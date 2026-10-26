ناومي أوساكا: سأعتزل التنس إذا طلبت ابنتي ذلك

شككت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً والـ19 حالياً، في مستقبلها، وقالت إنها ستفكر في اعتزال كرة المضرب إذا طلبت منها ابنتها، البالغة ثلاث سنوات، ذلك.

وابتعدت اليابانية المتوَّجة بـ4 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (أستراليا 2019 و2021 والولايات المتحدة 2018 و2020)، 15 شهراً عن ملاعب الكرة الصفراء بعد ولادة ابنتها شاي، قبل أن تعود في عام 2023.

وتتواجد أوساكا حالياً في طوكيو للمشاركة في دورة بان باسيفيك المفتوحة، هذا الأسبوع، وقالت إن الأمومة أعادت ترتيب أولوياتها.

وقالت اللاعبة، البالغة 29 عاماً: «لا أقول إنني ألعب بدوام جزئي، لكن يومي كله لا يقتصر على ذلك».

وأضافت: «الأمر صعب، أحياناً أنظر إلى مستقبلي وأتساءل غالباً إلى متى سأواصل اللعب».

وتابعت: «لو قالت ابنتي إنها لا تريد أن أسافر كثيراً، فأنا لست من النوع الذي يتجاهل ذلك».

وابتعدت أوساكا عن عالم الكرة الصفراء في عام 2021 لإعطاء صحتها النفسية الأولوية.

وأردفت: «عقليتي تتغير كثيراً» مع التقدم في العمر، و«ابنتي هي أولويتي الكبرى».

واستطردت قائلة: «أحاول قدر استطاعتي أن أضع أكبر قدر ممكن من الطاقة في كرة المضرب».

وختمت: «إذا فكرت في الأمر بطرق معينة، فأنا فخورة جداً بما وصلت إليه الآن؛ لأنه ليس بإمكاني أن أُكرس كل وقتي للرياضة».