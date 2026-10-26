أوكرانيا تنتقد استضافة روسيا بطولة العالم لرفع الأثقال 2030

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها ستطعن في خطط إقامة بطولة العالم لرفع الأثقال لعام 2030 في موسكو، ووصفت قرار الهيئة الدولية المشرفة على اللعبة بأنه «مخزٍ وساخر» في ظل استمرار الغزو الروسي لأراضيها.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أعلن، الأحد، أن موسكو ستستضيف نسخة عام 2030 من البطولة، فأصحبت أول هيئة رياضية أولمبية تمنح روسيا حق تنظيم بطولة عالمية منذ عام 2022، عندما أمر الكرملين قواته بدخول أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، قُتل مئات الآلاف من الأشخاص، وأُجبر الملايين على الفرار من منازلهم، بينما تعرضت أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا إلى دمار واسع بسبب المعارك.

وقال وزير الرياضة الأوكراني ماتفي بيدني على وسائل التواصل الاجتماعي: «كثيراً ما تواصل روسيا حربها ضد أوكرانيا، فمن غير المقبول إقامة مسابقات دولية على أراضيها».

ووصف القرار بأنه «ساخر بشكل خاص في الوقت الراهن، بينما تكثف روسيا، عشية فصل الشتاء، هجماتها على المدن الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة؛ ما يؤدي إلى سقوط ضحايا، ويهدد أوروبا».

وأضاف بيدني أن كييف «تعد طعوناً رسمية لدى الاتحاد الدولي لرفع الأثقال واللجنة الأولمبية الدولية بشأن هذا القرار المخزي».

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لم تُنظم في روسيا أي بطولة عالمية في رياضة أولمبية، سواء صيفية أو شتوية.

ويأتي اختيار موسكو لاستضافة البطولة بعد إعلان اللجنة الأولمبية الدولية عن مسار يتيح عودة الرياضيين الروس إلى المنافسات الدولية.

وفي يوليو (تموز)، خففت اللجنة الأولمبية الدولية القيود المفروضة على الرياضيين الروس، وفتحت أمامهم الطريق للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجليس 2028.

كما تقدمت أوكرانيا بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، مطالبة بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية.