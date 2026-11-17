حقق منتخب البرتغال فوزا صعبا ومثيرا على مضيّفه ويلز 3 / 2، الثلاثاء في كارديف، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

واستعاد البرتغاليون نغمة الانتصارات سريعا بعد الهزيمة في الجولة الماضية ضد الدنمارك، وهي المباراة الأولى للمنتخب عقب إعلان قائده كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي.

سجل أهداف البرتغال برونو فيرنانديز في الدقيقة 11 وبيدرو نيتو في الدقيقة 43، قبل أن يحرز لاعب كلوب بروج البلجيكي، كارلوس فوربس، الذي ارتدى الرقم «7» بعد اعتزال كريستيانو رونالدو دوليا، هدف الفوز في الدقيقة 70، أما هدفي ويلز فقد جاءا عن طريق ديفيد بروكس في الدقيقة 13، وسوربا توماس في الدقيقة 40.

وشهدت المباراة طرد بيدرو نيتو لاعب البرتغال في الدقيقة 74، لحصوله على الإنذار الثاني.

بهذا الفوز ارتفع رصيد البرتغال إلى 15 نقطة ليتأهل متصدرا إلى دور الثمانية، أما منتخب ويلز فيتذيل التريب برصيد 3 نقاط.

فرحة النرويجي إيرلينغ هالاند بالتسجيل بمرمى الدنمارك (د.ب.أ)

وفي العاصمة كوبنهاغن، قلب منتخب النرويج تأخره بهدفين أمام مضيّفه الدنمارك، إلى الفوز 3 / 2، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.أحرز راسموس هويلوند، لاعب نابولي، وهداف الدنمارك الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 11، ثم أضاف بيير إيميل هويبيرغ مهاجم مرسيليا الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة 14.وفي الدقيقة 37، نجح إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، في تقليص الفارق للنرويج، وذلك بعدما كانت تقنية الفيديو، فار، قد ألغت هدفا للاعب قبل 3 دقائق بسبب وجود مخالفة.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة حيث نجح لاعب آرسنال مارتن أوديغارد في تسجيل هدف التعادل للنرويج.وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل هالاند هدفا قاتلا للنرويج من ركلة جزاء، ليقود ذلك منتخب بلاده نحو الصعود إلى دور الثمانية.

ومنح هذا الفوز بطاقة التأهل في وصافة المجموعة الثالثة للتصنيف الأول، للمنتخب النرويجي ورصيده 9 أهداف بفارق المواجهات المباشرة عن الدنمارك، الذي تراجع للمركز الثالث بنفس الرصيد ويفشل في التأهل، رغم أنه كان بحاجة للتعادل فقط في هذه المباراة.