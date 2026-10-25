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الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: ريال سوسيداد يواصل صحوته بالفوز على ليفانتي

أوري أوسكارسون يحتفل بأول أهداف سوسيداد في ليفانتي (إ.ب.أ)
أوري أوسكارسون يحتفل بأول أهداف سوسيداد في ليفانتي (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: ريال سوسيداد يواصل صحوته بالفوز على ليفانتي

أوري أوسكارسون يحتفل بأول أهداف سوسيداد في ليفانتي (إ.ب.أ)
أوري أوسكارسون يحتفل بأول أهداف سوسيداد في ليفانتي (إ.ب.أ)

واصل فريق ريال سوسيداد صحوته بالفوز على ضيفه ليفانتي بنتيجة 2 - 1، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل الفريقان الأهداف الثلاثة بعد أقل من 30 دقيقة على بداية اللقاء الذي أقيم في معقل الفريق الباسكي.

تقدم سوسيداد بهدف أوري أوسكارسون في الدقيقة السادسة، وردّ الضيوف بهدف ناتشو بيريز في الدقيقة 22.

وبعد 5 دقائق، أضاف بينات تورينتس الهدف الثاني، ليمنح ريال سوسيداد 3 نقاط ثمينة وسط جماهيره في مدرجات ملعب «ريال أرينا».

بهذه النتيجة، يحقق ريال سوسيداد فوزه الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويتقدم للمركز الخامس في جدول الترتيب.

أما ليفانتي، فقد تلقى أول خسارة بعد فوز وتعادلين في الجولات الثلاث الماضية، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

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الرياضة رياضة عالمية

كونتي ينفي أنباء تفاوضه مع مان يونايتد

المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (رويترز)
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (رويترز)
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كونتي ينفي أنباء تفاوضه مع مان يونايتد

المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (رويترز)
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (رويترز)

أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي أنه لا يتفاوض حالياً مع أي ناد وسط ارتباط اسمه بقوة لقيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، الخميس، أن كونتي أجرى محادثات مع مسؤولي مانشستر يونايتد تمهيداً لخلافة المدرب الحالي مايكل كاريك، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام كومو الإيطالي بنتيجة 1 - 4 في دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

وأضافت الصحيفة الإيطالية في تقريرها أن كونتي مدرب تشيلسي السابق اشترط التمتع بصلاحيات كاملة في ملف الانتقالات بنادي مانشستر يونايتد، والاستعانة بجهازه المعاون الخاص في قلعة «أولد ترافورد».

ووسط تأكيد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على اهتمام كونتي بتولي المسؤولية، أكد المدرب الإيطالي عدم دخوله في مفاوضات متقدمة مع أي ناد.

كتب كونتي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «لقد ارتبط اسمي بالعديد من الأندية، لكن لم أدخل مؤخراً في أي مفاوضات متقدمة مع أي ناد».

وأضاف: «قرأت تقارير تتحدث عن شروطي المالية وصلاحيات كاملة طلبتها من بعض الأندية، وتعليقات تصفني بأنني شخصية قوية، كل هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة».

وتابع: «إذا سنحت فرصة حقيقية، سأتفاوض مع أي ناد في وقت مناسب، لدراسة بنود أي اتفاق محتمل مع ضرورة مراعاة احتياجات الطرفين، والتمسك بأسلوبي كمدرب».

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الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: ريال سوسيداد يواصل صحوته بالفوز على ليفانتي

أوري أوسكارسون يحتفل بأول أهداف سوسيداد في ليفانتي (إ.ب.أ)
أوري أوسكارسون يحتفل بأول أهداف سوسيداد في ليفانتي (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: ريال سوسيداد يواصل صحوته بالفوز على ليفانتي

أوري أوسكارسون يحتفل بأول أهداف سوسيداد في ليفانتي (إ.ب.أ)
أوري أوسكارسون يحتفل بأول أهداف سوسيداد في ليفانتي (إ.ب.أ)

واصل فريق ريال سوسيداد صحوته بالفوز على ضيفه ليفانتي بنتيجة 2 - 1، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل الفريقان الأهداف الثلاثة بعد أقل من 30 دقيقة على بداية اللقاء الذي أقيم في معقل الفريق الباسكي.

تقدم سوسيداد بهدف أوري أوسكارسون في الدقيقة السادسة، وردّ الضيوف بهدف ناتشو بيريز في الدقيقة 22.

وبعد 5 دقائق، أضاف بينات تورينتس الهدف الثاني، ليمنح ريال سوسيداد 3 نقاط ثمينة وسط جماهيره في مدرجات ملعب «ريال أرينا».

بهذه النتيجة، يحقق ريال سوسيداد فوزه الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويتقدم للمركز الخامس في جدول الترتيب.

أما ليفانتي، فقد تلقى أول خسارة بعد فوز وتعادلين في الجولات الثلاث الماضية، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

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الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: يوفنتوس يستعيد توازنه بثنائية في معقل ليتشي

دوغلاس لويز يحتفل بهدف اليوفي الثاني بمرمى ليتشي (رويترز)
دوغلاس لويز يحتفل بهدف اليوفي الثاني بمرمى ليتشي (رويترز)
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«الدوري الإيطالي»: يوفنتوس يستعيد توازنه بثنائية في معقل ليتشي

دوغلاس لويز يحتفل بهدف اليوفي الثاني بمرمى ليتشي (رويترز)
دوغلاس لويز يحتفل بهدف اليوفي الثاني بمرمى ليتشي (رويترز)

استعاد فريق يوفنتوس توازنه بالفوز خارج أرضه على ليتشي بنتيجة 2-صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل ويستون ماكيني ودوغلاس لويز هدفي المباراة في الدقيقتين 29 و41، ليصالح يوفنتوس جماهيره بعد خسارة ثقيلة على أرضه أمام لاتسيو بثلاثية دون رد في الجولة الماضية، وبعدها التعادل 2-2 مع ضيفه رين الفرنسي في الدوري الأوروبي الخميس.

وقبلها تعثر أيضاً يوفنتوس بالتعادل مع كالياري، ليستعيد بذلك نغمة الانتصارات في الدوري، ويرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، متخلفاً بفارق الأهداف عن فروزينوني سادس الترتيب بعد تعادله 4-4 مع أتالانتا في وقت سابق، الأحد.

أما ليتشي، لم يستغل عاملي الأرض والجمهور، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم.

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