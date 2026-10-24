«الدوري الإيطالي»: كومو يواصل انتصاراته... وبولونيا يعود من كالياري بالفوز

فاز كومو على ضيفه ساسولو 2 - صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع كومو رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

الفوز هو الثالث توالياً لأبناء المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، بعد الفوز على فيورينتينا بملعبه 1 - 3 ثم اكتساح مانشستر يونايتد برباعية لهدف في دوري الأبطال.

وتقدم كومو في الدقيقة 49 عن طريق أناستاسيوس دوفيكاس، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز بولونيا على مضيفه كالياري 2 - صفر.

وتقدم بولونيا في الدقيقة 57 عن طريق نيكولو كاسالي، ثم أضاف زميله فيدريكو بيرناردسكي الهدف الثاني في الدقيقة 80 من ضربة جزاء.

ورفع بولونيا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الثامن.