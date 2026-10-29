دورة بازل: فيلس وفريتز إلى ربع النهائي وخروج جودار

تأهل الفرنسي آرثر فيلس إلى الدور ربع النهائي من دورة بازل المفتوحة للتنس، الخميس، بعد فوزه الصعب على الأميركي أليكس ميكلسن بمجموعتين مقابل واحدة، فيما بلغ الأميركي تايلور فريتز والتشيكي ييري ليهتشكا الدور ذاته، في حين ودّع الإسباني رافائيل جودار المنافسات.

واحتاج فيلس إلى ثلاث مجموعات لحسم مواجهته أمام ميكلسن، بعدما خسر المجموعة الأولى بنتيجة 4-6، قبل أن يستعيد توازنه ويفوز بالثانية 6-3، ثم يحسم المجموعة الثالثة بشوط كسر التعادل 7-6، ليحجز مقعده بين الثمانية الكبار.

الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار خلال مواجهته مواطنه آرثر فيلس في الدور الأول من دورة بازل المفتوحة للتنس (إ.ب.أ)

وفي مواجهة أخرى، نجح فريتز، المصنف الثالث عشر عالمياً، في تجاوز الكندي دينيس شابوفالوف بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-4 و6-3، ليواصل مشواره في البطولة السويسرية.

من جانبه، تأهل فالنتين فاشيرو، لاعب موناكو، إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على الإسباني رافائيل جودار بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 7-6 و2-6 و7-6.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين اللاعبين، إذ حُسمت مجموعتان بشوطي كسر التعادل، قبل أن ينجح فاشيرو في انتزاع بطاقة التأهل، منهياً مشوار منافسه الإسباني عند الدور ثمن النهائي.

كما واصل التشيكي ييري ليهتشكا نتائجه الإيجابية، بعدما أطاح بالألماني دانييل ألتماير بفوزه عليه بمجموعتين نظيفتين 7-5 و6-4، ليكمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من مواجهات الخميس.