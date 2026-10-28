كيندي منتجة «الحديقة الجوراسية» تتولى حفلات أولمبياد لوس أنجليس 2028

أصبحت المنتجة الحاصلة على ترشيح لجائزة الأوسكار، كاثلين كينيدي، مشرفة على حفلات الافتتاح والختام لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2028 في لوس أنجليس.

وتم الإعلان الأربعاء عن اختيار كينيدي لتولي منصب رئيسة قسم الحفلات والمحتوى، خلفاً لبيتر رايس، الذي سيستمر في منصبه منتجاً تنفيذياً.

وكانت كينيدي (73 عاماً) قد تنحت عن منصبها كرئيسة لشركة «لوكاس فيلم» في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد مسيرة بدأت عام 2012، شملت قيادة الحقبة الحديثة لسلسلة «حرب النجوم».

ومن بين أعمالها الإنتاجية الأخرى أفلام شهيرة مثل «إي تي: الكائن الفضائي»، و«إنديانا جونز ومعبد الهلاك»، و«العودة إلى المستقبل»، و«الحديقة الجوراسية».

وفي بيان له، قال كيسي واسرمان، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028: «كاثلين أسطورة، فهي واحدة من أعظم الشخصيات في تاريخ هوليوود، وتمتلك موهبة نادرة في سرد القصص».

وأضاف: «مع تضافر الجهود لتسليط أنظار العالم على لوس أنجليس خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2028، لا أجد شخصاً أفضل من كاثلين لاستحضار سحر هوليوود».

وقالت كينيدي إنها حضرت العديد من دورات الألعاب الأولمبية منذ أولمبياد صيف 1984 الذي أقيم في لوس أنجليس.

وتنضم كينيدي إلى فريق يضم المنتج الحائز على جائزة «إيمي» بن وينستون، الذي يشغل منصب المنتج التنفيذي والمدير الإبداعي، وسكوت جيفنز، المنتج التنفيذي للإنتاج.