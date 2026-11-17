تعادل منتخب النمسا مع مضيّفه الإسرائيلي 1 / 1 الثلاثاء على ملعب ناجييردي ستاديون في مدينة ديبريسن المجرية ضمن الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب أيرلندا على ضيفه منتخب كوسوفو 3 /صفر.

وفي المباراة الأولى، تقدم المنتخب الإسرائيلي بهدف دور بيريتس في الدقيقة 36، وأدرك ساسا كالاييتش التعادل للنمسا في الدقيقة 62، مستفيدا من تمريرة كونراد لايمر وبعد أربع دقائق فقط ألغى الحكم هدفا سجله مايكل سفوبودا للفريق الضيف، بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بداعي التسلل.

وضمن منتخب النمسا التأهل للمستوى الأول قبل هذه المباراة، ورفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات فيما يتذيل منتخب إسرائيل ترتيب المجموعة بأربع نقاط.

فرحة لاعبي أيرلندا بالتسجيل بمرمى كوسوفو تكررت ثلاث مرات (د.ب.أ)

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، سجل تروي باروت هدفين لأيرلندا من ضربتي جزاء في الدقيقتين 28 و50 وتكفل جاك مويلان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75.

ورفع منتخب أيرلندا رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثاني المؤهل إلى ملحق الصعود للمستوى الأول، وتوقف رصيد كوسوفو عند ست نقاط في المركز الثالث.