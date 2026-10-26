احتمال تقديم مباراة رين وأولمبياكوس في «الدوري الأوروبي»

علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصادر متطابقة أن مباراة رين الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم والمقررة أساساً يوم الخميس 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، قد تُقدَّم إلى الأربعاء، الرابع منه، بسبب التحركات الاجتماعية المرتقبة في فرنسا.

وأفادت محافظة رين لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «مناقشات جارية لتقديم موعد هذه المباراة».

وأضاف المصدر في المحافظة أن «المسألة لا تتعلق بالإمكانات المتاحة، بل بشروط الأمن والسلامة»، موضحاً سبب هذه المناقشات.

ومن المقرر أن تشهد فرنسا إضرابات ومظاهرات دعت إليها نقابات عدة، في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، مما سيتطلب تعبئة كبيرة لقوات الأمن.

وأشار مصدر مطلع على الملف إلى وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن التوجه الحالي يميل إلى إقامة المباراة يوم الأربعاء، الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، رهناً بـ«موافقة السلطات الفرنسية»، رغم أن يوم الأربعاء يُخصص عادةً للمسابقة القارية الأهم للاتحاد الأوروبي للعبة، وهي دوري أبطال أوروبا.