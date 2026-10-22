عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:56 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يمنح قطر استضافة ختام كأس القارات للأندية 2026

الولايات المتحدة تستضيف أول مونديال لأندية السيدات… وزيادة مخصصات المنتخبات المشاركة في مونديال 2027

مجموعة قرارات اتخذها مكتب مجلس الاتحاد الدولي عقب اجتماع في زيورخ السويسرية (د.ب.أ)
مجموعة قرارات اتخذها مكتب مجلس الاتحاد الدولي عقب اجتماع في زيورخ السويسرية (د.ب.أ)
TT
TT

«فيفا» يمنح قطر استضافة ختام كأس القارات للأندية 2026

مجموعة قرارات اتخذها مكتب مجلس الاتحاد الدولي عقب اجتماع في زيورخ السويسرية (د.ب.أ)
مجموعة قرارات اتخذها مكتب مجلس الاتحاد الدولي عقب اجتماع في زيورخ السويسرية (د.ب.أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اختيار قطر لاستضافة المباريات الثلاث الأخيرة من بطولة كأس القارات للأندية 2026، فيما أسند إلى الولايات المتحدة الأميركية تنظيم النسخة الأولى من كأس العالم لأندية السيدات عام 2028، ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذها مكتب مجلس الاتحاد الدولي عقب اجتماع في زيورخ السويسرية، 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وحدد «فيفا» مواعيد المباريات الثلاث التي ستستضيفها قطر، إذ تقام مواجهة ديربي الأميركتين في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تليها مباراة كأس التحدي في 12 من الشهر ذاته، على أن تقام المباراة النهائية لكأس القارات للأندية في 16 ديسمبر.

وفيما يتعلق بكرة قدم السيدات، اعتمد مكتب مجلس «فيفا» نموذج توزيع المخصصات المالية لبطولة كأس العالم للسيدات 2027، الذي يستند إلى الجوائز المالية ومخصصات الإعداد وبرنامج الاتحاد الدولي لتوزيع الأرباح على الأندية.

وبموجب النموذج الجديد، سترتفع مخصصات الإعداد المقدمة لكل اتحاد وطني مشارك في البطولة إلى 2.5 مليون دولار أميركي، لتصل إلى المستوى المعتمد في كأس العالم للرجال 2026، فيما ستحصل اللاعبات المشاركات في مونديال السيدات على مستوى الخدمات نفسه الذي حصل عليه اللاعبون خلال النسخة الرجالية.

كما تقرر تخصيص أي فائض مالي تحققه بطولة كأس العالم للسيدات 2027 للاتحادات الوطنية المشاركة، مع رصد مبلغ محدد للاعبات، على أن يناقش مجلس الاتحاد الدولي مزيداً من التفاصيل المتعلقة بالنموذج المالي خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.

وفي قرار آخر، اختار «فيفا» الولايات المتحدة الأميركية لاستضافة النسخة الافتتاحية من كأس العالم لأندية السيدات، المقررة خلال الفترة من 5 إلى 30 يناير (كانون الثاني) 2028، استناداً إلى خبرتها في تنظيم البطولات الدولية، وجاهزية بنيتها التحتية والخدمات المرتبطة بها، ومستوى الاهتمام بكرة قدم السيدات.

وسيُحدد تأهل الأندية إلى البطولة بناءً على نتائجها الرياضية في المسابقة الأولى للأندية التابعة لاتحاداتها القارية، خلال فترة التصفيات الممتدة لأربعة أعوام، من الموسم المنتهي في 2024 وحتى الموسم المنتهي في 2027.

وقرر الاتحاد الدولي أيضاً تعديل مواعيد المرحلة النهائية من كأس «فيفا» للأندية البطلة للسيدات 2027، لتقام في مدينة ميامي الأميركية خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير، مع إقامة مباراتي نصف النهائي في يومين منفصلين.

وشملت القرارات تحديد الفترة من 17 سبتمبر (أيلول) إلى 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2027 موعداً لإقامة كأس العالم تحت 20 عاماً، التي تستضيفها أذربيجان وأوزبكستان بصورة مشتركة.

كما أعلن «فيفا» تعيين لجنة تسوية لإدارة شؤون الاتحاد النيجيري لكرة القدم، على أن تستمر في أداء مهامها حتى موعد أقصاه 31 مايو (أيار) 2027.

مواضيع
فيفا بطولة كأس القارات قطر سويسرا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«فيفا»: 78 منتخباً تسجل ظهورها الأول في بطولاته عبر مونديال تحت 15 عاماً

رياضة عالمية أذربيجان تستضيف كأس العالم تحت 15 عاماً (فيفا)

«فيفا»: 78 منتخباً تسجل ظهورها الأول في بطولاته عبر مونديال تحت 15 عاماً

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن 78 منتخباً من أصل 189 مشاركاً في كأس العالم تحت 15 عاماً ستخوض أول مشاركة لها في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي.

«الشرق الأوسط» (باكو)
رياضة عالمية عقوبات من «يويفا» على صربيا بإغلاق ملعبها وفرض غرامات بسبب تجاوزات جماهيرية (رويترز)
رياضة عالمية

عقوبة من «يويفا» تحرم صربيا من جماهيرها أمام ألمانيا

أوضح الاتحاد الأوروبي أن العقوبة جاءت نتيجة حوادث شهدتها مباراتا المنتخب الصربي أمام اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
رياضة عالمية «فيفا» يعلن فتح باب المنافسة على حقوق البث الإعلامي لنهائيات كأس العالم 2030 (رويترز)
رياضة عالمية

«فيفا» يطرح حقوق بث مونديالي 2030 و2034 في الولايات المتحدة وبورتوريكو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، فتح باب المنافسة على حقوق البث الإعلامي لنهائيات كأس العالم 2030 في الولايات المتحدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
رياضة سعودية المسحل يناقش تحديات القيادة والحوكمة في مؤتمر الاتحاد الآسيوي بطوكيو (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

المسحل يناقش تحديات القيادة والحوكمة في مؤتمر الاتحاد الآسيوي بطوكيو

شارك ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي «فيفا»، في جلسة نقاشية حول القيادة والحوكمة وتحديات إدارة كرة القدم الآسيوية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
رياضة عالمية سلمان بن إبراهيم آل خليفة (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

رئيس الاتحاد الآسيوي يتجنب إعلان موقفه من إعادة انتخاب إنفانتينو

لم يُفصح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الخميس)، عن أي مؤشرات بشأن موقف الاتحاد من دعم إعادة انتخاب جياني إنفانتينو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الرياضة رياضة عالمية

التعمري يقود رين لانتزاع تعادل ثمين أمام يوفنتوس في الدوري الأوروبي

الأردني موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول إلى جانب الأميركي ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)
الأردني موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول إلى جانب الأميركي ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)
TT
TT

التعمري يقود رين لانتزاع تعادل ثمين أمام يوفنتوس في الدوري الأوروبي

الأردني موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول إلى جانب الأميركي ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)
الأردني موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول إلى جانب الأميركي ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)

قاد الدولي الأردني موسى التعمري فريقه رين الفرنسي إلى انتزاع تعادل ثمين من مضيفه يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2 – 2، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتألق التعمري في المواجهة التي أقيمت بمدينة تورينو، بعدما سجل هدف التعادل الأول لفريقه، وأسهم في تهديد مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة، ليحرم يوفنتوس من تحقيق انتصاره الثالث توالياً في المسابقة القارية.

وافتتح التركي زكي تشيليك التسجيل للفريق الإيطالي مبكراً في الدقيقة الخامسة، إثر تمريرة من الألماني نيك فولتيماده، قبل أن يرد التعمري بهدف التعادل في الدقيقة 15، مستفيداً من تمريرة رأسية للأميركي برايان رينولدز، ليضع الكرة بلمسة متقنة في الشباك.

الأردني موسى التعمري، مهاجم رين الفرنسي، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول أمام يوفنتوس الإيطالي (أ.ف.ب)

وقبل نهاية الشوط الأول، منح السنغالي بولاي ديا التقدم لرين بعدما ترجم ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 43، إثر مخالفة ارتكبها البرازيلي دوغلاس لويز.

وواصل التعمري حضوره الهجومي في الشوط الثاني، إذ تجاوز الحارس غولييلمو فيكاريو في الدقيقة 48، لكن دفاع يوفنتوس أبعد تمريرته، قبل أن يعود اللاعب الأردني ويهدد المرمى بتسديدة بقدمه اليسرى في الدقيقة 53.

ونجح فولتيماده في إعادة المباراة إلى نقطة التعادل، بعدما سجل الهدف الثاني ليوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 67، ليصبح أول لاعب يسجل في مبارياته الثلاث الأولى بالأدوار الرئيسية لإحدى البطولات الأوروبية الكبرى بقميص النادي الإيطالي خلال القرن الحادي والعشرين.

وكاد يوفنتوس أن يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء هدف سجله الكولومبي جون لوكومي في الدقيقة 90.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع مؤقتاً، بعدما كان قد استهل مشواره بانتصارين على سيلتا فيغو الإسباني 2 - 1 ونيميخن الهولندي 5 - 0.

ولم ينجح التعادل في تخفيف الضغوط عن مدربه لوتشانو سباليتي، خصوصاً بعد خسارة الفريق أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي.

في المقابل، رفع رين رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتاً، بعدما سبق له الفوز على أوفي كريت اليوناني 2 - 1 والتعادل سلباً مع شتورم غراتس النمساوي.

وجاء التعادل ليمنح الفريق الفرنسي دفعة معنوية عقب خسارته أمام باريس إف سي بنتيجة 3 - 4 في الدوري المحلي.

وفي بقية المباريات، تغلب باير ليفركوزن الألماني على أوفي كريت اليوناني بهدفين دون رد، وتعادل ليخ بوزنان البولندي مع سندرلاند الإنجليزي 1 – 1، فيما فاز نيميخن الهولندي على دينامو زغرب الكرواتي 4 - 2.

كما واصل مرسيليا الفرنسي نتائجه السلبية، بعدما تلقى خسارته الثالثة توالياً في المسابقة، بسقوطه أمام شتورم غراتس النمساوي بهدف دون رد.

مواضيع
الدوري الأوروبي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

صلاح يقود طرابزون لهزيمة هارتس الاسكوتلندي في دوري المؤتمر الأوروبي

محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي يسجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء أمام هارتس الاسكوتلندي (رويترز)
محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي يسجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء أمام هارتس الاسكوتلندي (رويترز)
TT
TT

صلاح يقود طرابزون لهزيمة هارتس الاسكوتلندي في دوري المؤتمر الأوروبي

محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي يسجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء أمام هارتس الاسكوتلندي (رويترز)
محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي يسجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء أمام هارتس الاسكوتلندي (رويترز)

واصل طرابزون سبور التركي انطلاقته القوية في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه هارتس الاسكوتلندي بهدفين دون رد، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

ورفع الفريق التركي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف باناثيناكوس اليوناني المتصدر، فيما تجمد رصيد هارتس عند نقطة واحدة في المركز الخامس والعشرين، ضمن مرحلة الدوري التي تضم 36 فريقاً.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لطرابزون سبور من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يعزز زميله فرانكولينو غلودا دجو تقدم أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58، ليؤكد فوز الفريق التركي وحصده النقاط الثلاث.

محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، خلال مواجهة هارت أوف ميدلوثيان الاسكوتلندي (رويترز).

وفي مباراة أخرى، تعرض خيتافي الإسباني لخسارة ثقيلة على أرضه أمام لوجانو السويسري بنتيجة 2 - 5، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز السادس والعشرين، بينما رفع الفريق السويسري رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني.

وبدأت المواجهة بإيقاع سريع، إذ افتتح إيفان أثون التسجيل لخيتافي في الدقيقة الثانية، لكن ألبيان أبيتي أدرك التعادل للوجانو بعد دقيقة واحدة.

ولم ينتظر الضيوف طويلاً للتقدم، بعدما سجل يانيس سيمناتي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود أبيتي ويضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 26.

وواصل لوجانو تفوقه خلال الشوط الثاني، حيث سجل أوران بيسلمي الهدف الرابع في الدقيقة 50، فيما قلص بورخا مايورال الفارق لخيتافي في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، اختتم كيفن بيرنس خماسية الفريق السويسري، ليؤكد انتصار لوجانو خارج أرضه.

وفي بقية مباريات الجولة، انتهت مواجهة برايتون الإنجليزي ومضيفه يابلونيتس التشيكي بالتعادل السلبي، فيما تعادل نورشيلاند الدنماركي مع سيسكا صوفيا البلغاري بنتيجة 2 - 2.

وحقق بران النرويجي فوزاً على كاوناس زالغيريس الليتواني بنتيجة 4 – 1، بينما تغلب يونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني على إنتر كلوب الأندوري بنتيجة 3 - 1.

مواضيع
الدوري الأوروبي تركيا ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«فيفا»: 78 منتخباً تسجل ظهورها الأول في بطولاته عبر مونديال تحت 15 عاماً

أذربيجان تستضيف كأس العالم تحت 15 عاماً (فيفا)
أذربيجان تستضيف كأس العالم تحت 15 عاماً (فيفا)
TT
TT

«فيفا»: 78 منتخباً تسجل ظهورها الأول في بطولاته عبر مونديال تحت 15 عاماً

أذربيجان تستضيف كأس العالم تحت 15 عاماً (فيفا)
أذربيجان تستضيف كأس العالم تحت 15 عاماً (فيفا)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن 78 منتخباً من أصل 189 مشاركاً في كأس العالم تحت 15 عاماً، التي تنطلق في أذربيجان السبت المقبل، ستخوض أول مشاركة لها في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي، على مستوى مختلف الفئات العمرية.

وأوضح «فيفا»، عبر موقعه الرسمي، الخميس، أن النسخة الجديدة من البطولة، المقرر انطلاقها في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تمثل محطة تاريخية في مسيرة كرة القدم العالمية، مع مشاركة واسعة تمنح عشرات المنتخبات فرصة الظهور للمرة الأولى على الساحة الدولية.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستشكل بالنسبة إلى العديد من اللاعبين أول تجربة خارج بلادهم منذ انضمامهم إلى منتخباتهم الوطنية، ما يمنحهم فرصة اكتساب الخبرة والاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.

ولا تقتصر البطولة على المنافسات داخل الملعب؛ إذ يتضمن برنامجها أنشطة تعليمية وتوعوية، إلى جانب لقاءات مع عدد من أساطير كرة القدم المرتبطين بـ«فيفا»، في إطار مبادرة تهدف إلى الجمع بين تطوير المواهب الشابة والاستمتاع بتجربة المشاركة الدولية.

وتضم قائمة المنتخبات التي تسجل ظهورها الأول في بطولات الاتحاد الدولي عدداً من المنتخبات العربية، أبرزها لبنان وفلسطين وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر والصومال، إلى جانب منتخبات من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين وأوقيانوسيا.

ومن بين المنتخبات المشاركة للمرة الأولى أيضاً أفغانستان وألبانيا وأندورا وبنغلاديش وبوتان وكمبوديا وقبرص وإستونيا وجورجيا وكوسوفو وقرغيزستان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا ومولدوفا ومنغوليا والجبل الأسود ونيبال وباكستان وسنغافورة وسريلانكا وتركمانستان وزيمبابوي.

وتأتي البطولة ضمن توجّه «فيفا» لتوسيع قاعدة المشاركة الدولية في الفئات العمرية الصغيرة، وإتاحة فرص أكبر أمام المنتخبات الناشئة لخوض المنافسات العالمية، مع التركيز على الجوانب التعليمية والتطويرية إلى جانب النتائج الرياضية.

مواضيع
فيفا كأس العالم أذربيجان