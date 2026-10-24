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«الدوري الإيطالي»: كومو يواصل انتصاراته... وبولونيا يعود من كالياري بالفوز

تاسوس دوفيكاس لاب كومو يحتفل بالفوز على ساسولو (أ.ب)
تاسوس دوفيكاس لاب كومو يحتفل بالفوز على ساسولو (أ.ب)
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«الدوري الإيطالي»: كومو يواصل انتصاراته... وبولونيا يعود من كالياري بالفوز

تاسوس دوفيكاس لاب كومو يحتفل بالفوز على ساسولو (أ.ب)
تاسوس دوفيكاس لاب كومو يحتفل بالفوز على ساسولو (أ.ب)

فاز كومو على ضيفه ساسولو 2 - صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع كومو رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

الفوز هو الثالث توالياً لأبناء المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، بعد الفوز على فيورينتينا بملعبه 1 - 3 ثم اكتساح مانشستر يونايتد برباعية لهدف في دوري الأبطال.

وتقدم كومو في الدقيقة 49 عن طريق أناستاسيوس دوفيكاس، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز بولونيا على مضيفه كالياري 2 - صفر.

وتقدم بولونيا في الدقيقة 57 عن طريق نيكولو كاسالي، ثم أضاف زميله فيدريكو بيرناردسكي الهدف الثاني في الدقيقة 80 من ضربة جزاء.

ورفع بولونيا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الثامن.

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«البريمرليغ»: فولهام يواصل صحوته بفوز ثمين في كوفنتري

النرويجي أوسكار بوب لاعب فولهام يحتفل بالتسجيل في مرمى كوفنتري (رويترز)
النرويجي أوسكار بوب لاعب فولهام يحتفل بالتسجيل في مرمى كوفنتري (رويترز)
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«البريمرليغ»: فولهام يواصل صحوته بفوز ثمين في كوفنتري

النرويجي أوسكار بوب لاعب فولهام يحتفل بالتسجيل في مرمى كوفنتري (رويترز)
النرويجي أوسكار بوب لاعب فولهام يحتفل بالتسجيل في مرمى كوفنتري (رويترز)

واصل فريق فولهام صحوته بفوز ثمين خارج أرضه على كوفنتري سيتي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

سجل النرويجي أوسكار بوب الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 80.

وكان هذا الهدف كفيلاً لفريق المدرب الإسباني، ألفارو أربيلوا، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد التغلب على هال سيتي بالنتيجة نفسها في الجولة الماضية.

واستغل أربيلوا فارق الخبرات والأمور الفنية بين لاعبيه والفريقين الصاعدين للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة، يرتقي الفريق اللندني للمركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

في المقابل، لم يهنأ كوفنتري سيتي بفوزين متتاليين، ليتلقى خسارتين متتاليتين أمام توتنهام وفولهام، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي الجولة المقبلة، سيلعب كوفنتري سيتي بقيادة مدربه فرانك لامبارد على أرضه أمام سندرلاند، بينما يستعد فولهام لاختبار جديد خارج أرضه بمواجهة أصعب أمام أستون فيلا.

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ماريسكا: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام أستون فيلا

إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)
إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)
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ماريسكا: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام أستون فيلا

إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)
إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)

قال إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من الخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 1-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وصرح ماريسكا عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «قدمنا أداءً جيداً، ولكن للأسف خسرنا، أعتقد أننا كنا نستحق نتيجة أفضل، ولكن علينا المضي قدماً».

وأضاف المدرب الإيطالي: «واجهنا صعوبة كبيرة في أول 10 إلى 15 دقيقة، لأن المنافس لعب بأسلوب مختلف عما توقعناه، ثم قمنا بإجراء تعديلات، وسيطرنا على مجريات المباراة».

وتابع: «عندما سجلنا هدفاً، سيطرنا على المباراة بالكامل، وخلقنا عدة فرص، لكن لم نستغلها».

وختم إنزو ماريسكا: «وفي الشوط الثاني، سمحنا لأستون فيلا ببناء هجمة مرتدة واحدة، وسجلوا منها، هذا سوء حظ، وسنتعلم من هذه المباراة».

وبهذه النتيجة يتلقّى مانشستر سيتي أول خسارة له في الدوري هذا الموسم تحت قيادة إنزو ماريسكا.

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«البوندسليغا»: هامبورغ يسقط أمام بادربورن... شالكه يتعادل ولايبزيغ يكتسح

فرحة لاعبي بادربورن بالفوز على هامبورغ (أ.ب)
فرحة لاعبي بادربورن بالفوز على هامبورغ (أ.ب)
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«البوندسليغا»: هامبورغ يسقط أمام بادربورن... شالكه يتعادل ولايبزيغ يكتسح

فرحة لاعبي بادربورن بالفوز على هامبورغ (أ.ب)
فرحة لاعبي بادربورن بالفوز على هامبورغ (أ.ب)

اقتنص فريق بادربورن فوزاً صعباً أمام ضيفه هامبورغ، بنتيجة 1/ صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل الفرنسي ريان فيليب هدف المباراة الوحيد الذي جاء في الدقيقة 88، بعد تمريرة من فيليكس جوتسه.

واستفاد بادربورن من هذا الفوز ليصل إلى النقطة الثامنة في المركز الثاني عشر، أما هامبورغ، فقد توقف رصيده عند 9 نقاط في المركز العاشر.

وكان هامبورغ قد حقق فوزاً ثميناً في الجولة الماضية على شتوتغارت، في حين كان بادربورن قد تعادل مع فيرد بريمن.

ويلعب باردبورن في الجولة الثامنة يوم السبت المُقبل، أمام مضيّفه بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما يحل هامبورغ ضيفاً على آينتراخت فرانكفورت في اليوم التالي.

التعادل السلبي حسم مواجهة كولن وشالكه (أ.ب)

وفي مدينة كولن، اكتفى شالكه بالتعادل مع مضيّفه كولن بدون أهداف ضمن ذات الجولة.

التعادل رفع رصيد كولن للنقطة الثامنة متفوقاً بنقطتين على شالكه.

كما تعادل أوغسبورغ مع ضيفه يونيون برلين، بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت حالتي طرد.

وتلقى فليكس أودوخاي لاعب برلين البطاقة الحمراء بالشوط الأول، قبل أن يتبعه جوما باه لاعب أوغسبورغ خارج الملعب في الدقيقة 63.

وافتتح الفرنسي هان-نواه ماسينغو النتيجة لأوغسبورغ في الدقيقة 71، قبل أن يعادل يانيك هابيرير النتيجة ليونيون بعدها بثلاث دقائق.

التعادل رفع رصيد أوغسبورغ للنقطة التاسعة، فيما وصل يونيون برلين للنقطة السادسة.

حارس مرمى لايبزيغ أورخان نايلند يحتفل بفوز فريقه على الفيسبيرغ (رويترز)

وفي ملعب «ريد بول أرينا»، أكرم لايبزيغ وفادة ضيفه الفيسبيرغ برباعية بيضاء، جاءت جميعا في الشوط الثاني.

وافتتح الفرنسي تيديام غوميز النتيجة في الدقيقة 48، قبل أن يضيف البرازيلي روميلو كاردوزو النتيجة في الدقيقة 66، ومن ثم أضاف النمساوي كريستوف باومغراتنر النتيجة بالدقيقة 84، قبل أن يعود كاردوزو ويسجل هدفه الثاني والرابع للايبزيغ في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد لايبزيغ للنقطة 12 متقدماً للمركز الخامس مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الفيسبيرغ عند 10 نقاط، وأصبح مهدداً بفقدان مركزه الثامن.

أخيراً وفي ماينز عاد فيردر بريمن من ملعب مضيّفه ماينز بفوز ثمين 2/ 3، ليرفع بريمن رصيده إلى 12 نقطة، متفوقاً بنقطتين عن ماينز.

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