جنوب أفريقيا تختار ديربان مدينة مرشحة لاستضافة أولمبياد 2036 أو 2040

أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم (الخميس)، اختيار مدينة ديربان، الواقعة على الساحل الشرقي، مرشحةً مفضَّلةً لاستضافة أول دورة ألعاب أولمبية في القارة الأفريقية.

وتسعى جنوب أفريقيا للفوز بحقِّ استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب البارالمبية لعام 2036 أو 2040، علماً بأنَّ اللجنة الأولمبية الدولية سوف تختار المدينة المستضيفة لدورة عام 2036 في منتصف عام 2029.

وجاء الإعلان عن اختيار ديربان، ثالث أكبر مدينة في جنوب أفريقيا، على لسان لوانديلي سيميلاني، القائمة بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية في جنوب أفريقيا.

وأوضحت سيميلاني أن ديربان ستكون المدينة المرشحة الرئيسية ضمن ملف جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أنَّ الملف قد يتخذ طابعاً «متعدد المدن»، بحيث تُقام بعض المنافسات في مدن أخرى.

وكانت كل من جوهانسبرغ، المركز الاقتصادي للبلاد، ومدينة كيب تاون، ضمن الخيارات التي تمَّ طرحها مرشحةً للاستضافة.

وتمَّ طرح اسم ديربان مدينةً محتملةً لاستضافة الأولمبياد قبل أكثر من عقد من الزمن، وذلك في أعقاب استضافة جنوب أفريقيا لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2010، وهي الأولى من نوعها في القارة السمراء، لكن لم يتبلور أي ملف ترشُّح رسمي في ذلك الوقت، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مخاوف تتعلق بالتكاليف.

وذكر مسؤولون، اليوم (الخميس)، أنه لا يمكنهم حالياً تقديم أي تقديرات حول التكلفة التي قد تتحملها جنوب أفريقيا لتنظيم الألعاب الأولمبية في حال نجاح ملف ترشحها.

وتُعدُّ جنوب أفريقيا واحدة من 7 دول تتنافس على استضافة دورة ألعاب عام 2036، بالإضافة إلى الهند، وقطر، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، والمجر، وتركيا.

وحدَّدت اللجنة الأولمبية الدولية يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعداً نهائياً للجان الأولمبية الوطنية للإعلان رسمياً عن رغبتها في تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة دورة ألعاب عام 2036.