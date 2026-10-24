«لا ليغا»: إلتشي يهزم رايو فاييكانو بثلاثية في ملعبه

أنهى أستون فيلا سلسلة انتصارات مانشستر سيتي المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-1 على أرضه في المباراة التي جمعت بين الفريقين، السبت، حيث سجل نيكولاس جاكسون هدفاً في كل شوط ليُلحق هزيمة قاسية بلاعبي المدرب إنزو ماريسكا وسط اضطرابات تحيط النادي خارج الملعب بسبب القضية المالية المنظورة حالياً.

ويظل مانشستر سيتي في صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، لكن هذه الانتكاسة تفتح الباب أمام آرسنال لمعادلة رصيده في وقت لاحق من السبت، عندما يستضيف إيفرتون، مع فرصة لتقليص فارق النقاط الثلاث.

وصعد فريق أوناي إيمري إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة، محققاً أول فوز له في الدوري هذا الموسم على ملعب فيلا بارك، كما حقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري على مانشستر سيتي، الذي يلعب تحت ظل حكم بالإدانة لارتكابه 114 مخالفة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية. ونفى مانشستر سيتي دائما ارتكاب أي مخالفات.

واستغل جاكسون خطأين فادحين من مانشستر سيتي، وافتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عندما سمحت لمسة قوية من المدافع مارك جاي لقائد أستون فيلا جون مكغين بالانقضاض، وتمرير الكرة إلى المهاجم الذي سددها في الزاوية السفلية.

وأدرك إرلينغ هالاند التعادل بعد الاستراحة بوقت قصير، عندما لعب برأسه كرة عرضية من إيليمان ندياي إثر ركلة حرة. لكن جاكسون سجل هدف الفوز في الدقيقة 60، عندما انطلق إبراهيم مباي من الجانب الأيمن قبل أن يمرر الكرة إلى زميله السنغالي، الذي سددها لتمر الكرة من أسفل الحارس جيانلويجي دوناروما.

وساعدت سلسلة من التصديات الرائعة من حارس مرمى أستون فيلا، الياباني زيون سوزوكي، في حسم فوز الفريق المضيف.