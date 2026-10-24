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الرياضة رياضة عالمية

مورينيو مطارد بحتمية الفوز لإيقاف برشلونة

مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
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مورينيو مطارد بحتمية الفوز لإيقاف برشلونة

مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)

يجدّد مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، الموعد، الأحد، مع واحدة من أكثر المنافسات إثارة في كرة القدم، حين يخوض أول كلاسيكو له منذ عودته إلى النادي، في ضيافة متصدر الدوري الإسباني برشلونة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وتحددت فترة المدرب البرتغالي المخضرم الأولى في مدريد إلى حد كبير بمعركته لإنهاء هيمنة برشلونة بقيادة بيب غوارديولا، فيما انحدرت العلاقات بين العملاقين الإسبانيين إلى أدنى مستوياتها.

وتمكن مورينيو جزئياً من فك سطوة برشلونة بقيادته ريال مدريد إلى لقب الدوري الإسباني عام 2012، وهو التتويج الأكبر في فترته بين 2010 و2013.

وصارت مباريات الكلاسيكو أكثر إثارة في تلك الفترة، وأحياناً لأسباب غير حميدة، إذ اصطدم هو وجهازه بنظرائهم في برشلونة على خط التماس وبالكلام (ملاسنات) في وسائل الإعلام.

وعمل مورينيو، البالغ 63 عاماً، مساعداً في برشلونة تحت قيادة الإنجليزي بوبي روبسون والهولندي لويس فان خال في تسعينات القرن الماضي، لكنه هُمّش لمصلحة غوارديولا عام 2008، حين استبدل الكاتالونيون الهولندي فرانك ريكارد.

وغطّت معارك مورينيو المتكررة مع غوارديولا والأرجنتيني ليونيل ميسي وحتى مع رموز مدريد أنفسهم، مثل الحارس إيكر كاسياس، أحياناً على إنجازاته الرياضية.

وكانت أشهر نقاط الاشتعال حين دس مورينيو إصبعه في عين مساعد مدرب برشلونة آنذاك الراحل تيتو فيلانوفا في أغسطس (آب) 2011.

وقبل ذلك في العام نفسه، في ختام الموسم السابق، تواجه مدريد وبرشلونة 4 مرات في 18 يوماً فقط، ما يبين شدة التنافس.

وكانت الأولى في الدوري، وانتهت بالتعادل 1-1، ما ساعد برشلونة على خطوة نحو الاحتفاظ باللقب الإسباني مع تخلف مدريد عنه.

وفاز مدريد بقيادة مورينيو على برشلونة في كأس الملك في الثانية بملعب «ميستايا» في فالنسيا، وسجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز في الوقت الإضافي.

ثم تفوّق الكاتالونيون على «لوس بلانكوس» في مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفازوا في الذهاب 2-0 على ملعب «سانتياغو برنابيو»، مع طرد مدافع مدريد البرتغالي بيبي. ووصف مورينيو ذلك بأنه «فضيحة».

وفرض برشلونة على ريال مدريد التعادل 1-1 في الإياب، ليبلغ النهائي الذي فاز به.

وفي هذه الفترة قال غوارديولا إنه لا يستطيع، ولا يريد، منافسة «القائد» مورينيو في غرفة الصحافة.

في أي مركز سيلعب الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بالكلاسيكو؟ (إ.ب.أ)

ولوّح المدرب بأوراق مطبوعة (حالات تحكيمية) لحوادث بعد خسارته الديربي، ليحاول إثبات وجهة نظره بأن أتلتيكو مدريد يستحق بطاقتين حمراوين، ورفض حضور مؤتمر صحافي بعد طرد مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور أمام فياريال.

ويعتقد كثيرون أن مورينيو يستخدم هذه الأساليب لتشتيت الانتباه وتخفيف الضغط عن فريقه حين لا يُقدم الأداء المطلوب.

وقد يشجعه الفوز بالكلاسيكو في التركيز على كرة القدم، وإيقاف فريق الألماني هانزي فليك، بطل إسبانيا في الموسمين الأخيرين على التوالي، والذي يعد من أبرز أسباب إعادة تعيينه من الرئيس فلورنتينو بيريز.

وفاز برشلونة بقيادة فليك في 6 مباريات من 7 أمام ريال مدريد منذ وصول الألماني، مسجلاً 22 هدفاً ومستقبلاً 11 فقط.

ويصر مورينيو على أنه من المستحيل أن يكون فريقه في المستوى الذي يريده بعد فترة قصيرة كهذه على رأس الجهاز الفني.

وقال: «مضى على وجودي هنا أكثر من مائة يوم. من الواضح أننا لسنا حيث أريد، لكن هناك أموراً نفعلها اليوم أفضل مما كان قبل».

وفاز ريال في مبارياته الأربع الأخيرة بين الدوري ودوري الأبطال، وبعدما وزّع المدرب الدقائق في بداية الموسم (المداورة)، بدأت تظهر بعض التفضيلات.

ورغم أن مورينيو قال في البداية إنه لا يرى لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي ظهيراً أيمن، المركز الذي استخدم فيه سابقاً، فإنه اختاره فيه آخر مباراتين، قبل الهولندي دنزل دومفريس والإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد.

وقال مورينيو بعد الفوز على لايبزيغ الألماني: «صنعنا الكثير على ذلك الجانب، وقدم فيدي مباراة رائعة».

وفي مكان فالفيردي في الوسط، أشرك مورينيو التركي أردا غولر أمام إشبيلية الأحد، ثم البرتغالي برناردو سيلفا أمام الفريق الألماني، وتحسن مدريد في الاستحواذ وحافظ على الكرة أكثر.

لكن الكلاسيكو يطرح تحدياً مختلفاً، فمورينيو الذي أشرك المدافع بيبي في الوسط أمام برشلونة، قد يعود إلى طبيعته ليحاول إفساد كرة القدم السلسة للمضيف.

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ضربة جديدة لبرشلونة... جولز كوندي خارج الكلاسيكو

مدافع برشلونة الفرنسي جولز كوندي (أ.ف.ب)
مدافع برشلونة الفرنسي جولز كوندي (أ.ف.ب)
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ضربة جديدة لبرشلونة... جولز كوندي خارج الكلاسيكو

مدافع برشلونة الفرنسي جولز كوندي (أ.ف.ب)
مدافع برشلونة الفرنسي جولز كوندي (أ.ف.ب)

سيغيب المدافع الفرنسي جولز كوندي، المصاب في كاحله الأيسر عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وفق ما أكد مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك، السبت، عشية اللقاء المرتقب في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال فليك في مؤتمر صحافي: «جولز لن يكون متاحاً، الأحد، لا نريد المجازفة به».

ولم يتعاف المدافع الدولي الفرنسي، الذي تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر، الأسبوع الماضي، أمام ريال بيتيس (5-2)، بما يكفي من إصابته، ليأمل في الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الكاتالوني.

وإلى جانب كوندي، سيفتقد برشلونة، بطل إسبانيا في الموسمين الأخيرين والمتصدر الذي لم يهزم في الدوري، عدة لاعبين رئيسيين، الأحد، في الكلاسيكو أمام ريال بسبب إصابات مختلفة: إريك غارسيا (الفخذ) وداني أولمو (العضلة الضامة اليسرى) والدنماركي أندرياس كريستنسن (تمزق في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ اليسرى).

وسئل المدرب الألماني عن الهزيمة الأولى هذا الموسم التي تلقاها، الثلاثاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (2-4) في دوري أبطال أوروبا، فأكد أنه حلل المباراة، واستخلص النتائج على المستوى الدفاعي.

وقال: «قمنا بأشياء جيدة كثيرة، لكننا رأينا أيضاً مواقف علينا أن نتحسن فيها. علينا أن نتطور كفريق. غداً نواجه أحد أفضل فرق العالم، وستكون فرصة جديدة لفعل ذلك».

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الرياضة رياضة عالمية

«دورة نينغبو»: حاملة اللقب ريباكينا تضرب موعداً في النهائي مع فرنانديز

إيلينا ريباكينا إلى نهائي نينغبو على حساب الروسية ديانا شنايدر (أ.ف.ب)
إيلينا ريباكينا إلى نهائي نينغبو على حساب الروسية ديانا شنايدر (أ.ف.ب)
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«دورة نينغبو»: حاملة اللقب ريباكينا تضرب موعداً في النهائي مع فرنانديز

إيلينا ريباكينا إلى نهائي نينغبو على حساب الروسية ديانا شنايدر (أ.ف.ب)
إيلينا ريباكينا إلى نهائي نينغبو على حساب الروسية ديانا شنايدر (أ.ف.ب)

تغلبت إيلينا ريباكينا، حاملة لقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس، على الروسية ديانا شنايدر المصنفة السادسة بنتيجة 6-3 و7-5 في مباراة قبل النهائي السبت، لتصل إلى مباراة نهائية أخرى وتوجه تحذيراً إلى منافساتها قبل انطلاق البطولة الختامية للموسم الشهر المقبل.

وستلعب المصنفة الأولى عالميا ضد ليلى فرنانديز في النهائي، الأحد، بعد فوز الكندية غير المصنفة 6-3 و7-5 على التشيكية ماري بوزكوفا في مباراة قبل النهائي الأخرى.

وأظهرت ريباكينا، الفائزة ببطولتي أستراليا وأميركا المفتوحتين هذا العام، التي وصلت البطولة بهدف الدفاع عن لقبها بعد هزيمة قاسية في بكين وإصابة في القدم أجبرتها على الانسحاب من ووهان، لمحات من أفضل مستوياتها على الرغم من بعض التذبذب أمام شنايدر المصنفة 13 عالمياً.

الروسية ديانا شنايدر لم تصمد أمام إيلينا ريباكينا في نصف نهائي نينغبو (رويترز)

وساعدت البداية الهجومية القوية مع الضربات الناجحة من العمق ريباكينا، الفائزة بثلاث بطولات كبرى، على السيطرة الكاملة على المجموعة الافتتاحية، التي حسمتها في المحاولة 11 لنقطة المجموعة بعد تراجع مفاجئ في مستواها.

واستمرت معاناة ريباكينا (27 عاماً) في دقة ضربات إرسالها الأولى في المجموعة التالية، لكنها فازت بالنقاط الحاسمة لتتقدم 4-3 بكسر إرسال منافستها، قبل أن تتعرض لكسر إرسال دون تحقيق أي نقطة في الشوط العاشر.

وردَّت ريباكينا بقوة لتتقدم مرة أخرى في الشوط التالي بفضل ضرباتها القوية، قبل أن تحسم الفوز بأداء أكثر ثقة في الإرسال لتحجز مكانها في النهائي.

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هونيس محذراً كارل: لست نجماً بعد!

انتقادات لجناح بايرن الشاب لينارت كارل (رويترز)
انتقادات لجناح بايرن الشاب لينارت كارل (رويترز)
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هونيس محذراً كارل: لست نجماً بعد!

انتقادات لجناح بايرن الشاب لينارت كارل (رويترز)
انتقادات لجناح بايرن الشاب لينارت كارل (رويترز)

انتقد أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، سلوك الجناح الشاب لينارت كارل، معلناً عزمه إجراء محادثة جادة معه.

وقال هونيس لصحيفة «فيلت أم سونتاغ»: «قررت إجراء حديث جاد معه. لا يزال بعيداً عن أن يكون نجماً كبيراً، فاللاعبون الشباب بحاجة إلى التواضع».

واعتبر هونيس أن الإشادات المبالغ فيها التي حظي بها كارل خلال الموسم الماضي ربما جعلته يشعر بأهمية أكبر من حجمه.

وأضاف: «اللاعبون الشباب يحتاجون أيضاً إلى الضغوط. لا أعلم ما إذا كان من المفيد للينارت كارل أن يظل الجميع يربتون على كتفه ويشيدون به باستمرار».

وتابع: «المقارنات مع زميله مايكل أوليسيه لا تصب بالتأكيد في مصلحته، فهناك فارق شاسع بينهما».

وكان كارل (18 عاماً) ترك انطباعاً قوياً مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ خلال الموسم الماضي، بعدما سجل تسعة أهداف وصنع ثمانية أخرى.

ومكنته هذه المستويات من الانضمام إلى المنتخب الألماني، لكنه غاب عن المشاركة في كأس العالم خلال الصيف بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

ومنذ ذلك الحين، يواجه اللاعب صعوبة في استعادة أفضل مستوياته، إذ شارك في 267 دقيقة فقط خلال تسع مباريات في الموسم الحالي، سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع آخر.

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