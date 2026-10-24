«لا ليغا»: زابيري يسجل... وسانتاندير يقلب تأخره لفوز على إسبانيول

قلب راسينغ سانتاندير تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه إسبانيول 2/ 1، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع سانتاندير رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر.

وتقدم إسبانيول عن طريق إدو إكسبوسيتو في الدقيقة 62، وبعد ذلك بسبع دقائق سجل راسينغ هدف التعادل عن طريق جانويل بيلوسيان.

وفي الدقيقة 84 سجل المغربي الصاعد ياسر زابيري هدف الفوز القاتل لسانتاندير.

وبالجولة المقبلة سيكون سانتاندير على موعد مع استضافة العملاق ريال مدريد، فيما يحل إسبانيول ضيفاً على فياريال بملعب «لا سيراميكا».