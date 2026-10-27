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«دورة فيينا»: ألكاراس إلى الدور الثاني على حساب خاتشانوف

الإسباني كارلوس ألكاراس يتألق في فيينا (د.ب.أ)
الإسباني كارلوس ألكاراس يتألق في فيينا (د.ب.أ)
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«دورة فيينا»: ألكاراس إلى الدور الثاني على حساب خاتشانوف

الإسباني كارلوس ألكاراس يتألق في فيينا (د.ب.أ)
الإسباني كارلوس ألكاراس يتألق في فيينا (د.ب.أ)

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثاً عالمياً، إلى الدور الثاني من دورة فيينا في كرة المضرب (فئة 500 نقطة) بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف الرابع والعشرين 6-4 و7-6 (7-5)، الثلاثاء، في ساعتين و4 دقائق.

وكان ألكاراس، المتوج بـ7 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، أضاف هذه الدورة إلى روزنامته في وقت متأخر، علماً بأنه لم يشارك فيها منذ عام 2021.

وابتعد ابن مورسيا، البالغ 23 عاماً، عن الملاعب من منتصف أبريل (نيسان) حتى نهاية أغسطس (آب) بسبب إصابة في معصمه الأيمن، ويبحث عن الاستقرار، مع نتائج متذبذبة منذ عودته: ربع نهائي الولايات المتحدة المفتوحة، ولقب في دورة طوكيو نهاية سبتمبر (أيلول)، لكنه خرج من الدور الثالث في دورة شنغهاي مطلع أكتوبر (تشرين الأول).

وأمام الروسي القوي، البالغ 30 عاماً، والمصنف الثامن عالمياً سابقاً، اضطر ألكاراس إلى بذل جهد، إذ كُسر إرساله وتأخر 2-3 في المجموعة الأولى.

لكن الإسباني خاض صراعاً مع خاتشانوف في تبادلات طويلة، وفاز بالتحدي وكسر إرساله فوراً. وبعد كرة كسر أولى ضائعة عندما كانت النتيجة 4-3، فاز ألكاراس بالتالية عند 5-4 وحسم المجموعة.

وفي مجموعة ثانية شديدة التنافس، كسر الروسي الذي حافظ بصعوبة على إرساله عندما كانت النتيجة 5-5، إرساله مباشرة وتقدم 6-5، وردّ ألكاراس مدركاً التعادل 6-6، وفرض شوطاً فاصلاً محتدماً، حسمه بكرة قصيرة أخيرة محكمة (7-5).

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«دورة فيينا»: زفيريف ينجو بأعجوبة

الألماني ألكسندر زفيريف يتألق في فيينا (رويترز)
الألماني ألكسندر زفيريف يتألق في فيينا (رويترز)
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«دورة فيينا»: زفيريف ينجو بأعجوبة

الألماني ألكسندر زفيريف يتألق في فيينا (رويترز)
الألماني ألكسندر زفيريف يتألق في فيينا (رويترز)

بات الألماني ألكسندر زفيريف بحاجة سوى إلى فوز واحد لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي لكرة المضرب بعدما تأهل بصعوبة بالغة إلى الدور الثاني من دورة فيينا ولحق بالإسباني كارلوس ألكاراس الثالث عالميا.

وأصبح ابن هامبورغ البالغ 29 عاما على موعد مع تصدر تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الأولى في مسيرته اعتبارا من الاثنين المقبل إذا بلغ ربع النهائي في العاصمة النمسوية، وهو خطا نصف الطريق نحو هذا الهدف بفوزه على الإسباني مارتين لاندالوثي الـ67 عالميا 7-5 و3-6 و7-6 (13-11).

وعانى زفيريف، وصيف بطل النسخة الماضية في فيينا، الأمرين للتغلب على منافسه الإسباني الذي أهدر فرصة لكسر إرساله في مستهل المجموعة الثالثة الحاسمة، قبل أن ينقذ خمس فرص لكسر إرساله على إرساله الشخصي.

وفي الشوط الفاصل، تقدم الإسباني 5-2 وأهدر أربع فرص لحسم المباراة، قبل أن ينهار في نهاية المطاف أمام خامس فرصة مباراة لزفيريف، بعد أكثر من ثلاث ساعات من الصراع المحتدم.

ويلتقي المصنف الثاني عالميا في الدور المقبل مع الهولندي تالون خريكسبور الـ50 عالميا أو الأميركي براندون ناكاشيما الـ17 عالميا.

ومنذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن زفيريف أن يصبح قبل نهاية العام اللاعب الثلاثين الذي يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ استحداث تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين عام 1973. ويغيب الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا وحامل لقب دورة فيينا، عن بقية الموسم بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

وتأهل ألكاراس إلى الدور الثاني بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف الرابع والعشرين 6-4 و7-6 (7-5) في ساعتين وأربع دقائق.

وكان ألكاراس، المتوج بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، أضاف هذه الدورة إلى روزنامته في وقت متأخر، علما أنه لم يشارك فيها منذ عام 2021.

وابتعد ابن مورسيا البالغ 23 عاما، عن الملاعب من منتصف أبريل (نيسان) حتى نهاية أغسطس (آب) بسبب إصابة في معصمه الأيمن، ويبحث عن الاستقرار، مع نتائج متذبذبة منذ عودته: ربع نهائي الولايات المتحدة المفتوحة، ولقب في دورة طوكيو نهاية سبتمبر (أيلول)، لكنه خرج من الدور الثالث في دورة شنغهاي مطلع أكتوبر (تشرين الأول).

وأمام الروسي القوي البالغ 30 عاما والمصنف الثامن عالميا سابقا، اضطر ألكاراس إلى بذل جهد، إذ كُسر إرساله وتأخر 2-3 في المجموعة الأولى.

لكن الإسباني خاض صراعا مع خاتشانوف في تبادلات طويلة، وفاز بالتحدي وكسر إرساله فورا. وبعد كرة كسر أولى ضائعة عندما كانت النتيجة 4-3، فاز ألكاراس بالتالية عند 5-4 وحسم المجموعة.

وفي مجموعة ثانية شديدة التنافس، كسر الروسي الذي حافظ بصعوبة على إرساله عندما كانت النتيجة 5-5، إرساله مباشرة وتقدم 6-5، ورد ألكاراس مدركا التعادل 6-6، وفرض شوطا فاصلا محتدما، حسمه بكرة قصيرة أخيرة محكمة (7-5).

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الرياضة رياضة عالمية

تغريم برشلونة 602 يورو بسبب محاولته التعاقد مع ألفاريز

خوليان ألفاريز نجم أتليتيكو مدريد (رويترز)
خوليان ألفاريز نجم أتليتيكو مدريد (رويترز)
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تغريم برشلونة 602 يورو بسبب محاولته التعاقد مع ألفاريز

خوليان ألفاريز نجم أتليتيكو مدريد (رويترز)
خوليان ألفاريز نجم أتليتيكو مدريد (رويترز)

دفع برشلونة، الثلاثاء، ثمناً متواضعاً لمساعيه لضم خوليان ألفاريز، بعد أن فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة مالية على النادي قدرها 602 يورو (672 دولاراً) عقب شكوى قدمها نادي أتليتيكو مدريد بسبب تواصل النادي الكاتالوني مع المهاجم.

واتهم أتليتيكو منافسه برشلونة بالتواصل مع اللاعب الأرجنتيني، الذي يمتد عقده حتى يونيو (حزيران) 2030، دون إخطاره مسبقاً بشكل كتابي.

وتندرج هذه العقوبة في إطار المادة 133 من لوائح الاتحاد الإسباني. كما تقدم أتليتيكو بشكوى إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، الذي أعلن أنه لا يملك اختصاصاً في هذه القضية.

أما بالنسبة لألفاريز، فقد كانت محاولاته لتصحيح الوضع أكثر علنية.

وسجل المهاجم هدف الفوز لأتليتيكو ضد ديبورتيفو لا كورونيا، السبت الماضي، ليهز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، مما جعل فريقه يقترب بفارق نقطتين من برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني، قبل أن يعتذر علناً عن إعرابه عن رغبته في الانضمام إلى المنافس.

وقال ألفاريز: «كان ذلك خطأ. أتفهم سبب غضب الجماهير. لو كنتُ من المشجعين، لغضبتُ أنا أيضاً. خاصة بالنظر إلى الدعم الذي قدموه لي منذ وصولي»، في إشارة إلى مقابلة أجريت معه خلال كأس العالم 2026، التي قال فيها إنه «يريد تحقيق حلمه» باللعب لبرشلونة، مما أدى إلى نشوب نزاع حول انتقاله استمر طوال فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد أن تعرض ألفاريز لصيحات استهجان من قبل جماهير فريقه مراراً هذا الموسم، حظي اللاعب بتصفيق حار من قطاعات من الجماهير بعد تسجيله لهدف السبت الماضي، في إشارة إلى تحسن علاقته مع جماهير متروبوليتانو معقل أتليتيكو.

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غلاطة سراي ينفي مزاعم فنربخشه بعد شجار «ديربي إسطنبول»

تداعيات شجار لاعبي غلاطة سراي وفنربخشه متواصلة (رويترز)
تداعيات شجار لاعبي غلاطة سراي وفنربخشه متواصلة (رويترز)
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غلاطة سراي ينفي مزاعم فنربخشه بعد شجار «ديربي إسطنبول»

تداعيات شجار لاعبي غلاطة سراي وفنربخشه متواصلة (رويترز)
تداعيات شجار لاعبي غلاطة سراي وفنربخشه متواصلة (رويترز)

أدان فنربخشه الشجار الذي اندلع على أرض الملعب عقب خسارته 2 - 1 أمام مضيفه غلاطة سراي في قمة بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، ورد غلاطة سراي ببيان اتهم فيه منافسه بتوجيه اتهامات مضللة.

واندفع لاعبو وطاقم الفريقين إلى الملعب عقب مشادة، واتهم غلاطة سراي آرتشي براون لاعب فنربخشه بالاعتداء جسدياً على القائد عبد الكريم برداقجي.

وقال فنربخشه في بيان: «التنافس والتوتر في مباراة القمة لا يمنحان أي شخص الحق في مهاجمة لاعبينا»، وطالب بإجراء تحقيق واتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن الشجار.

وأضاف: «لا يمكن تجاهل ما حدث باعتباره (توتراً ناتجاً عن مباراة القمة). فبدلاً من أن يخفف سلوك أعضاء الفريق المنافس من حدة التوتر، أدى إلى تأجيج الأحداث».

ورفض غلاطة سراي هذه المزاعم، واصفاً بيان فنربخشه بأنه محاولة للتعويض عن الهزيمة عبر اتهامات كاذبة ومحاولات للتأثير على الإجراءات التأديبية.

وقال غلاطة سراي في بيان: «البيان الصادر عن النادي المنافس مثال واضح على المثل القائل (السارق يصرخ أولاً ليجعل صاحب المنزل يبدو مذنباً)».

وزعم بطل تركيا أن فنربخشه أثار التوتر منذ وصوله إلى الملعب، بما في ذلك القيام بإشارات قبل انطلاق المباراة واستفزاز المنافسين.

وانتقد غلاطة سراي التحكيم، إلى جانب تصرفات براون وكريم أكتوركوغلو وميرت هاكان يانداش لاعبي فنربخشه.

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