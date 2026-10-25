«الدوري الإيطالي»: أتالانتا يتعادل مع فروزينوني 4-4 في مباراة مثيرة

في مباراة مثيرة عامرة بالأهداف، تعادل أتالانتا مع ضيفه فروزينوني بنتيجة 4-4 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

تقدم فروزينوني بهدف مبكر للغاية سجله رومانو شميد بعد مرور 25 ثانية فقط مستغلاً خطأ دفاعياً كارثياً.

ولكن نيكولا كرستوفيتش صحح مسار أتالانتا بهدف التعادل في الدقيقة 14، وأضاف شميد الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 17، ليتقدم الضيوف مجدداً.

لكن أتالانتا قلب الطاولة على ضيفه، إذ سجل إيدرسون هدف التعادل في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وأضاف زميله كرستوفيتش هدفاً ثالثاً في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 3-2.

استمر الكر والفر بين الفريقين في الشوط الثاني، حيث سجل جياكومو كالو الهدف الثالث لفروزينوني في الدقيقة 48، لتصبح النتيجة 3-3.

إلا أن أتالانتا استعاد التفوق مجدداً بهدف رابع سجله إليف إلماس في الدقيقة 50، ثم خطف الضيوف نقطة التعادل بهدف أليكسا تيرزيتش في الدقيقة 82، ليختتم مهرجان الأهداف في بيرغامو.

بهذه النتيجة، يواصل أتالانتا النزيف بعد فوز وحيد وأربع هزائم مقابل تعادل في آخر ست جولات، ليبقى في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، بينما يوجد فروزينوني في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

وفي التوقيت نفسه، فاز جنوا على فينيسيا بنتيجة 1-صفر، حيث سجل ميكائيل إليرتسون الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 25.

حقق جنوا فوزه الثاني هذا الموسم في مشواره ببطولة الدوري، ليقفز للمركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد فينيسيا عند 3 نقاط في ذيل الترتيب بالمركز العشرين.