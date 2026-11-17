اقتنص منتخب البوسنة والهرسك فوزا مثيرا من ضيفه منتخب رومانيا 2 /1 فيما تعادل المنتخب السويدي مع مضيّفه البولندي 1 /1 الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وفي المباراة الأولى، تقدم منتخب رومانيا بهدف مبكر في الدقيقة السادسة بواسطة دانييل بريليغيا، لكن بنيامين تاهيروفيتش أدرك التعادل لأصحاب الأرض قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول ثم أحرز إسمير باجراكتاريفيتش هدف الفوز في الدقيقة 82.

التعادل حسم مواجهة بولندا والسويد (أ.ب)

وفي المباراة الثانية، تقدم أدريان بينيدشاك بهدف لبولندا في الدقيقة 16 لكن هوجو لارسون أدرك التعادل للسويد في الدقيقة 24.

وتصدر منتخب السويد ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين، وضمن التأهل للمستوى الأول قبل مباراة الثلاثاء، فيما يشارك منتخب البوسنة في ملحق التأهل للمستوى الأول باحتلاله المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وتحل بولندا في المركز الثالث برصيد خمس نقاط ثم رومانيا في المركز الرابع بثلاث نقاط.