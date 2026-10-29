رئيس «الاتحاد الفرنسي»: الجدل حول تصريحات مبابي «مُبالغ فيه»

عدَّ رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، أن الجدل الذي أثارته تصريحات النجم كيليان مبابي بشأن الزعيم الصيني ماو تسي تونغ «مُبالغ فيه بعض الشيء»، مُدافعاً عن قائد فرنسا، وذلك في مقابلة أجراها، الخميس، مع صحيفة «ويست فرنس».

وقال ديالو، رداً على سؤال الصحيفة بشأن الانتقادات التي صدرت من الصين على خلفية تصريحات مبابي في أحد برامج «البودكاست»، والتي وصف فيها الزعيم الصيني ماو تسي تونغ بـ«الديكتاتور»، دون أن يذكر اسمه صراحةً: «اطلعت على هذا الجدل، وأعتقد أنه مُبالغ فيه بعض الشيء».

وأضاف رئيس الاتحاد الفرنسي: «لا أعتقد أن كيليان كان يقصد، بأي شكل من الأشكال، الإساءة إلى صورة أحد القادة الصينيين، أو إهانة الشعب الصيني أو جَرْح مشاعره. وأعتقد أن هذا الجدل ينبغي ألا يستمر، وآملُ على الأقل ألا يطول».

تأتي تصريحات ديالو في وقت خسر فيه مبابي ثلاثة من رعاته الصينيين، عقب انتشار مقطع الفيديو الذي أثار موجة واسعة من الجدل.

كما أشار رئيس الاتحاد الفرنسي إلى أن نجم ريال مدريد الإسباني سبق أن قدّم اعتذاره، قائلاً: «أعتقد أن كيليان أوضح، بشكل جيد للغاية، السياق الذي جاءت فيه تصريحاته وأرى أنه ينبغي وضع حد لهذا الأمر، الآن، حتى يتمكن من مواصلة موسمه في أفضل الظروف».

كان كل من نادي ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني قد قدّما اعتذارهما أيضاً على خلفية تصريحات مبابي.

في المقابل، أعلنت مجموعة الصين للإعلام، وهي المؤسسة الإعلامية الحكومية التي تُشرف على التلفزيون الصيني الرسمي «سي سي تي في»، تعليق بث مباريات الدوري الإسباني.