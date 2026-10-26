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الرياضة رياضة عالمية

أوكرانيا تنتقد استضافة روسيا بطولة العالم لرفع الأثقال 2030

وزير الرياضة الأوكراني ماتفي بيدني (رويترز)
وزير الرياضة الأوكراني ماتفي بيدني (رويترز)
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أوكرانيا تنتقد استضافة روسيا بطولة العالم لرفع الأثقال 2030

وزير الرياضة الأوكراني ماتفي بيدني (رويترز)
وزير الرياضة الأوكراني ماتفي بيدني (رويترز)

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها ستطعن في خطط إقامة بطولة العالم لرفع الأثقال لعام 2030 في موسكو، ووصفت قرار الهيئة الدولية المشرفة على اللعبة بأنه «مخزٍ وساخر» في ظل استمرار الغزو الروسي لأراضيها.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أعلن، الأحد، أن موسكو ستستضيف نسخة عام 2030 من البطولة، فأصحبت أول هيئة رياضية أولمبية تمنح روسيا حق تنظيم بطولة عالمية منذ عام 2022، عندما أمر الكرملين قواته بدخول أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، قُتل مئات الآلاف من الأشخاص، وأُجبر الملايين على الفرار من منازلهم، بينما تعرضت أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا إلى دمار واسع بسبب المعارك.

وقال وزير الرياضة الأوكراني ماتفي بيدني على وسائل التواصل الاجتماعي: «كثيراً ما تواصل روسيا حربها ضد أوكرانيا، فمن غير المقبول إقامة مسابقات دولية على أراضيها».

ووصف القرار بأنه «ساخر بشكل خاص في الوقت الراهن، بينما تكثف روسيا، عشية فصل الشتاء، هجماتها على المدن الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة؛ ما يؤدي إلى سقوط ضحايا، ويهدد أوروبا».

وأضاف بيدني أن كييف «تعد طعوناً رسمية لدى الاتحاد الدولي لرفع الأثقال واللجنة الأولمبية الدولية بشأن هذا القرار المخزي».

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لم تُنظم في روسيا أي بطولة عالمية في رياضة أولمبية، سواء صيفية أو شتوية.

ويأتي اختيار موسكو لاستضافة البطولة بعد إعلان اللجنة الأولمبية الدولية عن مسار يتيح عودة الرياضيين الروس إلى المنافسات الدولية.

وفي يوليو (تموز)، خففت اللجنة الأولمبية الدولية القيود المفروضة على الرياضيين الروس، وفتحت أمامهم الطريق للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجليس 2028.

كما تقدمت أوكرانيا بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، مطالبة بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية.

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الإصابة تُغيّب اليوناني كونستانتينوس كاراتساس عن دورتموند (أ.ب)
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كاراتساس يواصل الغياب عن دورتموند... وكوفاتش يحذر من خطورة فولكروغ

الإصابة تُغيّب اليوناني كونستانتينوس كاراتساس عن دورتموند (أ.ب)
الإصابة تُغيّب اليوناني كونستانتينوس كاراتساس عن دورتموند (أ.ب)

سيتواصل غياب اليوناني كونستانتينوس كاراتساس، المنضم حديثاً إلى بوروسيا دورتموند، عن الفريق في مواجهته أمام فيردر بريمن، الثلاثاء، بكأس ألمانيا لكرة القدم.

وقال الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لدورتموند في مؤتمر صحافي الاثنين: «إنه ليس جاهزاً للعب بعد، فقد بدأ للتو في الجري، إنه يتحلى بروح إيجابية، وأنا سعيد بذلك، أما بالنسبة للمباريات القادمة، فسنرى ما سيحدث».

وكان كاراتساس قد غاب عن مباراة دوري أبطال أوروبا أمام صباح الأذري يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك عن مواجهة آينتراخت فرانكفورت في الدوري السبت، بسبب إصابة في أربطة القدم.

ويأمل دورتموند أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في قمة الدوري الألماني أمام بايرن ميونيخ السبت المقبل.

وفي حديثه عن مواجهة بريمن، تذكر كوفاتش اللقاء الأخير بين الفريقين في وقت سابق من هذا الشهر، والذي انتهى بالتعادل 2/2، محذراً لاعبيه من خطورة المهاجم نيكلاس فولكروغ الذي يمر بفترة تألق لافتة.

وقال كوفاتش عن مهاجم بريمن: «إنه لاعب يبرز بفضل أهدافه، فهو لاعب جيد للغاية، وإلا لما انضم إلى المنتخب، ليس من السهل إيقافه، فهو يتمتع بحضور قوي في الكرات الثابتة، وهو اللاعب الذي يبحث عنه زملاؤه دائماً».

يُذكر أن فولكروغ، الذي سبق له اللعب في صفوف دورتموند، عاد إلى بريمن هذا الموسم على سبيل الإعارة قادماً من وست هام، وذلك بعد رحيله عن النادي في عام 2023، ويقدم اللاعب أداء مبهراً حتى الآن، حيث سجل تسعة أهداف في ثماني مباريات خاضها في مختلف المسابقات.

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

أوكرانيا تنتقد استضافة روسيا بطولة العالم لرفع الأثقال 2030

وزير الرياضة الأوكراني ماتفي بيدني (رويترز)
وزير الرياضة الأوكراني ماتفي بيدني (رويترز)
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أوكرانيا تنتقد استضافة روسيا بطولة العالم لرفع الأثقال 2030

وزير الرياضة الأوكراني ماتفي بيدني (رويترز)
وزير الرياضة الأوكراني ماتفي بيدني (رويترز)

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها ستطعن في خطط إقامة بطولة العالم لرفع الأثقال لعام 2030 في موسكو، ووصفت قرار الهيئة الدولية المشرفة على اللعبة بأنه «مخزٍ وساخر» في ظل استمرار الغزو الروسي لأراضيها.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أعلن، الأحد، أن موسكو ستستضيف نسخة عام 2030 من البطولة، فأصحبت أول هيئة رياضية أولمبية تمنح روسيا حق تنظيم بطولة عالمية منذ عام 2022، عندما أمر الكرملين قواته بدخول أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، قُتل مئات الآلاف من الأشخاص، وأُجبر الملايين على الفرار من منازلهم، بينما تعرضت أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا إلى دمار واسع بسبب المعارك.

وقال وزير الرياضة الأوكراني ماتفي بيدني على وسائل التواصل الاجتماعي: «كثيراً ما تواصل روسيا حربها ضد أوكرانيا، فمن غير المقبول إقامة مسابقات دولية على أراضيها».

ووصف القرار بأنه «ساخر بشكل خاص في الوقت الراهن، بينما تكثف روسيا، عشية فصل الشتاء، هجماتها على المدن الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة؛ ما يؤدي إلى سقوط ضحايا، ويهدد أوروبا».

وأضاف بيدني أن كييف «تعد طعوناً رسمية لدى الاتحاد الدولي لرفع الأثقال واللجنة الأولمبية الدولية بشأن هذا القرار المخزي».

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لم تُنظم في روسيا أي بطولة عالمية في رياضة أولمبية، سواء صيفية أو شتوية.

ويأتي اختيار موسكو لاستضافة البطولة بعد إعلان اللجنة الأولمبية الدولية عن مسار يتيح عودة الرياضيين الروس إلى المنافسات الدولية.

وفي يوليو (تموز)، خففت اللجنة الأولمبية الدولية القيود المفروضة على الرياضيين الروس، وفتحت أمامهم الطريق للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجليس 2028.

كما تقدمت أوكرانيا بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، مطالبة بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية.

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الرياضة رفع الأثقال أخبار روسيا حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا
الرياضة رياضة عالمية

رئيس الوزراء البريطاني ينضم إلى جبهة «يويفا» المطالبة برحيل إنفانتينو

السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (رويترز)
السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (رويترز)
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رئيس الوزراء البريطاني ينضم إلى جبهة «يويفا» المطالبة برحيل إنفانتينو

السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (رويترز)
السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (رويترز)

انضم رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إلى الجبهة المعارضة لاستمرار السويسري جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تطور يعكس اتساع نطاق المعارضة لقيادته على خلفية محاولة بيع الحقوق التجارية لكأس العالم.

وحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، في تقرير لمراسلها الرياضي روب هاريس، يعقد مسؤولون بارزون في كرة القدم الأوروبية محادثات مع بيرنهام، الاثنين، في مقر رئاسة الوزراء البريطانية بداونينغ ستريت، بمشاركة السلوفيني ألكسندر تسيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ومارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتأتي المحادثات قبل ساعات من حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته مساء الاثنين في لندن، وقبل أقل من عامين على استضافة إنجلترا واسكوتلندا وويلز وإيرلندا نهائيات كأس أمم أوروبا 2028.

وكان تسيفرين وبولينغهام يدفعان باتجاه رحيل إنفانتينو عن رئاسة «فيفا»، احتجاجاً على محاولة بيع الحقوق التجارية لكأس العالم، قبل أن ينضم بيرنهام إلى موقفهما المعارض لاستمرار الرئيس السويسري في قيادة كرة القدم العالمية.

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