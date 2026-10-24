ضربة جديدة لبرشلونة... جولز كوندي خارج الكلاسيكو

سيغيب المدافع الفرنسي جولز كوندي، المصاب في كاحله الأيسر عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وفق ما أكد مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك، السبت، عشية اللقاء المرتقب في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال فليك في مؤتمر صحافي: «جولز لن يكون متاحاً، الأحد، لا نريد المجازفة به».

ولم يتعاف المدافع الدولي الفرنسي، الذي تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر، الأسبوع الماضي، أمام ريال بيتيس (5-2)، بما يكفي من إصابته، ليأمل في الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الكاتالوني.

وإلى جانب كوندي، سيفتقد برشلونة، بطل إسبانيا في الموسمين الأخيرين والمتصدر الذي لم يهزم في الدوري، عدة لاعبين رئيسيين، الأحد، في الكلاسيكو أمام ريال بسبب إصابات مختلفة: إريك غارسيا (الفخذ) وداني أولمو (العضلة الضامة اليسرى) والدنماركي أندرياس كريستنسن (تمزق في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ اليسرى).

وسئل المدرب الألماني عن الهزيمة الأولى هذا الموسم التي تلقاها، الثلاثاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (2-4) في دوري أبطال أوروبا، فأكد أنه حلل المباراة، واستخلص النتائج على المستوى الدفاعي.

وقال: «قمنا بأشياء جيدة كثيرة، لكننا رأينا أيضاً مواقف علينا أن نتحسن فيها. علينا أن نتطور كفريق. غداً نواجه أحد أفضل فرق العالم، وستكون فرصة جديدة لفعل ذلك».