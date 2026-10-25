«لا ليغا»: بلباو يكتسح خيتافي برباعية

اكتسح أتلتيك بلباو ضيفه خيتافي 4 - 0 على ملعب سان ماميس، الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مواصلاً سجله الخالي من الهزائم على أرضه منذ سقوطه في المباراة الافتتاحية.

وتمكّن الفريق الباسكي من استعادة توازنه بعد تعادل وخسارة، بفضل أهداف أليكس بيرنغنر (17)، الغاني إيناكي وليامز (35)، آيتور باريديس (70) ويوري بيرتشيتشي (88)، في حين طُرد ماريو مارتين من الضيوف (86).

ورفع بلباو رصيده إلى 12 نقطة بانتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم، فيما تجمّد رصيد خيتافي عند 9 نقاط.

ومنذ خسارته في المباراة الأولى افتتاحاً أمام إشبيلية (1 - 3)، لم يخسر بلباو على أرضه في أربع مباريات متتالية.

وأدّت هذه النتيجة إلى تعرّض خيتافي لسلسلة من ست هزائم متتالية خارج الديار في دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2016.

ولم يحقق خيتافي سوى فوز واحد في آخر 11 مباراة له في جميع المسابقات، ولم يعد تفصله سوى نقطة واحدة عن إسبانيول صاحب المركز الثامن عشر.