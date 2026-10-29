بعد حسم الكلاسيكو... برشلونة يدافع عن الصدارة وريال مدريد يطارد القمة

يستأنف برشلونة وريال مدريد صراعهما على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب مواجهة الكلاسيكو التي انتهت بفوز الريال 2-1، عندما يخوض الفريقان منافسات الجولة الحادية عشرة؛ حيث يسعى برشلونة إلى الحفاظ على صدارته وتعويض خسارته، فيما يتطلع ريال مدريد إلى مواصلة انتصاراته وتشديد الضغط على المتصدر.

وكان ريال مدريد قد حسم مواجهة الكلاسيكو أمام مضيفه برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب «كامب نو»، بفضل ثنائية الفرنسي كيليان مبابي، ليضع حدّاً لسلسلة انتصارات الفريق الكاتالوني المتتالية في الدوري، ويقلص الفارق بين الفريقين في صدارة الترتيب إلى 3 نقاط، في نتيجة أعادت الإثارة إلى سباق اللقب.

ويعتلي برشلونة قمة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين أمام أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، فيما يوجد الريال في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

ويدخل برشلونة الجولة الجديدة باحثاً عن التعويض، عندما يستضيف ديبورتيفو ألافيس على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، بعد غد السبت، في مباراة يسعى خلالها فريق المدرب الألماني هانزي فليك إلى استعادة نغمة الانتصارات، وتأكيد قدرته على تجاوز آثار الهزيمة أمام غريمه التقليدي.

ريال مدريد يطمح لمواصلة انتصاراته أمام راسينغ سانتاندير (رويترز)

وكان برشلونة قد حقق 9 انتصارات متتالية في الدوري قبل خسارته أمام ريال مدريد، لكنه تعرّض أيضاً لهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-4 في دوري أبطال أوروبا، ما يضع الفريق أمام تحدي استعادة توازنه، في ظل ضغط المباريات، وتراجع جاهزية بعض لاعبيه.

وتزداد مهمة فليك صعوبة بسبب الغيابات؛ حيث يفتقد برشلونة جهود روني بردجي وجول كوندي وداني أولمو وتشافي إسبارت بسبب الإصابة، فيما تُمثل عودة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ إلى التدريبات دفعة مهمة للفريق، في وقت قد يحصل فيه أليخاندرو بالدي على دور أكبر لتعويض النقص في الخط الخلفي.

ورغم هذه الظروف، يمتلك برشلونة سجلاً قوياً على ملعبه، بعدما سجّل 16 هدفاً في آخر 4 مباريات خاضها على أرضه، بمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة، وهو ما يُعزز آماله في تجاوز عقبة ألافيس والاحتفاظ بضغطه على ريال مدريد.

لكن ألافيس لن يدخل المواجهة دون طموح، رغم تذبذب نتائجه في الفترة الأخيرة. ويحتل الفريق المركز السابع، وقد حقق فوزاً واحداً فقط في آخر 5 مباريات بالدوري، فيما سجّل هدفين في آخر 3 مباريات، ما يعكس الصعوبات التي يواجهها هجومه قبل اختبار صعب أمام أحد أبرز المرشحين للقب.

كما حقق ألافيس فوزاً بنتيجة 1-0 على برشلونة في المواجهة التي جمعت الفريقين في مايو (أيار) الماضي، وهو ما يمنح الفريق الضيف دافعاً إضافياً لمحاولة تكرار تفوقه، وإن كان برشلونة قد فاز في 3 من آخر 5 مواجهات بين الفريقين.

وعلى الجانب الآخر، يحل ريال مدريد ضيفاً على راسينغ سانتاندير، متطلعاً إلى البناء على انتصاره الثمين في الكلاسيكو، وتحقيق فوزه السادس على التوالي في مختلف المسابقات.

ويخوض الفريق الملكي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية، كان أبرزها الفوز على برشلونة، في مباراة تألق خلالها مبابي بتسجيل هدفي فريقه، ليؤكد مجدداً أهميته في المنظومة الهجومية لريال مدريد.

ويعول الفريق المدريدي على قوته الهجومية وقدرته على استغلال المساحات، في مواجهة منافس يحتل المركز الثالث عشر، لكنه يدخل المباراة بعد فوز مثير على إسبانيول بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره إلى انتصار أمام جماهيره.

ويأمل راسينغ في استثمار هذا الفوز لتقديم مقاومة قوية أمام حامل الطموحات في المنافسة على اللقب، خصوصاً أنه أظهر فاعلية هجومية جيدة على ملعبه، بعدما سجل 11 هدفاً في آخر 5 مباريات على أرضه، بمعدل 2.2 هدف في المباراة الواحدة، ولم يتعرض للخسارة خلالها.

ولكن الفريق صاحب الأرض عانى تراجعاً واضحاً في بعض مبارياته الأخيرة؛ حيث خسر أمام سيلتافيغو بنتيجة 0-5، كما تلقى هزيمة ثقيلة أمام برشلونة بنتيجة 2-7، ما يفرض عليه الحذر أمام هجوم ريال مدريد، الذي سجّل هدفين في المتوسط خلال آخر 5 مباريات خارج ملعبه.

ويأمل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في أن يحافظ لاعبوه على التركيز، بعيداً عن الأجواء المثيرة للجدل التي أحاطت بالنادي خلال الأيام الأخيرة، عقب تصريحات مبابي بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، والتي أثارت ردود فعل في الصين، قبل أن يقدم اللاعب والنادي اعتذارين رسميين.

ورغم هذه التطورات تبدو الأنظار موجهة إلى أرض الملعب؛ حيث يسعى ريال مدريد إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وعدم التفريط في النقاط، في وقت يدرك فيه أن أي تعثر قد يمنح برشلونة فرصة لتقليص الفارق مجدداً.

وتحمل الجولة الحادية عشرة أهمية إضافية للفريقين، في ظل تقارب النقاط بينهما؛ حيث يسعى برشلونة إلى الابتعاد بالصدارة، في حين يطمح ريال مدريد لانتزاع الصدارة أو الاقتراب منها ومواصلة الضغط على منافسه، لتبقى المنافسة على لقب الدوري الإسباني مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وتفتتح منافسات هذه الجولة يوم الجمعة، عندما يلتقي فياريال مع إسبانيول.

وفي مباريات يوم السبت، يلتقي ليفانتي مع أتلتيكو مدريد، ورايو فايكانو مع سيلتافيغو، وريال بيتيس مع ملقة بالإضافة إلى برشلونة وألافيس.

وفي مباريات الأحد، يلتقي خيتافي مع إشبيلية، وإلتشي مع بلنسية، وأتلتيك بلباو مع ريال سوسيداد، وراسينغ سانتاندير مع ريال مدريد.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الاثنين عندما يلتقي ديبورتيفو لاكورونيا مع أوساسونا.