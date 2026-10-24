أموريم: لن نكرر أخطاء مواجهة بورنموث

يأمل المدرب البرتغالي روبن أموريم أن يتمكن فريقه ميلان الإيطالي من التعافي سريعاً بعد الهزيمة المذلة أمام بورنموث الإنجليزي.

تلقى ميلان هزيمة قاسية بنتيجة 0 - 3 في مباراته بالدوري الأوروبي على ملعب فيتاليتي، الخميس، بعد طرد حارس المرمى مايك ماينان في الشوط الأول.

لا يملك فريق المدرب أموريم متسعاً من الوقت للتفكير؛ إذ يعود للمنافسة، الأحد، بمواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي، لكن المدرب البرتغالي يأمل في تعلم الدرس.

وقال المدرب السابق لمانشستر يونايتد: «سأعالج كل تفاصيل المباراة لتحسين الأداء، وتجنب تكرار هذه الأخطاء».

وأضاف حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «هذه وظيفتي، لكن ليس لدينا متسع من الوقت للتفكير في ذلك مع وجود يومين فقط بين المباراتين».

وتابع: «علينا التركيز على مباراة أودينيزي، وما يمكننا تحسينه، وما يمكننا تجنبه».