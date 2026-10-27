«دورة فيينا»: ألكاراس إلى الدور الثاني على حساب خاتشانوف

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثاً عالمياً، إلى الدور الثاني من دورة فيينا في كرة المضرب (فئة 500 نقطة) بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف الرابع والعشرين 6-4 و7-6 (7-5)، الثلاثاء، في ساعتين و4 دقائق.

وكان ألكاراس، المتوج بـ7 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، أضاف هذه الدورة إلى روزنامته في وقت متأخر، علماً بأنه لم يشارك فيها منذ عام 2021.

وابتعد ابن مورسيا، البالغ 23 عاماً، عن الملاعب من منتصف أبريل (نيسان) حتى نهاية أغسطس (آب) بسبب إصابة في معصمه الأيمن، ويبحث عن الاستقرار، مع نتائج متذبذبة منذ عودته: ربع نهائي الولايات المتحدة المفتوحة، ولقب في دورة طوكيو نهاية سبتمبر (أيلول)، لكنه خرج من الدور الثالث في دورة شنغهاي مطلع أكتوبر (تشرين الأول).

وأمام الروسي القوي، البالغ 30 عاماً، والمصنف الثامن عالمياً سابقاً، اضطر ألكاراس إلى بذل جهد، إذ كُسر إرساله وتأخر 2-3 في المجموعة الأولى.

لكن الإسباني خاض صراعاً مع خاتشانوف في تبادلات طويلة، وفاز بالتحدي وكسر إرساله فوراً. وبعد كرة كسر أولى ضائعة عندما كانت النتيجة 4-3، فاز ألكاراس بالتالية عند 5-4 وحسم المجموعة.

وفي مجموعة ثانية شديدة التنافس، كسر الروسي الذي حافظ بصعوبة على إرساله عندما كانت النتيجة 5-5، إرساله مباشرة وتقدم 6-5، وردّ ألكاراس مدركاً التعادل 6-6، وفرض شوطاً فاصلاً محتدماً، حسمه بكرة قصيرة أخيرة محكمة (7-5).