوى الاهتمام بكرة قدم السيدات.

وسيُحدد تأهل الأندية إلى البطولة بناءً على نتائجها الرياضية في المسابقة الأولى للأندية التابعة لاتحاداتها القارية، خلال فترة التصفيات الممتدة لأربعة أعوام، من الموسم المنتهي في 2024 وحتى الموسم المنتهي في 2027.

وقرر الاتحاد الدولي أيضاً تعديل مواعيد المرحلة النهائية من كأس «فيفا» للأندية البطلة للسيدات 2027، لتقام في مدينة ميامي الأميركية خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير، مع إقامة مباراتي نصف النهائي في يومين منفصلين.

وشملت القرارات تحديد الفترة من 17 سبتمبر (أيلول) إلى 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2027 موعداً لإقامة كأس العالم تحت 20 عاماً، التي تستضيفها أذربيجان وأوزبكستان بصورة مشتركة.

كما أعلن «فيفا» تعيين لجنة تسوية لإدارة شؤون الاتحاد النيجيري لكرة القدم، على أن تستمر في أداء مهامها حتى موعد أقصاه 31 مايو (أيار) 2027.