عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:55 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مورينيو والفوضى... هل أُسيء فهم عبقرية مدرب ريال مدريد؟

مورينيو اختار نهجاً أقل ثباتاً في الشكل وأكثر ارتباطاً بخصائص اللاعبين بكل مباراة (أ.ف.ب)
مورينيو اختار نهجاً أقل ثباتاً في الشكل وأكثر ارتباطاً بخصائص اللاعبين بكل مباراة (أ.ف.ب)
TT
TT

مورينيو والفوضى... هل أُسيء فهم عبقرية مدرب ريال مدريد؟

مورينيو اختار نهجاً أقل ثباتاً في الشكل وأكثر ارتباطاً بخصائص اللاعبين بكل مباراة (أ.ف.ب)
مورينيو اختار نهجاً أقل ثباتاً في الشكل وأكثر ارتباطاً بخصائص اللاعبين بكل مباراة (أ.ف.ب)

لم تكن السخرية التي يواجهها جوزيه مورينيو من جماهير برشلونة، التي تطلق عليه لقب «المترجم» في إشارة إلى بداياته المهنية، كافية لحجب المسيرة التدريبية الاستثنائية التي صنعها المدرب البرتغالي، بعدما تحول من العمل مترجماً إلى السير بوبي روبسون، إلى أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم، محققاً لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، إلى جانب نجاحات لافتة في إنجلترا، وإيطاليا، وإسبانيا.

وجاء فوز ريال مدريد على برشلونة 2 - 1 في مواجهة «الكلاسيكو» الأخيرة ليعيد تسليط الضوء على قدرات مورينيو التكتيكية، بعدما قدم فريقه مباراة أظهرت قدرته على قراءة المنافس، واستغلال نقاط ضعفه. ولم يكن الانتصار مجرد نتيجة إيجابية في مواجهة كبيرة، بل مناسبة لإعادة النظر في فلسفة مدرب لا تحظى أفكاره دائماً بالتقدير الذي تستحقه، وفقاً لتحليل نشرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

اعتمد مورينيو على رسم تكتيكي أقرب إلى 4 - 4 - 2، في ظل غياب فينيسيوس جونيور للإيقاف، مع توظيف فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، وإشراك برناردو سيلفا إلى جانب أوريلين تشواميني في وسط الملعب، بينما شغل أردا غولر ويان ديوماندي طرفي الملعب، ولعب جود بيلينغهام إلى جوار كيليان مبابي في المقدمة. وكان من أبرز قراراته تكليف سيلفا بمراقبة بيدري رجلاً لرجل، في مهمة حدّت من تأثير لاعب الوسط الإسباني في بناء هجمات فريقه.

ولم يقتصر تفوق ريال مدريد على إغلاق المساحات أمام برشلونة، بل امتد إلى استغلال اندفاع لاعبي المدرب هانسي فليك نحو الكرة. فعندما كان لاعبو برشلونة يضغطون بكثافة في إحدى جهات الملعب، عمل لاعبو ريال على جذبهم إلى تلك المنطقة، قبل نقل اللعب بسرعة إلى الجهة المقابلة، واستثمار المساحات التي خلّفها الضغط، سواء عبر المراوغات الفردية، أو التمريرات الطويلة التي تنقل الكرة بين طرفي الملعب.

وظهرت هذه الآلية بوضوح في التحركات التي سبقت هدف الفوز، عندما نجح ريال مدريد في تجاوز الضغط الكاتالوني، قبل أن يمرر إدواردو كامافينغا الكرة إلى الطرف، وينطلق في عمق المساحة خلف الخط الدفاعي المتقدم، ثم يرسل عرضية تابعها مبابي في الشباك. وكانت تلك اللقطة مثالاً على كيفية تحويل اندفاع برشلونة الهجومي إلى فرصة لمصلحة منافسه.

وعلى غير عادته في تجنب الخوض علناً في التفاصيل التكتيكية، تحدث مورينيو بعد المباراة عن أهمية انطلاقات لاعبي خط الوسط في المساحات خلف دفاع برشلونة، وهي تحركات وجد الفريق الكاتالوني صعوبة في التعامل معها. وربما كان شرحه بمثابة رسالة إلى الفرق الأخرى التي تسعى إلى مواجهة أسلوب فليك القائم على الضغط العالي، والتقدم المستمر نحو مرمى المنافس.

لكن أهمية ما قدمه مورينيو تتجاوز نجاحه في إدارة مباراة كبيرة، إذ تعيد طرح سؤال أوسع بشأن الطريقة التي يُقيّم بها المدربون في كرة القدم الحديثة. ففي السنوات الأخيرة حظي المدربون الذين يعتمدون أنماطاً واضحة وثابتة في الاستحواذ والتمركز، مثل بيب غوارديولا، باهتمام واسع، بفضل قدرتهم على تنظيم تحركات اللاعبين، وتحديد أدوارهم بدقة، بما يساعد فرقهم على فرض السيطرة، وتقليل المفاجآت داخل الملعب.

أما مورينيو، فاختار نهجاً أقل ثباتاً في الشكل، وأكثر ارتباطاً بخصائص اللاعبين، والظروف المحيطة بكل مباراة. وتكمن صعوبة هذا الأسلوب في أن تحليله من الخارج ليس سهلاً دائماً، إذ لا يقدم بالضرورة أنماطاً متكررة يمكن رصدها بوضوح في كل مواجهة، وهو ما قد يؤدي إلى التقليل من قيمة العمل التكتيكي الذي يقوم به.

وترتبط أفكار المدرب البرتغالي بمفهوم «الدورية التكتيكية»، الذي طوّره البرتغالي فيتور فرادي، ويقوم على التعامل مع الجوانب الفنية، والتكتيكية، والبدنية، والنفسية، باعتبارها عناصر متداخلة، لا أجزاء منفصلة من عملية التدريب. وبدلاً من تدريب اللاعبين على كل جانب بمعزل عن الآخر، يسعى هذا النهج إلى إعدادهم للتعامل مع متطلبات المباراة بصورة متكاملة، بما يشمل اتخاذ القرارات تحت الضغط، والتكيف مع المواقف المتغيرة.

وكان مورينيو قد تعرّف إلى هذه الأفكار خلال عمله مع روبسون في بورتو خلال تسعينات القرن الماضي، حين كان فرادي جزءاً من الجهاز التدريبي. وعندما عاد مورينيو إلى ريال مدريد لقيادة الفريق في الموسم الحالي أشارت تقارير إلى أن الحصص التدريبية أصبحت أقصر، وأكثر كثافة، مع تركيز مستمر على الكرة، حتى في التدريبات المخصصة لاستعادة الجاهزية البدنية.

وكان المدافع السابق جون تيري قد استعاد تجربة مورينيو في تشيلسي، مشيراً إلى أن إخراج الكرة في أول حصة تدريبية خلال فترة الإعداد لم يكن أمراً مألوفاً في ذلك الوقت. واستشهد بتشبيه المدرب البرتغالي عازف البيانو الذي لا يحتاج إلى الركض حول آلته الموسيقية استعداداً للعزف، بل إلى التدرب عليها مباشرة، في إشارة إلى إيمانه بأن الإعداد للمباريات ينبغي أن يرتبط بالكرة، ومتطلبات اللعب الفعلية.

وتنقسم الفلسفات التدريبية، في جانب منها، بين مدربين يسعون إلى الحد من الفوضى داخل المباريات عبر السيطرة على الكرة، وتنظيم المساحات، وآخرين يرون أن الفوضى جزء لا يمكن فصله عن كرة القدم، وأن الأفضل هو إعداد اللاعبين للتعامل معها. ويبدو مورينيو أقرب إلى الاتجاه الثاني، إذ لا يسعى إلى التحكم في كل قرار يتخذه لاعبوه، بقدر ما يعمل على تهيئتهم لإيجاد الحلول بأنفسهم، مستفيدين من قدراتهم الفردية، وخبراتهم في المواقف الصعبة.

وقد أظهرت مسيرته المبكرة قدرته على النجاح في ظروف مختلفة، بدءاً من قيادته بورتو إلى لقب دوري أبطال أوروبا، مروراً بتحويل تشيلسي إلى قوة مهيمنة في إنجلترا، وقيادة إنتر ميلان إلى ثلاثية تاريخية، وصولاً إلى إحراز لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد. لكن السنوات اللاحقة شهدت تراجعاً في حصيلته من الألقاب، خصوصاً بعد انتقاله إلى أندية كانت تطلعاتها وإمكاناتها أقل من الفرق التي قادها في ذروة مسيرته.

ومنذ فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد عام 2017، لم يضف مورينيو إلى سجله سوى لقب دوري المؤتمر الأوروبي مع روما عام 2022. وفي الفترة نفسها برز مدربون اعتمدوا على الاستحواذ، والتمركز المنظم، وتقليل المساحات المتاحة للمنافس، في وقت تطورت فيه أساليب الضغط الفردي التي باتت تفرض على اللاعبين اتخاذ قرارات أسرع تحت ضغط متواصل، وتجعل المباريات أكثر انفتاحاً وصعوبة في التنبؤ بمسارها.

وقد تكون هذه التحولات فرصة لعودة أفكار مورينيو إلى الواجهة، خصوصاً أن الفرق التي تتقن الضغط الفردي لا تترك دائماً للمنافس فرصة بناء الهجمات وفق أنماط ثابتة. وفي مثل هذه الظروف تصبح القدرة على التكيف مع المواقف المتغيرة -واستغلال المساحات التي تظهر فجأة- عاملاً حاسماً في تحديد نتيجة المباريات.

ويفسر هذا النهج، جزئياً، قدرة فرق مورينيو على التألق في المواجهات الصعبة، عندما ترتفع الضغوط، أو تتغير ظروف اللعب بعيداً عن الخطط المسبقة. فبدلاً من فرض تحركات موحدة على جميع اللاعبين، يمنحهم المدرب إطاراً تكتيكياً يسمح لهم بالتعبير عن قدراتهم الفردية، على أن تتكامل قراراتهم لخدمة الفريق.

ولعل ما حدث أمام برشلونة قدم نموذجاً واضحاً لذلك؛ فقد استغل مبابي سرعته، وقدرته على مهاجمة المساحات خلف الدفاع، بينما جمع بيلينغهام بين القوة في الالتحامات، والمهارة في الاحتفاظ بالكرة، وتجاوز المنافسين، في حين أسهم سيلفا في تهدئة إيقاع اللعب تحت الضغط، ثم إيصال الكرة إلى زملائه في المواقع المتقدمة. اختلفت أدوار الثلاثة، لكنها التقت في منظومة واحدة أثبتت فاعليتها عندما كانت المباراة في أشد لحظاتها حساسية.

وتحمل مسيرة مورينيو مفارقات لافتة، فهو الذي بدأ مشواره مع بنفيكا قبل أن يعود إلى النادي نفسه بعد نحو 25 عاماً، وحقق لقبين متتاليين في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي قبل أن يعود إليه لاحقاً ويحرز لقباً ثالثاً، كما يعود الآن إلى ريال مدريد بعد 13 عاماً من تجربته الأولى في ملعب سانتياغو برنابيو.

وقد لا يكون انتصاره الأخير على برشلونة دليلاً كافياً على أن مورينيو استعاد مكانته السابقة، لكنه أعاد طرح تساؤل مهم حول مدى ملاءمة أفكاره لمرحلة تتسم بتزايد الضغط الفردي، وصعوبة السيطرة الكاملة على مجريات اللعب. ففي الوقت الذي يسعى فيه بعض المدربين إلى تقليص الفوضى، قد يجد مورينيو فرصته في استغلالها، معتمداً على خبرته، وقدرة لاعبيه على اتخاذ القرارات المناسبة في اللحظات الحاسمة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني ريال مدريد إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

هاري كين: سأشعر بفخر هائل لو حصلت على لقب «سير»

رياضة عالمية هاري كين (أ.ب)

هاري كين: سأشعر بفخر هائل لو حصلت على لقب «سير»

صرح النجم الإنجليزي الدولي هاري كين بأنه سيشعر بـ«فخر هائل» إذا حصل على لقب «سير» (فارس)، لكنه أقر، في الوقت نفسه، بأنه سيجد الأمر «غريباً».

«الشرق الأوسط» (ميونيخ )
رياضة عالمية استغرقت الجلسة نحو 5 دقائق وأعرب القاضي عن أسفه لطول فترة الانتظار قبل بدء المحاكمة (رويترز)
رياضة عالمية

محاكمة إيفان توني بتهمة الاعتداء تتزامن مع «يورو 2028»

يواجه إيفان توني، مهاجم المنتخب الإنجليزي والنادي الأهلي السعودي، محاكمة في يونيو (حزيران) 2028، على خلفية اتهامه بالاعتداء على رجل داخل ملهى ليلي في وسط لندن.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية إنزو ماريسكا يشيد بتألق جيرونيمو رولي أمام برايتون (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ماريسكا يشيد بدور رولي في تأهل السيتي لدور الـ8 بكأس الرابطة

أشاد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بأداء حارس مرمى الفريق، الأرجنتيني جيرونيمو رولي، بعد مستواه الرائع في ركلات الترجيح.

«الشرق الأوسط» (لندن )
رياضة عالمية ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

دورة طوكيو: أوساكا تودع من ثمن النهائي وتتعهد بالعودة أقوى

ودّعت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة 18 عالمياً، دورة طوكيو لكرة المضرب من الدور ثمن النهائي بخسارتها أمام الشابة السلوفاكية ميا بوهانكوفا.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
رياضة عالمية أندوني إيراولا (د.ب.أ)
رياضة عالمية

قرعة دور الـ8 لـ«كأس الرابطة الإنجليزية» لا تأتي على هوى إيراولا

جاءت مكافأة إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح، متمثلة في مواجهة فريقه السابق بورنموث في دور الـ8 لبطولة «كأس الرابطة»...

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

هاري كين: سأشعر بفخر هائل لو حصلت على لقب «سير»

هاري كين (أ.ب)
هاري كين (أ.ب)
TT
TT

هاري كين: سأشعر بفخر هائل لو حصلت على لقب «سير»

هاري كين (أ.ب)
هاري كين (أ.ب)

صرّح النجم الإنجليزي الدولي هاري كين بأنه سيشعر بـ«فخر هائل» إذا حصل على لقب «سير» (فارس)، لكنه أقر، في الوقت نفسه، بأنه سيجد الأمر «غريباً» لو ناداه الجميع بلقب «سير».

كان مهاجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونيخ الألماني قد فاز بجائزة «الكرة الذهبية»، المقدَّمة من مجلة «فرنس فوتبول» الفرنسية، يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد عام استثنائي قدم فيه أداء رائعاً مع ناديه ومنتخب بلاده.

وفي معرض حديثه عن احتمال حصوله على لقب «فارس» من المملكة المتحدة، عقب فوز بايرن ميونيخ على ماجديبورغ ببطولة كأس ألمانيا، أمس الأربعاء، قال كين، للصحافيين: «بالتأكيد، لن أرفض ذلك».

وأضاف، في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «إذا حدث هذا، فسيكون أمراً مُذهلاً، وسأشعر بفخر كبير للغاية، لكنني لا أريد استباق الأحداث أو المبالغة في التوقعات».

ولدى سؤاله عن شعوره إذا أصبح يُعرَف بلقب «سير هاري كين»، أجاب قائلاً: «يبدو اللقب جيداً، لكنني سأشعر بغرابة إذا ناداني الجميع بـ(سير)، لذلك دعونا نكتفِ بمناداتي بـ(هاري) في الوقت الراهن».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

هل حقق فليتوود تاون أكبر مفاجأة في تاريخ الكؤوس على الإطلاق؟

تشكيلة فليتوود تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار لتشكيلة آرسنال (رويترز)
تشكيلة فليتوود تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار لتشكيلة آرسنال (رويترز)
TT
TT

هل حقق فليتوود تاون أكبر مفاجأة في تاريخ الكؤوس على الإطلاق؟

تشكيلة فليتوود تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار لتشكيلة آرسنال (رويترز)
تشكيلة فليتوود تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار لتشكيلة آرسنال (رويترز)

طرح نادي فليتوود تاون تساؤلاً: «هل هذه أكبر مفاجأة في تاريخ بطولات الكؤوس على الإطلاق؟».

جاء هذا التساؤل من جانب الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب إقصائه فريق آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، الثلاثاء، بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

لم يكن هناك مجال للشك في ذلك؛ إذ استيقظ مشجعو فليتوود، الأربعاء، وهم لا يزالون يجدون صعوبة في تصديق ما حدث، بعد واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة الممتد لـ66 عاماً.

ويفصل أكثر من 80 مركزاً بين الفريقين في هرم كرة القدم الإنجليزية، ففي حين تبلغ قيمة تشكيلة آرسنال المدججة بالنجوم نحو 1.6 مليار دولار، لا تتجاوز قيمة تشكيلة فليتوود 3 ملايين دولار، وهو مبلغ زهيد بالمقارنة.

وقاد ميكيل أرتيتا فريق آرسنال لتحقيق خمسة ألقاب، من بينها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، فضلاً عن الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

أما مات لولور، المدير الفني لفريق فليتوود، فلم يمضِ سوى أقل من عام على توليه أول منصب إداري كبير له، حيث بدأ المهمة بشكل مؤقت في يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن يتم تثبيته في منصبه بشكل دائم في مارس (آذار) الماضي.

وقال لولور (38 عاماً) الذي ينحدر من منطقة بولتون-لي-فايلد القريبة: «حاولت ألا أبكي، ونجحت في ذلك. لقد تمالكت نفسي. عائلتي، وابني الصغير الموجود هنا، جميعنا من أبناء هذه المنطقة».

وأضاف: «كنت ألتفت حولي فأرى الجماهير تصرخ بحماسة، وكان بينهم أشخاص أعرفهم ونشأنا معاً. بالطبع، هذا أمر مميز للغاية ومؤثر جداً، أن تحقق إنجازاً بهذا القدر من الأهمية في مرحلة مبكرة من مسيرتي التدريبية».

ونلقي الضوء في السطور التالية على الفريق الذي حقق مفاجأة مدوية بإسقاط أحد الكبار في كرة القدم الإنجليزية:

«جيش سمك القد»

فليتوود هي بلدة ساحلية تقع في شمال غرب إنجلترا، ويبلغ عدد سكانها نحو 26 ألف نسمة.

وتشتهر البلدة بكونها موطن تصنيع أقراص «فيشرمنز فريند» الشهيرة، أكثر من شهرتها بفريق كرة القدم الخاص بها.

ويلقب الفريق بـ«الصيادون»، في حين يُعرَف مشجعوه باسم «جيش سمك القد»؛ نظراً لتاريخ البلدة المرتبط بصناعة صيد الأسماك.

رابط مشترك بين فليتوود وآرسنال

بالمعنى الحرفي تقريباً؛ إذ يلعب فريق فليتوود مبارياته على ملعب يحمل اسم «هايبري»، وهو الملعب الذي شهد المفاجأة الكبرى في الكأس، الثلاثاء.

ورغم أن هذا الاسم يطابق اسم الملعب التاريخي السابق لنادي آرسنال، الذي احتضن مباريات الفريق اللندني بين عامي 1913 و2006، فإن التشابه مجرد صدفة بحتة، كما أن الملعب الحالي يختلف تماماً عما اعتاد عليه لاعبو آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستمد ملعب فليتوود الصغير اسمه من طريق مجاور، ولا تتجاوز سعته 5300 متفرج، كما يضم أربعة مواقف فقط للسيارات؛ ما اضطر ممثلي نادي آرسنال إلى البحث عن أماكن بديلة في الشوارع المحيطة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وكانت المباراة ضد آرسنال هي الأولى التي تشهد بيع كامل تذاكر الملعب في فليتوود منذ أكثر من عقد من الزمن.

النادي السابق لجيمي فاردي

يُعرَف فليتوود بشكل خاص بكونه الفريق الذي بزغ فيه نجم جيمي فاردي، مهاجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إنجلترا السابق.

قضى فاردي موسماً واحداً فقط مع الفريق، أسهم خلاله في صعود فليتوود من المستوى الخامس، خارج دوري المحترفين، إلى دوري كرة القدم الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى صفوف ليستر سيتي في عام 2012.

وظلت صفقة انتقال جيمي فاردي إلى ليستر سيتي، الذي كان يلعب حينها في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، مقابل مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار)، تُعدّ لأطول فترة أغلى صفقة انتقال للاعب من خارج دوري المحترفين، قبل أن يتم تحطيم هذا الرقم القياسي قبل شهرين.

المالك السابق في السجن

كان آندي بيلي يشغل منصب رئيس ومالك نادي فليتوود حتى تنحيه في عام 2023، وذلك قبيل صدور حكم بسجنه لمدة 13 عاماً بتهمة الاحتيال، وقد تم رفض استئنافه في فبراير (شباط) من هذا العام.

وكان بيلي استثمر أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) في النادي، الذي شهد في عهده تجديداً شاملاً لملعب هايبري.

وفي مايو (أيار) عام 2023، أدين بيلي لدوره في عملية احتيال بلغت قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية، حيث تم خداع شركات لتوقيع عقود طاقة باهظة التكلفة، وتولى ابنه، جيمي بيلي، إدارة نادي فليتوود في مايو 2024.

من دوريات الهواة إلى الإطاحة بآرسنال

وشهدت فترة تولي آندي بيلي المسؤولية صعوداً لافتاً للنادي؛ إذ حقق الفريق ست ترقيات خلال 10 مواسم، شملت دخوله «دوري كرة القدم» لأول مرة في عام 2012، وصولاً إلى التأهل لدوري الدرجة الثالثة (ليغ وان) عام 2014.

وكان أفضل مركز حققه فليتوود في هرم كرة القدم الإنجليزية هو المركز الرابع في دوري الدرجة الثالثة خلال موسم 2016 - 2017، قبل أن يهبط الفريق مجدداً إلى دوري الدرجة الرابعة في عام 2024.

وبعد الأداء البطولي الذي قدمه الفريق مساء الثلاثاء، رغم أن آرسنال أراح بعض نجوم فريقه الأول فإنه دفع بتشكيلة قوية، سيتعين على فليتوود تحويل تركيزه فوراً نحو مباراته يوم السبت أمام بريستول روفرز.

ويحتل فليتوود حالياً المركز الثامن عشر في دوري الدرجة الرابعة (ليغ تو)، الذي يضم 24 فريقاً، ليصبح بذلك قريباً جداً من منطقة الهبوط، خاصة بعد أن حقق فوزاً واحداً فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بالدوري.

وقال لولور: «أصبحت كرة القدم أكثر، لا أعرف كيف أصفها، ربما أكثر بروداً وتجرداً. لكن في تلك اللحظة، عاد ذلك الشعور الذي يراودنا جميعاً كمشجعين لكرة القدم، أليس هذا هو الجوهر الذي نعيش من أجله؟».

وأضاف: «كنت أريد أن نحافظ على هذا الزخم، وأن نجعل هذا الشعور الذي خلقناه هنا أمراً يمكننا تكراره بانتظام».

مواضيع
رياضة إنجليزية كرة القدم آرسنال الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

محاكمة إيفان توني بتهمة الاعتداء تتزامن مع «يورو 2028»

استغرقت الجلسة نحو 5 دقائق وأعرب القاضي عن أسفه لطول فترة الانتظار قبل بدء المحاكمة (رويترز)
استغرقت الجلسة نحو 5 دقائق وأعرب القاضي عن أسفه لطول فترة الانتظار قبل بدء المحاكمة (رويترز)
TT
TT

محاكمة إيفان توني بتهمة الاعتداء تتزامن مع «يورو 2028»

استغرقت الجلسة نحو 5 دقائق وأعرب القاضي عن أسفه لطول فترة الانتظار قبل بدء المحاكمة (رويترز)
استغرقت الجلسة نحو 5 دقائق وأعرب القاضي عن أسفه لطول فترة الانتظار قبل بدء المحاكمة (رويترز)

يواجه الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي السعودي والمنتخب الإنجليزي، محاكمة بتهمة الاعتداء المسبِّب لأذى جسدي فعلي، على خلفية واقعة مزعومة داخل ملهى ليلي في وسط لندن في ديسمبر (كانون الأول) 2025، بعدما جدد نفيه للتهمة أمام محكمة ساوثوارك الجنائية، الخميس، في قضية يُنتظر أن تبدأ جلساتها بالتزامن مع إقامة بطولة كأس أمم أوروبا 2028.

القضية يُنتظر أن تبدأ جلساتها بالتزامن مع إقامة بطولة كأس أمم أوروبا 2028 (رويترز)

ومَثل توني، البالغ من العمر 30 عاماً، أمام المحكمة، حيث أكد تمسكه ببراءته، بعدما سبق أن أنكر التهمة أمام محكمة وستمنستر الجزئية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، واختار إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية. وحدد القاضي كريستوفر هير يوم 12 يونيو (حزيران) 2028 موعداً مبدئياً لبدء المحاكمة، بعد ثلاثة أيام من انطلاق البطولة الأوروبية التي تستضيفها المملكة المتحدة وجمهورية آيرلندا.

وحسب «The Athletic»، استغرقت الجلسة نحو خمس دقائق، وأعرب القاضي عن أسفه لطول فترة الانتظار قبل بدء المحاكمة، مشيراً إلى الضغوط الكبيرة التي تواجهها المحاكم الجنائية البريطانية وتراكم القضايا لأسباب متعددة. وأُفرج عن توني بكفالة غير مشروطة عقب الجلسة، فيما يُتوقع أن تستمر المحاكمة ما بين ثلاثة وأربعة أيام.

وتعود القضية إلى السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2025، عندما وقعت الحادثة المزعومة داخل ملهى «100 واردور ستريت» في منطقة سوهو وسط لندن، خلال مواجهة بين توني ورجل يُدعى صابر دا سيلفا. وتضمنت تفاصيل وردت خلال جلسة سابقة اتهامات للاعب بالاندفاع نحو الرجل وضربه برأسه، قبل توجيه عدة لكمات إليه. ويؤكد توني أنه تصرف دفاعاً عن النفس، على أن تفصل المحكمة في ملابسات الواقعة خلال المحاكمة.

كانت السلطات البريطانية قد أعلنت في 31 يوليو (تموز) الماضي توجيه تهمة الاعتداء المسبب لأذى جسدي فعلي إلى اللاعب، عقب تحقيق أجرته شرطة العاصمة. ولا تزال التهمة محل نظر قضائي، ولم يصدر حكم بشأنها.

توني في طريقه نحو المحاكمة اليوم (رويترز)

وعلى الصعيد الدولي، شارك توني مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم الصيف الماضي، وخاض عشر مباريات دولية سجل خلالها هدفاً واحداً، كما دخل بديلاً في الدقائق الأخيرة من مواجهة الأرجنتين في الدور نصف النهائي، وفق ما أوردته التقارير. لكنه غاب عن القائمة الأخيرة التي اختارها المدرب توماس توخيل، لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وبدأ توني مسيرته مع نورثامبتون تاون، قبل الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد، وخوض تجارب إعارة مع بارنسلي وشروزبري تاون وسكونثورب يونايتد وويغان أثلتيك، ثم انتقل إلى بيتربورو يونايتد، حيث برز اسمه قبل انضمامه إلى برنتفورد عام 2020. وسجل 72 هدفاً خلال فترته مع برنتفورد، التي امتدت أربعة مواسم، بينها ثلاثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفان توني أكد تمسكه ببراءته (رويترز)

وفي عام 2024، انتقل المهاجم الإنجليزي إلى الأهلي السعودي، في خطوة نقلته إلى الدوري السعودي للمحترفين. ومنذ انضمامه إلى الفريق، سجل 86 هدفاً في 107 مباريات.

مواضيع
الرياضة كرة القدم النادي الأهلي السعودي بريطانيا