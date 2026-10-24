يامال ومبابي في مواجهة نارية بالكلاسيكو قبل التنافس على «الكرة الذهبية»

يأمل كل من لامين يامال وكيليان مبابي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية مساء الاثنين، حيث من المتوقع أن يحضرا الحفل الذي سيقام في لندن لمنح الجائزة الفردية المرموقة في عالم كرة القدم.

ولكن قبل يوم واحد فقط من الحفل، يسعى النجمان إلى التألق في مواجهة مباشرة وجهاً لوجه في برشلونة.

ويحل ريال مدريد، بقيادة مبابي، ضيفاً على برشلونة، فريق يامال، وهو يبتعد خلفه بفارق ست نقاط، حيث يتصدر برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين الترتيب بعد مرور تسع جولات، ولذلك، فإن الضغط يقع على عاتق مدريد، الذي يحتل المركز الثالث خلف أتلتيكو مدريد ، لعدم الابتعاد أكثر من ذلك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من أن تصويت الصحافيين على جائزة الكرة الذهبية قد انتهى في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن تركيز الجماهير انصبَّ بشكل متزايد على الجائزة في الفترة التي تسبق حفل يوم الاثنين، وهذا يجعل من مباراة «الكلاسيكو» مسرحاً مثالياً ليامال ومبابي لتقديم حججهما الختامية أمام محكمة الرأي العام. وتضم قائمة المرشحين البارزين الآخرين للفوز بالجائزة الفائز بها العام الماضي عثمان ديمبيلي، وهاري كين، وليونيل ميسي البالغ من العمر 39 عاماً.

ويقدم يامال بداية رائعة هذا الموسم بعد أن ساعد إسبانيا على الفوز بكأس العالم في يوليو (تموز) الماضي، متغلباً على فرنسا بقيادة مبابي في قبل النهائي، وعلى أرجنتين ميسي في المباراة النهائية، وسجل اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أربعة أهداف أخرى مع إسبانيا خلال هذا الموسم حتى الآن.

كيليان مبابي مبتسما في تدريبات ريال مدريد استعدادا للكلاسيكو (د.ب.أ)

وفي الوقت نفسه، يبدو مبابي حاسماً كعادته أمام الشباك، حيث سجَّل المهاجم 12 هدفاً في العدد ذاته من المباريات، وهو يساهم، إلى جانب حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، في إبقاء مدريد الذي يعاني من عدم الاستقرار في مطاردة قريبة لبرشلونة.

إن الكراهية كلمة قوية، حتى في كرة القدم. ولكن إذا كان هناك شخص لا يحبه مشجعو برشلونة بشدة، فهو جوزيه مورينيو، الذي بدأ فترة ولاية ثانية مع مدريد هذا الموسم.

وفي فترته الأولى مع مدريد (من 2010 إلى 2013)، قاد المدرب البرتغالي التنافس بين أكبر ناديين في إسبانيا إلى آفاق جديدة بفضل التكتيكات القوية لفريقه والمناوشات الكلامية الخاصة به مع مدرب برشلونة في ذلك الوقت جوسيب غوارديولا.

بل إن مورينيو لجأ إلى الاحتكاك الجسدي بنفسه، في الواقعة الشهيرة عندما وخز عين مساعد المدرب الراحل تيتو فيلانوفا خلال مشاجرة بين الجانبين.

وكل هذا يعني توقع سماع صيحات استهجان أكثر من المعتاد، عندما ينزل ريال مدريد إلى أرض الملعب الأحد.

وكان برشلونة قد فاز بجميع المباريات الـ11 التي خاضها في هذا الموسم حتى اصطدم بباريس سان جيرمان المتوهِّج في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، وأدَّت ثنائية متأخرة لبطل أوروبا إلى إلحاق الهزيمة ببرشلونة بنتيجة 4/ 2 رغم تسجيل يامال لهدف رائع آخر.

بخلاف ذلك، قدم فريق المدرب الألماني هانزي فليك سلسلة من العروض الهجومية المرعبة.

وسجل النجم البرازيلي رافينيا 14 هدفاً في دوره الجديد كمهاجم، في حين سجل الفريق 50 هدفاً إجمالاً ليتصدر قائمة الأندية الأكثر تسجيلاً في أوروبا، بما في ذلك إحراز خمسة أهداف أو أكثر في ست مباريات.

وبالنظر إلى تفضيل مورينيو للاعتماد على الهجمات المرتدة مستغلاً سرعة مبابي، فمن المتوقع أن يسيطر برشلونة على الاستحواذ ويضغط للتسجيل مبكراً وبشكل متكرر.