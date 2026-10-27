«الدوري الإيطالي»: لاتسيو يواصل بدايته غير المسبوقة وينفرد بالصدارة مؤقتاً

واصل لاتسيو بدايته غير المسبوقة في تاريخ مشاركاته في الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما قسا على مضيفه ساسوولو المنقوص عددياً 6 - 2، الثلاثاء، في افتتاح المرحلة التاسعة.

وبكر لاتسيو بالتسجيل، تحديداً في الدقيقة الثانية عبر الهولندي كينيث تايلور، لكن أصحاب الأرض ردوا بعد خمس دقائق بواسطة النرويجي كريستيان ثورستفيدت (7).

وأعاد الدنماركي غوستاف إيزاكسن التقدم لفريق العاصمة في الدقيقة 13، وأضاف رومانو فلورياني، الحفيد الأكبر لبينيتو موسوليني، الثالث (15).

وعند سن الثالثة والعشرين، افتتح الظهير الأيمن الذي بات عنصراً أساسياً في تشكيلة جينارو غاتوزو منذ انطلاق الموسم، رصيده التهديفي في دوري الأضواء بعدما تابع عرضية تايلور عند القائم البعيد.

ويحظى مسار فلورياني باهتمام كبير في إيطاليا، إذ إن والدته أليساندرا، النائبة الإيطالية والأوروبية السابقة، هي حفيدة بينيتو موسوليني، مؤسس الفاشية الذي حكم إيطاليا بين عامي 1922 و1943.

وقال فلورياني لمنصة «دازن»: «أنا سعيد جداً بتسجيل هذا الهدف الأول، لكنني أكثر سعادة بهذا الفوز الذي يعد بالغ الأهمية بالنسبة لنا»، قبل أن يشرح سر نجاح لاتسيو هذا الموسم: «المدرب يكرر دائماً أننا يجب أن نلعب بأقصى طاقتنا، وألا نكتفي بنسبة 80 في المائة، بل أن نقدم 110 في المائة».

وتلقى أصحاب الأرض ضربة موجعة بطرد ثورستفيدت في الدقيقة 31، لكنهم نجحوا في تقليص الفارق في الدقيقة 43 عبر سيباستيانو إسبوزيتو، قبل أن يعيد ماتيا زاكاني الفارق إلى هدفين للاتسيو بضربة رأسية (45+1).

وأضاف لاتسيو هدفين في الشوط الثاني عبر الهولندي تيجاني نوسلي (56 و65)، لكنه أهدر ركلتي جزاء عبر كازانيي (50) ودافيدي فراتيزي (61) تصدى لهما حارس المرمى ستيفانو توراتي.

وهو الفوز الخامس توالياً للاتسيو والثامن في الدوري هذا الموسم دون أي خسارة فرفع رصيده إلى 25 نقطة، وابتعد بفارق ثلاث نقاط مؤقتاً عن إنتر ميلان حامل اللقب وشريكه السابق في الصدارة، الذي يحل ضيفاً على فينيسيا صاحب المركز الأخير الأربعاء.

ورغم هذا السجل المميز، وهو الأفضل في تاريخ لاتسيو عند هذه المرحلة من الموسم، دعا غاتوزو لاعبيه إلى عدم الانجراف وراء الحماس، قائلاً: «يجب ألا ننظر إلى الترتيب، وإلا سنصاب بالصداع ونبدأ في الاعتقاد بأننا فريق رائع جداً. يجب ألا نحيد عن طريقنا، طريق العمل، والتفكير في كل مباراة على حدة».

في المقابل، مني ساسوولو بخسارته الأولى على أرضه هذا الموسم بعد فوزين وتعادل واحد. كما هي المباراة الخامسة له توالياً دون أي انتصار (تعادل واحد وأربع هزائم)، وواصل فشله في الحفاظ على نظافة شباكه منذ أوائل مايو (أيار).

ويلعب لاحقاً تورينو مع كومو، وروما مع كالياري.

ويلعب الأربعاء أيضاً ميلان مع بولونيا، وبارما مع أودينيزي، وجنوى مع يوفنتوس، ومونتسا مع نابولي.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاءي فروزينوني مع ليتشي، وفيورنتينا مع أتالانتا.