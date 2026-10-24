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الرياضة رياضة عالمية

يامال ومبابي في مواجهة نارية بالكلاسيكو قبل التنافس على «الكرة الذهبية»

لامين يامال في تدريبات برشلونة استعدادا للكلاسيكو (إ.ب.أ)
لامين يامال في تدريبات برشلونة استعدادا للكلاسيكو (إ.ب.أ)
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يامال ومبابي في مواجهة نارية بالكلاسيكو قبل التنافس على «الكرة الذهبية»

لامين يامال في تدريبات برشلونة استعدادا للكلاسيكو (إ.ب.أ)
لامين يامال في تدريبات برشلونة استعدادا للكلاسيكو (إ.ب.أ)

يأمل كل من لامين يامال وكيليان مبابي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية مساء الاثنين، حيث من المتوقع أن يحضرا الحفل الذي سيقام في لندن لمنح الجائزة الفردية المرموقة في عالم كرة القدم.

ولكن قبل يوم واحد فقط من الحفل، يسعى النجمان إلى التألق في مواجهة مباشرة وجهاً لوجه في برشلونة.

ويحل ريال مدريد، بقيادة مبابي، ضيفاً على برشلونة، فريق يامال، وهو يبتعد خلفه بفارق ست نقاط، حيث يتصدر برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين الترتيب بعد مرور تسع جولات، ولذلك، فإن الضغط يقع على عاتق مدريد، الذي يحتل المركز الثالث خلف أتلتيكو مدريد ، لعدم الابتعاد أكثر من ذلك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من أن تصويت الصحافيين على جائزة الكرة الذهبية قد انتهى في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن تركيز الجماهير انصبَّ بشكل متزايد على الجائزة في الفترة التي تسبق حفل يوم الاثنين، وهذا يجعل من مباراة «الكلاسيكو» مسرحاً مثالياً ليامال ومبابي لتقديم حججهما الختامية أمام محكمة الرأي العام. وتضم قائمة المرشحين البارزين الآخرين للفوز بالجائزة الفائز بها العام الماضي عثمان ديمبيلي، وهاري كين، وليونيل ميسي البالغ من العمر 39 عاماً.

ويقدم يامال بداية رائعة هذا الموسم بعد أن ساعد إسبانيا على الفوز بكأس العالم في يوليو (تموز) الماضي، متغلباً على فرنسا بقيادة مبابي في قبل النهائي، وعلى أرجنتين ميسي في المباراة النهائية، وسجل اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أربعة أهداف أخرى مع إسبانيا خلال هذا الموسم حتى الآن.

كيليان مبابي مبتسما في تدريبات ريال مدريد استعدادا للكلاسيكو (د.ب.أ)

وفي الوقت نفسه، يبدو مبابي حاسماً كعادته أمام الشباك، حيث سجَّل المهاجم 12 هدفاً في العدد ذاته من المباريات، وهو يساهم، إلى جانب حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، في إبقاء مدريد الذي يعاني من عدم الاستقرار في مطاردة قريبة لبرشلونة.

إن الكراهية كلمة قوية، حتى في كرة القدم. ولكن إذا كان هناك شخص لا يحبه مشجعو برشلونة بشدة، فهو جوزيه مورينيو، الذي بدأ فترة ولاية ثانية مع مدريد هذا الموسم.

وفي فترته الأولى مع مدريد (من 2010 إلى 2013)، قاد المدرب البرتغالي التنافس بين أكبر ناديين في إسبانيا إلى آفاق جديدة بفضل التكتيكات القوية لفريقه والمناوشات الكلامية الخاصة به مع مدرب برشلونة في ذلك الوقت جوسيب غوارديولا.

بل إن مورينيو لجأ إلى الاحتكاك الجسدي بنفسه، في الواقعة الشهيرة عندما وخز عين مساعد المدرب الراحل تيتو فيلانوفا خلال مشاجرة بين الجانبين.

وكل هذا يعني توقع سماع صيحات استهجان أكثر من المعتاد، عندما ينزل ريال مدريد إلى أرض الملعب الأحد.

وكان برشلونة قد فاز بجميع المباريات الـ11 التي خاضها في هذا الموسم حتى اصطدم بباريس سان جيرمان المتوهِّج في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، وأدَّت ثنائية متأخرة لبطل أوروبا إلى إلحاق الهزيمة ببرشلونة بنتيجة 4/ 2 رغم تسجيل يامال لهدف رائع آخر.

بخلاف ذلك، قدم فريق المدرب الألماني هانزي فليك سلسلة من العروض الهجومية المرعبة.

وسجل النجم البرازيلي رافينيا 14 هدفاً في دوره الجديد كمهاجم، في حين سجل الفريق 50 هدفاً إجمالاً ليتصدر قائمة الأندية الأكثر تسجيلاً في أوروبا، بما في ذلك إحراز خمسة أهداف أو أكثر في ست مباريات.

وبالنظر إلى تفضيل مورينيو للاعتماد على الهجمات المرتدة مستغلاً سرعة مبابي، فمن المتوقع أن يسيطر برشلونة على الاستحواذ ويضغط للتسجيل مبكراً وبشكل متكرر.

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النرويجي أوسكار بوب لاعب فولهام يحتفل بالتسجيل في مرمى كوفنتري (رويترز)
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«البريمرليغ»: فولهام يواصل صحوته بفوز ثمين في كوفنتري

النرويجي أوسكار بوب لاعب فولهام يحتفل بالتسجيل في مرمى كوفنتري (رويترز)
النرويجي أوسكار بوب لاعب فولهام يحتفل بالتسجيل في مرمى كوفنتري (رويترز)

واصل فريق فولهام صحوته بفوز ثمين خارج أرضه على كوفنتري سيتي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

سجل النرويجي أوسكار بوب الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 80.

وكان هذا الهدف كفيلاً لفريق المدرب الإسباني، ألفارو أربيلوا، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد التغلب على هال سيتي بالنتيجة نفسها في الجولة الماضية.

واستغل أربيلوا فارق الخبرات والأمور الفنية بين لاعبيه والفريقين الصاعدين للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة، يرتقي الفريق اللندني للمركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

في المقابل، لم يهنأ كوفنتري سيتي بفوزين متتاليين، ليتلقى خسارتين متتاليتين أمام توتنهام وفولهام، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي الجولة المقبلة، سيلعب كوفنتري سيتي بقيادة مدربه فرانك لامبارد على أرضه أمام سندرلاند، بينما يستعد فولهام لاختبار جديد خارج أرضه بمواجهة أصعب أمام أستون فيلا.

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ماريسكا: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام أستون فيلا

إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)
إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)
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ماريسكا: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام أستون فيلا

إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)
إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)

قال إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من الخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 1-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وصرح ماريسكا عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «قدمنا أداءً جيداً، ولكن للأسف خسرنا، أعتقد أننا كنا نستحق نتيجة أفضل، ولكن علينا المضي قدماً».

وأضاف المدرب الإيطالي: «واجهنا صعوبة كبيرة في أول 10 إلى 15 دقيقة، لأن المنافس لعب بأسلوب مختلف عما توقعناه، ثم قمنا بإجراء تعديلات، وسيطرنا على مجريات المباراة».

وتابع: «عندما سجلنا هدفاً، سيطرنا على المباراة بالكامل، وخلقنا عدة فرص، لكن لم نستغلها».

وختم إنزو ماريسكا: «وفي الشوط الثاني، سمحنا لأستون فيلا ببناء هجمة مرتدة واحدة، وسجلوا منها، هذا سوء حظ، وسنتعلم من هذه المباراة».

وبهذه النتيجة يتلقّى مانشستر سيتي أول خسارة له في الدوري هذا الموسم تحت قيادة إنزو ماريسكا.

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«البوندسليغا»: هامبورغ يسقط أمام بادربورن... شالكه يتعادل ولايبزيغ يكتسح

فرحة لاعبي بادربورن بالفوز على هامبورغ (أ.ب)
فرحة لاعبي بادربورن بالفوز على هامبورغ (أ.ب)
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«البوندسليغا»: هامبورغ يسقط أمام بادربورن... شالكه يتعادل ولايبزيغ يكتسح

فرحة لاعبي بادربورن بالفوز على هامبورغ (أ.ب)
فرحة لاعبي بادربورن بالفوز على هامبورغ (أ.ب)

اقتنص فريق بادربورن فوزاً صعباً أمام ضيفه هامبورغ، بنتيجة 1/ صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل الفرنسي ريان فيليب هدف المباراة الوحيد الذي جاء في الدقيقة 88، بعد تمريرة من فيليكس جوتسه.

واستفاد بادربورن من هذا الفوز ليصل إلى النقطة الثامنة في المركز الثاني عشر، أما هامبورغ، فقد توقف رصيده عند 9 نقاط في المركز العاشر.

وكان هامبورغ قد حقق فوزاً ثميناً في الجولة الماضية على شتوتغارت، في حين كان بادربورن قد تعادل مع فيرد بريمن.

ويلعب باردبورن في الجولة الثامنة يوم السبت المُقبل، أمام مضيّفه بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما يحل هامبورغ ضيفاً على آينتراخت فرانكفورت في اليوم التالي.

التعادل السلبي حسم مواجهة كولن وشالكه (أ.ب)

وفي مدينة كولن، اكتفى شالكه بالتعادل مع مضيّفه كولن بدون أهداف ضمن ذات الجولة.

التعادل رفع رصيد كولن للنقطة الثامنة متفوقاً بنقطتين على شالكه.

كما تعادل أوغسبورغ مع ضيفه يونيون برلين، بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت حالتي طرد.

وتلقى فليكس أودوخاي لاعب برلين البطاقة الحمراء بالشوط الأول، قبل أن يتبعه جوما باه لاعب أوغسبورغ خارج الملعب في الدقيقة 63.

وافتتح الفرنسي هان-نواه ماسينغو النتيجة لأوغسبورغ في الدقيقة 71، قبل أن يعادل يانيك هابيرير النتيجة ليونيون بعدها بثلاث دقائق.

التعادل رفع رصيد أوغسبورغ للنقطة التاسعة، فيما وصل يونيون برلين للنقطة السادسة.

حارس مرمى لايبزيغ أورخان نايلند يحتفل بفوز فريقه على الفيسبيرغ (رويترز)

وفي ملعب «ريد بول أرينا»، أكرم لايبزيغ وفادة ضيفه الفيسبيرغ برباعية بيضاء، جاءت جميعا في الشوط الثاني.

وافتتح الفرنسي تيديام غوميز النتيجة في الدقيقة 48، قبل أن يضيف البرازيلي روميلو كاردوزو النتيجة في الدقيقة 66، ومن ثم أضاف النمساوي كريستوف باومغراتنر النتيجة بالدقيقة 84، قبل أن يعود كاردوزو ويسجل هدفه الثاني والرابع للايبزيغ في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد لايبزيغ للنقطة 12 متقدماً للمركز الخامس مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الفيسبيرغ عند 10 نقاط، وأصبح مهدداً بفقدان مركزه الثامن.

أخيراً وفي ماينز عاد فيردر بريمن من ملعب مضيّفه ماينز بفوز ثمين 2/ 3، ليرفع بريمن رصيده إلى 12 نقطة، متفوقاً بنقطتين عن ماينز.

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