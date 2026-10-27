مبابي يخسر رعاية علامتين تجاريتين صينيتين بسبب «الإساءة إلى المشاعر الوطنية»

تخلت شركتان كبيرتان في الصين، الثلاثاء، عن نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي بعد تداول مقطع فيديو على الإنترنت بدا فيه وكأنه يمزح بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ.

وتُعدّ السخرية من ماو، مؤسس الصين الشعبية الذي توفي عام 1976، أمراً غير محترم في الصين، ولا يزال من المحظورات الاجتماعية.

وقالت شركة «دونغبنغ» العملاقة للمشروبات في بيان: «تعارض شركتنا بشدة وتتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي سلوك يسيء إلى المشاعر الوطنية»، مضيفة: «ابتداءً من الآن، ننهي جميع أشكال التعاون مع كيليان مبابي».

وكانت إعلانات تظهِر صوراً مولَّدة بالذكاء الاصطناعي لقائد المنتخب الفرنسي (27 عاماً) وهو يشرب أحد مشروبات «دونغبنغ» الرياضية تُعرض بانتظام في الصين خلال كأس العالم هذا العام.

كما أنهت شركة «منغنيو»، أكبر منتج للألبان في الصين، تعاونها مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الذي كان يتمتع حتى هذه الحادثة بشعبية واسعة بين الجماهير الصينية مع ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعرف مبابي في الصين بلقب «غويغوي»، وهي الترجمة الصينية لكلمة «السلحفاة»، في إشارة إلى شعبيته ضمن إحدى الصور الساخرة المستوحاة من شخصيات «سلاحف النينجا».

وقالت «منغنيو» في بيان «ابتداءً من الآن، تنهي شركتنا جميع أشكال التعاون مع كيليان مبابي».

وأضافت: «تعارض (منغنيو) بشدة وتتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي أقوال أو أفعال تسيء إلى مشاعر الشعب الصيني».

وجاءت هذه الإعلانات بعدما انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يقول فيه مبابي إن أكثر صورة ساخرة على الإنترنت أضحكته كانت صورة لوجهه مركباً على وجه «أحد الأشخاص... أعتقد أنه ديكتاتور صيني».

وبدا أن ذلك يشير إلى صورة ساخرة جرى فيها تركيب وجه مبابي على صورة لماو، وهي واحدة من صور عدة مماثلة وضعت وجه لاعب كرة القدم على شخصيات تاريخية مختلفة.

ولم تتمكن خدمة تقصّي الحقائق التابعة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من التثبت فوراً من صحة الفيديو.

وتصدر وسم «دونغبنغ للمشروبات تنهي تعاونها مع مبابي» المواضيع الأكثر تداولاً على منصة «ويبو» الصينية.

وقالت منصة «دونغتشيو دي»، إحدى أكبر المنصات الكروية الإلكترونية في الصين، في بيان، مساء الاثنين، إن تصريحات مبابي «مسيئة للصين وللشعب الصيني» و«أضرت بمشاعر مشجعي كرة القدم الصينيين والشعب الصيني».

وكان مبابي قد تطرق في سبتمبر (أيلول) إلى صورة ساخرة سابقة شبّهته بحاكم عسكري مستبد، وذلك في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية.

وقال: «هناك جانب مضحك في الأمر. يمكن ملاحظة أن بعض الناس يتعاملون معه بروح الدعابة. لكن هناك جانباً آخر أقل طرافة بسبب الأضرار التي تسبب بها أشخاص كهؤلاء عبر التاريخ».

وأضاف: «أن تتم مقارنتي بأشخاص يقتلون الآخرين أو تسببوا في بؤس لمئات الملايين من الناس... لا أعتقد أنني فعلت شيئاً من هذا القبيل في حياتي».

وجاء الجدل في الصين بعد يوم واحد من خسارة مبابي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لصالح الإنجليزي هاري كين.