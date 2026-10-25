«لا ليغا»: ريال سوسيداد يواصل صحوته بالفوز على ليفانتي

واصل فريق ريال سوسيداد صحوته بالفوز على ضيفه ليفانتي بنتيجة 2 - 1، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل الفريقان الأهداف الثلاثة بعد أقل من 30 دقيقة على بداية اللقاء الذي أقيم في معقل الفريق الباسكي.

تقدم سوسيداد بهدف أوري أوسكارسون في الدقيقة السادسة، وردّ الضيوف بهدف ناتشو بيريز في الدقيقة 22.

وبعد 5 دقائق، أضاف بينات تورينتس الهدف الثاني، ليمنح ريال سوسيداد 3 نقاط ثمينة وسط جماهيره في مدرجات ملعب «ريال أرينا».

بهذه النتيجة، يحقق ريال سوسيداد فوزه الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويتقدم للمركز الخامس في جدول الترتيب.

أما ليفانتي، فقد تلقى أول خسارة بعد فوز وتعادلين في الجولات الثلاث الماضية، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.